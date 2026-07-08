Доли Партън с ново начинание на 80 г.: Покорява Бродуей след здравословните проблеми (ВИДЕО)

Доли Партън потвърди, че сценичната продукция за живота ѝ „Dolly: A True Original Musical“ ще излезе на Бродуей в края на 2026 г., след период на здравословни проблеми, заради които тя отмени планирани концерти в Лас Вегас. Мюзикълът ще започне предпремиерни представления на 7 декември 2026 г. в St. James Theatre в Ню Йорк, а официалната премиера е насрочена за 19 януари 2027 г., когато Партън ще навърши 81 години.

Във видео, публикувано в Instagram, кънтри звездата заяви, че спектакълът няма да бъде само разказ за външния блясък около името ѝ, а история за произхода ѝ, загубите, любовта и пътя ѝ в музиката. Самата Доли Партън няма да участва като изпълнителка в продукцията, но историята ще бъде разказана „с нейни думи“ и чрез песни, които са съпътствали кариерата ѝ.

Мюзикълът е режисиран от носителя на „Тони“ Бартлет Шер. Сценарият е написан от Партън и Мария С. Шлатър, а продукцията ще включва както нови песни, създадени специално за сцената, така и някои от най-популярните ѝ хитове, сред които „Jolene“, „I Will Always Love You“, „9 to 5“ и „Coat of Many Colors“. Проектът вече имаше първо представяне в Нешвил, след което е преработен за Бродуей.

Новината идва няколко месеца след като Доли обяви, че отменя резиденцията си „Dolly: Live in Las Vegas“ заради продължаващи здравословни проблеми. През май кънтри легендата съобщи, че реагира добре на медикаментите и лечението, но допълни, че ще ѝ е необходимо още време, преди да се върне към форма, позволяваща сценични участия на живо.

Здравословните трудности на Доли Партън станаха публични още през септември 2025 г., когато тя пропусна събитие в Dollywood заради бъбречен камък, довел до инфекция. Тогава лекарите я посъветваха да не пътува, а певицата се включи чрез видеообръщение.

Последните месеци бяха белязани и от лична загуба. Съпругът ѝ Карл Дийн, за когото Партън беше омъжена близо шест десетилетия, почина на 3 март 2025 г. на 82-годишна възраст. След смъртта му тя временно ограничи част от музикалните си ангажименти, за да скърби за партньора си.

„Dolly: A True Original Musical“ се очаква да представи различните етапи от живота на Доли Партън – от детството ѝ в Смоуки Маунтинс до превръщането ѝ в една от най-разпознаваемите фигури в американската музика.