Кръстиха сорт роза на Дейвид Бекъм (СНИМКИ+ВИДЕО)

Когато името на Дейвид Бекъм бъде споменато, първите асоциации обикновено са свързани с футболната му кариера, глобалната му популярност и успешния му семеен и бизнес живот. През последното десетилетие обаче бившият капитан на английския национален отбор изгради и друга своя публична идентичност – тази на отдаден любител на градинарството и устойчивия начин на живот.

Именно тази негова страст стои зад едно от най-необичайните отличия, които е получавал. Прочутата британска компания David Austin Roses представи нов сорт английска роза, носещ името „Сър Дейвид Бекъм“, по време на тазгодишното издание на престижното изложение Chelsea Flower Show в Лондон.

Новият сорт е създаден в чест на футболиста след удостояването му с рицарско звание и по повод навършването на 50 години. Според британски медии идеята за специалния жест е била вдъхновена от дъщеря му Харпър, която искала да подари на баща си нещо трайно и символично.

Розата е резултат от повече от десетилетие селекционна работа. Специалистите от David Austin Roses посочват, че белите английски рози са сред най-трудните за развъждане заради сложния баланс между цвят, аромат и устойчивост. Крайният резултат е храстовиден сорт с нежни бели цветове с кремави и розови оттенъци, които цъфтят многократно през сезона – от началото на лятото до първите есенни застудявания.

Особено внимание привлича ароматът на цветето, в който се преплитат нотки на мед, карамфил, смирна, мускус и фини плодови нюанси – характерна черта на най-високо ценените английски рози.

Отличието не е случайно. През последните години Дейвид Бекъм нееднократно демонстрира колко сериозно приема живота далеч от футболните терени. След като семейството придоби имението си в Котсуолдс през 2016 г., той постепенно превърна част от имота в истинско стопанство с овощни дръвчета, зеленчукови градини, оранжерия, пчелин и кокошарник.

В социалните мрежи бившият футболист редовно публикува кадри от ежедневието си сред зеленчуковите лехи. Последните му видеа показват реколта от царевица, салати, ягоди, картофи и различни сезонни зеленчуци. Именно тези публикации му спечелиха шеговитото прозвище „фермер Бекъм“ сред феновете.

Едно от най-сериозните му увлечения се оказва пчеларството. В интервю за списание Country Life Дейвид признава, че никога не е предполагал, че ще започне да отглежда пчели, но днес определя производството на мед като едно от най-удовлетворяващите си занимания. По негови думи интересът се заражда по време на пандемията, когато синът му Круз го запознава със съвременните системи за отглеждане на пчели.

Любовта към природата и градинарството се превърна и в една от причините за близките му отношения с британския крал Чарлз III. Монархът от десетилетия е сред най-известните защитници на устойчивото земеделие и екологичния начин на живот във Великобритания. Бекъм е посланик на The King’s Foundation и активно подкрепя инициативите на организацията.

По време на Chelsea Flower Show крал Чарлз лично разгледа новия сорт роза, носещ името на футболиста. Част от приходите от продажбата на „Сър Дейвид Бекъм“ ще бъдат дарявани в подкрепа на образователните и екологичните проекти на фондацията.