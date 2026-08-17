Симона Загорова се оплака от дискриминация - не я искали в поп средите заради майка ѝ Глория (ВИДЕО)

Симона Загорова разказа за трудностите, с които се е сблъсквала в началото на музикалния си път заради факта, че е дъщеря на една от най-големите звезди в попфолка – Глория.

Макар самата Симона в началото на кариерата си да искаше да пробие в поп средите, по думите ѝ някои поп телевизии отказвали да излъчват песните ѝ единствено заради фамилната ѝ връзка с фолк жанра, пише Шоу Блиц.

„Аз обожавам да пея поп музика. Това съм завършила и ми е кеф. Поп фолкът не е лесен жанр, но определено в попа се изискват повече гласови данни“, разказа Симона Загорова.

Тя припомни и участието си в „Гласът на България“, където стигна до финала и се представяше именно с песни извън попфолк стилистиката. По думите ѝ собствените ѝ проекти в онзи период също били изцяло поп.

„Песните, които правех, бяха абсолютно поп музика. Една извивка не съм направила, един чалга отсвир не съм сложила, не съм била гола в клиповете – абсолютно нищо, с което да ме свържат с чалгата“, категорична е дъщерята на поп фолк примата Глория.

Въпреки това, когато предлагала песните си на поп телевизии, срещала отказ.

„Отивам и давам тези песни по поп телевизиите и те ти казват, че си дъщеря на майка си, дете на фолка и те не могат да ме въртят. Моята песен няма нищо общо с попфолка – какво като родителите ми са такива изпълнители?!“, възмущава се певицата.

За Симона подобно отношение е поставяло етикет върху нея още преди музиката ѝ изобщо да бъде оценена сама по себе си. Според нея произходът и семейната среда не би трябвало да определят автоматично жанра, в който един изпълнител може да бъде възприеман.

Загорова коментира и вечния спор за вокалните качества на изпълнителите в попфолка. Според нея публиката много ясно разпознава кой действително може да пее и кой разчита основно на хитови песни и силен имидж.

„Личи си коя певица може да пее и коя не може и два тона да хване. И това хората го виждат. Съгласна съм, че някоя песен може да стане хит и на не толкова талантлива певица, но да кажеш, че Глория не може да пее... Извинявай!“, заявява Симона Загорова.

Думите ѝ показват, че фамилията и известната ѝ майка са били едновременно огромен плюс и сериозно препятствие. От една страна Симона неизбежно е свързвана с Глория, но от друга – именно тази връзка според нея е затваряла врати в поп средите, независимо от музиката, която е правила.