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Симона Загорова се оплака от дискриминация - не я искали в поп средите заради майка ѝ Глория (ВИДЕО)

Симона Загорова се оплака от дискриминация - не я искали в поп средите заради майка ѝ Глория (ВИДЕО)

17 Август, 2026 13:31 566 6

  • глория-
  • певица-
  • симона загорова-
  • поп-
  • поп фолк

Името на известната ѝ майка имало обратния ефект за певицата - затворило врати вместо да ѝ даде възможности

Симона Загорова се оплака от дискриминация - не я искали в поп средите заради майка ѝ Глория (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Симона Загорова разказа за трудностите, с които се е сблъсквала в началото на музикалния си път заради факта, че е дъщеря на една от най-големите звезди в попфолка – Глория.

Макар самата Симона в началото на кариерата си да искаше да пробие в поп средите, по думите ѝ някои поп телевизии отказвали да излъчват песните ѝ единствено заради фамилната ѝ връзка с фолк жанра, пише Шоу Блиц.

„Аз обожавам да пея поп музика. Това съм завършила и ми е кеф. Поп фолкът не е лесен жанр, но определено в попа се изискват повече гласови данни“, разказа Симона Загорова.

Тя припомни и участието си в „Гласът на България“, където стигна до финала и се представяше именно с песни извън попфолк стилистиката. По думите ѝ собствените ѝ проекти в онзи период също били изцяло поп.

„Песните, които правех, бяха абсолютно поп музика. Една извивка не съм направила, един чалга отсвир не съм сложила, не съм била гола в клиповете – абсолютно нищо, с което да ме свържат с чалгата“, категорична е дъщерята на поп фолк примата Глория.

Въпреки това, когато предлагала песните си на поп телевизии, срещала отказ.

„Отивам и давам тези песни по поп телевизиите и те ти казват, че си дъщеря на майка си, дете на фолка и те не могат да ме въртят. Моята песен няма нищо общо с попфолка – какво като родителите ми са такива изпълнители?!“, възмущава се певицата.

За Симона подобно отношение е поставяло етикет върху нея още преди музиката ѝ изобщо да бъде оценена сама по себе си. Според нея произходът и семейната среда не би трябвало да определят автоматично жанра, в който един изпълнител може да бъде възприеман.

Загорова коментира и вечния спор за вокалните качества на изпълнителите в попфолка. Според нея публиката много ясно разпознава кой действително може да пее и кой разчита основно на хитови песни и силен имидж.

„Личи си коя певица може да пее и коя не може и два тона да хване. И това хората го виждат. Съгласна съм, че някоя песен може да стане хит и на не толкова талантлива певица, но да кажеш, че Глория не може да пее... Извинявай!“, заявява Симона Загорова.

Думите ѝ показват, че фамилията и известната ѝ майка са били едновременно огромен плюс и сериозно препятствие. От една страна Симона неизбежно е свързвана с Глория, но от друга – именно тази връзка според нея е затваряла врати в поп средите, независимо от музиката, която е правила.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нека да Ви кажа и на Управляващите и на

    1 0 Отговор
    Нека да Ви кажа и на Управляващите и на така наречената Опозиция какво Установяват, изброявам по ред за да може редовият Ганчо който се бъхте от 8:00 до не нам кое си време да разбере в какво Общество и какви Управляващи и Опозиция има?

    1. Държава превърната в Open Face Prison, влезте в който и да е Магазин за да разберете че сте наглеждан и третиран като Опасен Престъпник и Крадец.

    2. Влезте в което и да е увеселително Заведение за да почувствате вниманието на Охраната.

    3. МВР и Полиция са точно толкова усърдни спират да изискват Документи без Причина от Минувачите в Метрото.

    4. КАТ могат да спират Автомобили без причина и да изискват документи, да правят тестове за Алкохол, без причина и нарушение от гражданите.

    4. Само и единствено Общество което е загубило чувство за чест, може да бъде тренирано от себеподобните по този начин.

    Представете си че по Света има Молове и Магазини без Охрана и когато отидете на Бар, няма Охрана а в случай ще бъде извикана Полиция?

    "От Комунистическа България е сътворена Полицейска Държава където всеки гражданин и навсякъде е разглеждан като потенциален престъпник. Което е и дефиницията на Open Face Prison, за разлика от Затвор с право на труд и медицинско обслужване по времето на Соца, сега медицинското обслужване се заплаща."  Сега си представете че по Света има Магазини и Молове без Охрана и Полиция която не Ви третира като потенциален Престъпник и това без причина?   "Не

    13:35 17.08.2026

  • 2 Хм.....

    6 0 Отговор
    Когато аз не искам да опъна някоя жена, не е заради майка й, а заради нейни лични дефицити! И в музиката е така!

    13:35 17.08.2026

  • 3 Нека да Ви кажа и на Управляващите и на

    0 0 Отговор
    Нека да Ви кажа и на Управляващите и на Опозицията"

    Това е Примитивна Форма на Обществена Формация наложена със сила от Управляващи и Опозиция докато и едните и другите се занимават с вашите Емоционално Състояние и ви наливат с Омраза към един друг.
    Последен пост, България е неспасяема Сбогом и на Добър Час.

    13:37 17.08.2026

  • 4 УЖАС!

    2 0 Отговор
    Древногръцките трагедии и тези от Шекспир пасти да ядат, сравнение с драматизма на таз ситуация…девойка с безспорна чалга визия /като майка си апропо/, сака да пее поп, а то злаза чалга…Ужас!!! Добре, че не иска да пее оперни арии, че Верди, Вагнер и кой ли не, щяха да се въртят като вентилатори в гроба в резултат на топлия въздух, който изпуска таз красотка през устата си!

    13:37 17.08.2026

  • 5 Тиква

    2 0 Отговор
    Нека да завърши поне училище,и да знай столицата на Турция и Румъния, може би някой ще заговори със чалго-поколението.

    13:39 17.08.2026

  • 6 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    ЛЕЙКА! КУХА ЛЕЙКА

    13:50 17.08.2026