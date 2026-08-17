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Мона е готова за втори опит за участие на "Евровизия" (ВИДЕО)

Мона е готова за втори опит за участие на "Евровизия" (ВИДЕО)

17 Август, 2026 12:57 553 7

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Младата певица сподели, че отново би опитала да се яви на песенния конкурс

Мона е готова за втори опит за участие на "Евровизия" (ВИДЕО) - 1
Кадър: NOVA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Певицата Мона не е изоставила мечтата и амбицията си да се яви отново на селекцията за „Евровизия“, след като се размина на косъм с участието тази година. Певицата призна в студиото на „Събуди се“ по Нова телевизия, че вече има по-ясна представа как протича целият процес и би се впуснала отново в надпреварата.

„Бих се пробвала отново да участвам като кандидат за фестивала „Евровизия“, но зависи какво ще се случи по-нататък. Аз вече видях как се случва всичко и се надявам да имам късмета и това да ми се случи. Засега съм много щастлива, трупам опит и изпълнявам мечтите си“, сподели младата изпълнителка.

В момента Мона е изцяло отдадена на музиката и признава, че създава нови песни почти непрекъснато.

„Пиша много музика почти постоянно. Ежедневните ми срещи с публиката ме провокират да мисля в различни посоки, да преценя какво послание искам да дам на хората“, казва тя пред водещата Марина Цекова.

Според певицата сцената изисква не само талант, но и вътрешна сила.

„За да излезеш на сцената, трябва да имаш силата да дадеш първо на себе си, после на публиката“, категорична е Мона.

Голяма роля в професионалното ѝ развитие в момента има Любо Киров. Двамата работят заедно по песента „Луна“, а Мона не крие възхищението си от популярния изпълнител.

„Песента ни „Луна“ с Любо Киров е щастливо събитие и аз се чувствам късметлийка, че животът ми се нареди да работя с този великолепен музикант, артист, творец. Той е вдъхновител. Супер искрен и добронамерен е и приема всеки млад човек с отворени обятия. Готов е да помага и така ни се получава тази магия“, разказва тя.

Особено емоционален за Мона се оказал първият ѝ концерт с Любо Киров в Русе. Именно там тя усетила колко много може да научи, наблюдавайки отблизо един от най-утвърдените български изпълнители.

„След първия концерт в Русе усетих разлика в себе си, защото имах възможност отблизо да се уча и да наблюдавам Любо. Мисля си, че в края на турнето през ноември вече ще съм извлякла всичко, от което имам нужда като млад творец, който си търси нишата. Това беше най-специалният концерт в живота ми, защото беше първият с Любо Киров“, признава Мона.

Пред младата певица предстои и още една важна крачка – първият ѝ самостоятелен концерт.

„Сбъднах мечтата си, надявам се още да имам много такива. На 19 август ще имам първи самостоятелен концерт и каня хората, ако желаят да ме видят“, отправи покана изпълнителката.

Мона признава, че в момента най-важното за нея е да трупа опит, да открива собствения си музикален почерк и да продължава смело към следващите си мечти – сред които очевидно място има и сцената на „Евровизия“.


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