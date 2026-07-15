Сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси разгневи социалистите в САЩ

Fox News съобщава за вълна от леви критики срещу „милиардерския излишък“ и блокирането на Ню Йорк след грандиозната церемония.
Пищната сватба на поп иконата Тейлър Суифт и звездата от NFL Травис Келси, която се състоя в емблематичната зала „Мадисън Скуеър Гардън“ (MSG) в Ню Йорк, се превърна в неочаквана политическа арена. Американската медия Fox News съобщава за нарастващо недоволство и остри критики от страна на леви активисти и социалистически коментатори. Според тях събитието е проява на „милиардерски излишък“ на фона на икономическите трудности по света.
Защо лявото крило в САЩ атакува поп звездата?
Основното недоволство е провокирано от огромните мащаби на тържеството и сериозното блокиране на централни части на Манхатън около празничния уикенд за Деня на независимостта.
Блокиран транспорт: Затварянето на улици около MSG затрудни достъпа на хиляди граждани до ключовата гара „Пен Стейшън“.
Гняв в социалните мрежи: Ема Виджланд, член на организацията „Демократични социалисти на Америка“, написа в платформата X, че Суифт е „поредният психотичен милиардер“, който няма скрупули да демонстрира богатство по време на световно страдание.
„Пилеене на ресурси“: Популярният социалистически стриймър Хасан Пайкър определи събитието като „драматично и безочливо злоупотребяване с обществени ресурси“.
Детайли около „сватбата на века“ в Ню Йорк
Въпреки политическия отзвук, събитието събра над 1000 престижни гости от света на шоубизнеса и спорта. Провеждането на церемонията бе поверено на холивудския комик Адам Сандлър, който влезе в ролята на длъжностно лице.
Милиарден икономически отзвук: Според проучване на Forbes, цитирано в ефира на медията, сватбата може да отпуши глобален бум в сватбената индустрия на стойност 2.2 милиарда долара.
Дарение за баланс: За да тушират част от негативните реакции, Тейлър Суифт и Травис Келси обявиха мащабно дарение от 26 милиона долара за различни благотворителни каузи в САЩ.
Лукс от висшата мода: Представители на модна къща Dior потвърдиха, че булчинската рокля и костюмът на младоженеца са изработени по поръчка от дизайнера Джонатан Андерсън.
Политическите анализатори отчитат, че сблъсъкът около сватбата съвпада с усложнената политическа обстановка в Ню Йорк, където кандидати, подкрепяни от левия кмет Зоран Мамдани, бележат сериозни успехи на местно ниво. Това превръща личния празник на звездите в перфектна мишена за идеологически спорове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цъцъ
10:51 15.07.2026
2 Аман вече
11:03 15.07.2026
3 интересно
11:03 15.07.2026
4 Цинизъм
11:08 15.07.2026
5 Наблюдател
11:10 15.07.2026
6 Kaлпазанин
11:37 15.07.2026
7 Цък
Коментиран от #8
11:40 15.07.2026
8 Наблюдател
До коментар #7 от "Цък":Абе не са много социалистически демократите. Баш либерали са си. И изобщо социалното там никакво го няма. Малки отпуски, късо майчинство, скъпо здравеопазване, скъпо висше образование, това сравнено с Европа.
11:56 15.07.2026
9 ИВАН
12:05 15.07.2026
10 си пън
12:44 15.07.2026