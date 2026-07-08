Новини
Любопитно »
Доли Партън с ново начинание на 80 г.: Покорява Бродуей след здравословните проблеми (ВИДЕО)

Доли Партън с ново начинание на 80 г.: Покорява Бродуей след здравословните проблеми (ВИДЕО)

8 Юли, 2026 17:58 498 2

  • доли партън-
  • певица-
  • бродуей-
  • мюзикъл-
  • представление-
  • кънтри певица

Кънтри звездата няма да участва в самия мюзикъл, но ще бъде там за организацията на представлението

Доли Партън с ново начинание на 80 г.: Покорява Бродуей след здравословните проблеми (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Доли Партън потвърди, че сценичната продукция за живота ѝ „Dolly: A True Original Musical“ ще излезе на Бродуей в края на 2026 г., след период на здравословни проблеми, заради които тя отмени планирани концерти в Лас Вегас. Мюзикълът ще започне предпремиерни представления на 7 декември 2026 г. в St. James Theatre в Ню Йорк, а официалната премиера е насрочена за 19 януари 2027 г., когато Партън ще навърши 81 години.

Във видео, публикувано в Instagram, кънтри звездата заяви, че спектакълът няма да бъде само разказ за външния блясък около името ѝ, а история за произхода ѝ, загубите, любовта и пътя ѝ в музиката. Самата Доли Партън няма да участва като изпълнителка в продукцията, но историята ще бъде разказана „с нейни думи“ и чрез песни, които са съпътствали кариерата ѝ.

Публикация, споделена от Dolly Parton (@dollyparton)

Мюзикълът е режисиран от носителя на „Тони“ Бартлет Шер. Сценарият е написан от Партън и Мария С. Шлатър, а продукцията ще включва както нови песни, създадени специално за сцената, така и някои от най-популярните ѝ хитове, сред които „Jolene“, „I Will Always Love You“, „9 to 5“ и „Coat of Many Colors“. Проектът вече имаше първо представяне в Нешвил, след което е преработен за Бродуей.

Новината идва няколко месеца след като Доли обяви, че отменя резиденцията си „Dolly: Live in Las Vegas“ заради продължаващи здравословни проблеми. През май кънтри легендата съобщи, че реагира добре на медикаментите и лечението, но допълни, че ще ѝ е необходимо още време, преди да се върне към форма, позволяваща сценични участия на живо.

Здравословните трудности на Доли Партън станаха публични още през септември 2025 г., когато тя пропусна събитие в Dollywood заради бъбречен камък, довел до инфекция. Тогава лекарите я посъветваха да не пътува, а певицата се включи чрез видеообръщение.

Последните месеци бяха белязани и от лична загуба. Съпругът ѝ Карл Дийн, за когото Партън беше омъжена близо шест десетилетия, почина на 3 март 2025 г. на 82-годишна възраст. След смъртта му тя временно ограничи част от музикалните си ангажименти, за да скърби за партньора си.

„Dolly: A True Original Musical“ се очаква да представи различните етапи от живота на Доли Партън – от детството ѝ в Смоуки Маунтинс до превръщането ѝ в една от най-разпознаваемите фигури в американската музика.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прекалено доволен

    0 0 Отговор
    Изплюх се в лицето на Анита почивната станция и се гърчат от кеф 🥳😀😀🤣🤣🤣🤣🤣🤭

    18:24 08.07.2026

  • 2 Прекалено доволен

    0 0 Отговор
    Понеже Анита се прави на много хитра с академията на щастливите жени Ся ще омъже дъщеря си за зет от факултета с 17 бързи кредита и 5 венерически болести 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🤭🤭🤭🤭🤭🤭

    18:31 08.07.2026