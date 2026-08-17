Симона Загорова се оплака от дискриминация - не я искали в поп средите заради майка ѝ Глория (ВИДЕО)

Симона Загорова разказа за трудностите, с които се е сблъсквала в началото на музикалния си път заради факта, че е дъщеря на една от най-големите звезди в попфолка – Глория.
Макар самата Симона в началото на кариерата си да искаше да пробие в поп средите, по думите ѝ някои поп телевизии отказвали да излъчват песните ѝ единствено заради фамилната ѝ връзка с фолк жанра, пише Шоу Блиц.
„Аз обожавам да пея поп музика. Това съм завършила и ми е кеф. Поп фолкът не е лесен жанр, но определено в попа се изискват повече гласови данни“, разказа Симона Загорова.
Тя припомни и участието си в „Гласът на България“, където стигна до финала и се представяше именно с песни извън попфолк стилистиката. По думите ѝ собствените ѝ проекти в онзи период също били изцяло поп.
„Песните, които правех, бяха абсолютно поп музика. Една извивка не съм направила, един чалга отсвир не съм сложила, не съм била гола в клиповете – абсолютно нищо, с което да ме свържат с чалгата“, категорична е дъщерята на поп фолк примата Глория.
Въпреки това, когато предлагала песните си на поп телевизии, срещала отказ.
„Отивам и давам тези песни по поп телевизиите и те ти казват, че си дъщеря на майка си, дете на фолка и те не могат да ме въртят. Моята песен няма нищо общо с попфолка – какво като родителите ми са такива изпълнители?!“, възмущава се певицата.
За Симона подобно отношение е поставяло етикет върху нея още преди музиката ѝ изобщо да бъде оценена сама по себе си. Според нея произходът и семейната среда не би трябвало да определят автоматично жанра, в който един изпълнител може да бъде възприеман.
Загорова коментира и вечния спор за вокалните качества на изпълнителите в попфолка. Според нея публиката много ясно разпознава кой действително може да пее и кой разчита основно на хитови песни и силен имидж.
„Личи си коя певица може да пее и коя не може и два тона да хване. И това хората го виждат. Съгласна съм, че някоя песен може да стане хит и на не толкова талантлива певица, но да кажеш, че Глория не може да пее... Извинявай!“, заявява Симона Загорова.
Думите ѝ показват, че фамилията и известната ѝ майка са били едновременно огромен плюс и сериозно препятствие. От една страна Симона неизбежно е свързвана с Глория, но от друга – именно тази връзка според нея е затваряла врати в поп средите, независимо от музиката, която е правила.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нека да Ви кажа и на Управляващите и на
1. Държава превърната в Open Face Prison, влезте в който и да е Магазин за да разберете че сте наглеждан и третиран като Опасен Престъпник и Крадец.
2. Влезте в което и да е увеселително Заведение за да почувствате вниманието на Охраната.
3. МВР и Полиция са точно толкова усърдни спират да изискват Документи без Причина от Минувачите в Метрото.
4. КАТ могат да спират Автомобили без причина и да изискват документи, да правят тестове за Алкохол, без причина и нарушение от гражданите.
4. Само и единствено Общество което е загубило чувство за чест, може да бъде тренирано от себеподобните по този начин.
Представете си че по Света има Молове и Магазини без Охрана и когато отидете на Бар, няма Охрана а в случай ще бъде извикана Полиция?
"От Комунистическа България е сътворена Полицейска Държава където всеки гражданин и навсякъде е разглеждан като потенциален престъпник. Което е и дефиницията на Open Face Prison, за разлика от Затвор с право на труд и медицинско обслужване по времето на Соца, сега медицинското обслужване се заплаща." Сега си представете че по Света има Магазини и Молове без Охрана и Полиция която не Ви третира като потенциален Престъпник и това без причина? "Не
13:35 17.08.2026
2 Хм.....
13:35 17.08.2026
3 Нека да Ви кажа и на Управляващите и на
Това е Примитивна Форма на Обществена Формация наложена със сила от Управляващи и Опозиция докато и едните и другите се занимават с вашите Емоционално Състояние и ви наливат с Омраза към един друг.
Последен пост, България е неспасяема Сбогом и на Добър Час.
13:37 17.08.2026
4 УЖАС!
13:37 17.08.2026
5 Тиква
13:39 17.08.2026
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