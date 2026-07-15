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Сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси разгневи социалистите в САЩ

Сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси разгневи социалистите в САЩ

15 Юли, 2026 10:39 884 10

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  • критики

Според тях събитието е проява на „милиардерски излишък“ на фона на икономическите трудности по света

Сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси разгневи социалистите в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Fox News съобщава за вълна от леви критики срещу „милиардерския излишък“ и блокирането на Ню Йорк след грандиозната церемония.

Пищната сватба на поп иконата Тейлър Суифт и звездата от NFL Травис Келси, която се състоя в емблематичната зала „Мадисън Скуеър Гардън“ (MSG) в Ню Йорк, се превърна в неочаквана политическа арена. Американската медия Fox News съобщава за нарастващо недоволство и остри критики от страна на леви активисти и социалистически коментатори. Според тях събитието е проява на „милиардерски излишък“ на фона на икономическите трудности по света.

Защо лявото крило в САЩ атакува поп звездата?

Основното недоволство е провокирано от огромните мащаби на тържеството и сериозното блокиране на централни части на Манхатън около празничния уикенд за Деня на независимостта.

Блокиран транспорт: Затварянето на улици около MSG затрудни достъпа на хиляди граждани до ключовата гара „Пен Стейшън“.

Гняв в социалните мрежи: Ема Виджланд, член на организацията „Демократични социалисти на Америка“, написа в платформата X, че Суифт е „поредният психотичен милиардер“, който няма скрупули да демонстрира богатство по време на световно страдание.

„Пилеене на ресурси“: Популярният социалистически стриймър Хасан Пайкър определи събитието като „драматично и безочливо злоупотребяване с обществени ресурси“.

Детайли около „сватбата на века“ в Ню Йорк

Въпреки политическия отзвук, събитието събра над 1000 престижни гости от света на шоубизнеса и спорта. Провеждането на церемонията бе поверено на холивудския комик Адам Сандлър, който влезе в ролята на длъжностно лице.

Милиарден икономически отзвук: Според проучване на Forbes, цитирано в ефира на медията, сватбата може да отпуши глобален бум в сватбената индустрия на стойност 2.2 милиарда долара.

Дарение за баланс: За да тушират част от негативните реакции, Тейлър Суифт и Травис Келси обявиха мащабно дарение от 26 милиона долара за различни благотворителни каузи в САЩ.

Лукс от висшата мода: Представители на модна къща Dior потвърдиха, че булчинската рокля и костюмът на младоженеца са изработени по поръчка от дизайнера Джонатан Андерсън.

Политическите анализатори отчитат, че сблъсъкът около сватбата съвпада с усложнената политическа обстановка в Ню Йорк, където кандидати, подкрепяни от левия кмет Зоран Мамдани, бележат сериозни успехи на местно ниво. Това превръща личния празник на звездите в перфектна мишена за идеологически спорове.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цъцъ

    14 1 Отговор
    Тия двамата вЕрно са големи досадници🤮

    10:51 15.07.2026

  • 2 Аман вече

    11 1 Отговор
    Оцапахте кюлотите вече с тая свадба. Никой не се интересува, спрете се вече

    11:03 15.07.2026

  • 3 интересно

    15 1 Отговор
    Кой ви е виновен, че сте направили тази посрествена певачка "поп икона"? Не и слушайте глупавите песни, не и ходете на концертите, и няма да има излишни пари да троши за глезотии.

    11:03 15.07.2026

  • 4 Цинизъм

    11 0 Отговор
    Хората се възмущават, че на фона на недостиг на енергия в средния запад и протест там, тези двамата пилеят огромен ресурс енергия и превръщат зала в гора, граьина и природа. И нашите умници от на кафе на Гала ги оправдават, че си били платили 20 -30 милиона. Цинизъм. Все едно хиляди хора да изнемогват от жажда без вода, а тези двамата с гостите им да се плацикат във водата им в огромен басейн и да пикаят вътре

    11:08 15.07.2026

  • 5 Наблюдател

    9 0 Отговор
    Революцията в поп и рок музиката приключи. Днешните не творят, а произвеждат продукт. И също като Холивуд печелят от това, че продават продукта си по цял свят. Та така и с Тейлър Суифт, милиардерка, която утре ще бъде забравена заради следващите.

    11:10 15.07.2026

  • 6 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Дава пример по гъ@@@@ на оФцете

    11:37 15.07.2026

  • 7 Цък

    3 0 Отговор
    Защо не го пишете директно, избирателите на Демократичната партия/ известна в цял свят като социалистическа, за това уж не знаят нашите либерали/. Суифт подкрепяше Байдън и каква стана сега.

    Коментиран от #8

    11:40 15.07.2026

  • 8 Наблюдател

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Цък":

    Абе не са много социалистически демократите. Баш либерали са си. И изобщо социалното там никакво го няма. Малки отпуски, късо майчинство, скъпо здравеопазване, скъпо висше образование, това сравнено с Европа.

    11:56 15.07.2026

  • 9 ИВАН

    2 0 Отговор
    Сейлър Туифт и Кравис Телси ... мууууу

    12:05 15.07.2026

  • 10 си пън

    0 0 Отговор
    имат пари угаждат си,ама като държавата е в дългове що харчат за безумни войни

    12:44 15.07.2026