Цветето, което може да засенчи розите: Петунията цъфти от пролет до есен с минимални грижи

Многогодишните растения като хортензии, азалии и рози отдавна са сред любимците на градинарите. Те са истински „работохолици“ в градината - веднъж засадени, се завръщат всяка година и радват с цветовете си без особени усилия.

Оказва се обаче, че някои едногодишни растения могат да ги надминат по продължителност и обилие на цъфтежа. Сред тях особено място заема петунията - цвете, което съчетава красота, издръжливост и изключително лесно отглеждане.

От поколения градинарите избират петуниите заради богатото им разнообразие, непретенциозния характер и способността им да образуват огромен брой цветове. Докато много други едногодишни растения губят силата си само след няколко седмици, петуниите продължават да цъфтят от края на пролетта чак до есента.

Причината се крие в естествения им жизнен цикъл. Като едногодишни растения, те имат силен „инстинкт“ да създават цветове и семена, преди да приключат развитието си. Това ги кара постоянно да образуват нови пъпки и да поддържат впечатляващ цъфтеж през целия сезон.

Произхождащи от тропическите райони на Южна Америка, съвременните сортове петунии са селектирани така, че да бъдат още по-устойчиви на горещини, влага и суша. Те не изискват сложна поддръжка - достатъчни са слънчево място и подходяща почва.

Допълнително предимство е, че много от модерните сортове са самопочистващи се. Те сами премахват прецъфтелите цветове и насочват енергията си към създаването на нови пъпки.

Резултатът е растение, което седмица след седмица се обновява почти без намеса и предлага впечатляваща палитра от цветове - от нежно розово и бяло до наситено лилаво, яркочервено и слънчево жълто.

Според Good Housekeeping няколко лесни правила могат допълнително да удължат периода на цъфтеж на петуниите.

На първо място е необходимата светлина - растението се нуждае от поне шест часа пряко слънце дневно. Поливането трябва да бъде редовно, но без прекомерно количество вода, тъй като задържането на влага може да доведе до проблеми с корените.

Петуниите, отглеждани в саксии и балконски сандъчета, изсъхват по-бързо и изискват по-често внимание. Подходящо е подхранване веднъж месечно с тор с бавно освобождаване, което помага за поддържането на богатия цъфтеж.

Изборът на сорт също е от голямо значение. Не всички петунии се представят еднакво добре при различни условия, затова правилният избор може значително да удължи периода, в който растението радва с цветове.

Сред най-популярните и надеждни разновидности са петуниите от серията Wave (Уейв). Те са каскадни, самопочистващи се и особено подходящи за висящи саксии, балконски сандъчета и цветни бордюри.

Друг предпочитан избор са Supertunias (Супертунии) - сортове, известни със своята устойчивост на горещина, суша и променливи климатични условия.

Grandiflora (Грандифлора) впечатляват с изключително големи цветове, но изискват по-редовно премахване на прецъфтелите части, за да запазят добрия си вид.

За тези, които търсят по-малко грижи, подходящ вариант са Multiflora (Мултифлора). Те имат по-дребни, но многобройни цветове, образуват компактни храстчета с височина между 15 и 35 сантиметра и са по-устойчиви на дъждовно време в сравнение с едроцветните сортове.

Петунията е доказателство, че красотата в градината не винаги изисква много труд. С правилното място, малко внимание и подходящ сорт това цвете може да превърне всяко пространство в цветен оазис почти през целия топъл сезон.

Източник: Lifestyle.bg.