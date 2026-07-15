Сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси разгневи социалистите в САЩ

Fox News съобщава за вълна от леви критики срещу „милиардерския излишък“ и блокирането на Ню Йорк след грандиозната церемония.

Пищната сватба на поп иконата Тейлър Суифт и звездата от NFL Травис Келси, която се състоя в емблематичната зала „Мадисън Скуеър Гардън“ (MSG) в Ню Йорк, се превърна в неочаквана политическа арена. Американската медия Fox News съобщава за нарастващо недоволство и остри критики от страна на леви активисти и социалистически коментатори. Според тях събитието е проява на „милиардерски излишък“ на фона на икономическите трудности по света.

Защо лявото крило в САЩ атакува поп звездата?

Основното недоволство е провокирано от огромните мащаби на тържеството и сериозното блокиране на централни части на Манхатън около празничния уикенд за Деня на независимостта.

Блокиран транспорт: Затварянето на улици около MSG затрудни достъпа на хиляди граждани до ключовата гара „Пен Стейшън“.

Гняв в социалните мрежи: Ема Виджланд, член на организацията „Демократични социалисти на Америка“, написа в платформата X, че Суифт е „поредният психотичен милиардер“, който няма скрупули да демонстрира богатство по време на световно страдание.

„Пилеене на ресурси“: Популярният социалистически стриймър Хасан Пайкър определи събитието като „драматично и безочливо злоупотребяване с обществени ресурси“.

Детайли около „сватбата на века“ в Ню Йорк

Въпреки политическия отзвук, събитието събра над 1000 престижни гости от света на шоубизнеса и спорта. Провеждането на церемонията бе поверено на холивудския комик Адам Сандлър, който влезе в ролята на длъжностно лице.

Милиарден икономически отзвук: Според проучване на Forbes, цитирано в ефира на медията, сватбата може да отпуши глобален бум в сватбената индустрия на стойност 2.2 милиарда долара.

Дарение за баланс: За да тушират част от негативните реакции, Тейлър Суифт и Травис Келси обявиха мащабно дарение от 26 милиона долара за различни благотворителни каузи в САЩ.

Лукс от висшата мода: Представители на модна къща Dior потвърдиха, че булчинската рокля и костюмът на младоженеца са изработени по поръчка от дизайнера Джонатан Андерсън.

Политическите анализатори отчитат, че сблъсъкът около сватбата съвпада с усложнената политическа обстановка в Ню Йорк, където кандидати, подкрепяни от левия кмет Зоран Мамдани, бележат сериозни успехи на местно ниво. Това превръща личния празник на звездите в перфектна мишена за идеологически спорове.