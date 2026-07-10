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Никол Шерцингер отпразнува 48-ия си рожден ден по секси бански на Хаваите (СНИМКИ)

Никол Шерцингер отпразнува 48-ия си рожден ден по секси бански на Хаваите (СНИМКИ)

10 Юли, 2026 19:31 653 5

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  • бански

Певицата бе заобиколена от семейството си в празничния ден

Никол Шерцингер отпразнува 48-ия си рожден ден по секси бански на Хаваите (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Никол Шерцингер отбеляза 48-ия си рожден ден със семейна ваканция в Хавай. Певицата публикува в Instagram серия от снимки от пътуването си до родния остров, включително кадри, на които позира в бял бански в океана с празнична торта.

Към визията си поп звездата добави слънчеви очила, традиционни хавайски гирлянди и венец от цветя. В публикацията тя сподели и моменти със своите близки, сред които вечеря с морски дарове.

„Още една обиколка около слънцето. И някак най-големият подарък е най-простият – да се върнеш у дома“, написа певицата към снимките.

Празникът идва след период на професионално напрежение около завръщането на Pussycat Dolls. През март групата обяви ново събиране като трио в състав Никол Шерцингер, Ашли Робъртс и Кимбърли Уайът, както и първи сингъл от шест години – „Club Song“, продуциран и съавторски създаден от Майк Сабат.

Месец по-късно обаче северноамериканската част от турнето беше отменена заради слаби продажби на билети. Първоначално бяха планирани 53 концерта във Великобритания, Европа и Северна Америка, но 33 дати в САЩ и Канада отпаднаха. Единствената оставаща американска изява е участието на триото на OUTLOUD Music Festival в Западен Холивуд.

В официално изявление групата посочи, че решението е взето след преценка на интереса към концертите в Северна Америка. Британските и европейските дати остават в сила, като турнето трябва да започне през септември в Копенхаген, с последващи концерти в Париж, Варшава и Великобритания.

Завръщането на Pussycat Dolls беше съпътствано и от напрежение заради отсъствието на три от оригиналните участнички – Кармит Бахар, Джесика Сута и Мелъди Торнтън. Бахар и Сута заявиха публично, че не са били поканени да участват в проекта. Сута определи решението като търговски ход, а Бахар го нарече разочароващо в личен план, като подчерта, че остава горда с ролята си в историята на групата.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПРЕДВИДЛИВО

    6 1 Отговор
    Е скрила диференциала в басейна.

    19:38 10.07.2026

  • 2 Езвенете

    3 0 Отговор
    Ну ас къто по недуучил дъ питъм - Къкво показва тас, че мидите ут снимкатъ съ по пресни и убави ут нейната ли?!

    Коментиран от #3

    19:43 10.07.2026

  • 3 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Езвенете":

    Не се ли разпознахте?

    Коментиран от #5

    19:54 10.07.2026

  • 4 Грозната бети

    0 0 Отговор
    Тая вечер съм с едно цигане на вечеря в бурата 🤭🥳🤣🐐

    20:01 10.07.2026

  • 5 Езвенете

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дзак":

    Ну ас къто по недуучил ни въ разбах намекъ! Кътъ Шеркингир ли трабваши дъ съ пузная, или къту Гиргор Димитров?

    20:05 10.07.2026