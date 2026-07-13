Енигматичният Патрик Стюарт празнува 86-и рожден ден днес

Сър Патрик Стюарт празнува своя 86-рожден ден на 13 юли. Роден през 1940 г. в Мирфийлд, Йоркшир, той е сред онези актьори, чиято кариера трудно се побира в една епоха или жанр. За едни остава капитан Жан-Люк Пикар от „Стар Трек“, за други е професор Чарлз Екзевиър от „Х-Мен“, а за театралната публика е преди всичко класически актьор с дълга история в Кралската шекспирова компания.

Преди да стане световно лице на научната фантастика, Патрик Стюарт изгражда репутацията си на сцена. Присъединява се към Royal Shakespeare Company през 1966 г. и остава свързан с нея повече от десетилетие и половина. Работи с класически текстове, играе Шекспир и постепенно се превръща в актьор, ценен заради гласа, дисциплината и авторитета си. Именно тази театрална подготовка по-късно ще направи образа на Пикар толкова различен от обичайния телевизионен герой в американската фантастика.

Глобалната му популярност идва през 1987 г., когато е избран за капитан Жан-Люк Пикар в „Стар Трек: Следващото поколение“. По онова време той е сравнително непознат за масовата американска публика и самият той не е убеден, че сериалът ще има дълъг живот. Ролята обаче се превръща в една от най-важните в телевизионната история, а Пикар става символ на рационалност, морална яснота и лидерство без излишна показност.

Патрик Стюарт се връща към героя многократно: в пълнометражни филми от вселената на „Стар Трек“ и по-късно в сериала „Star Trek: Picard“, излъчван между 2020 и 2023 г. Последният сезон събра отново ключови лица от „Следващото поколение“ и беше възприет от много фенове като емоционално завършване на дългия път на Пикар. През 2026 г., когато франчайзът отбелязва своята 60-годишнина, Стюарт отново говори публично за ролята като за част от живота си, която първоначално го е притеснявала, но впоследствие е приел като трайно културно наследство.

В края на 90-те години той влиза и в друга глобална поредица – „Х-Мен“. Като професор Чарлз Екзевиър Стюарт създава втори емблематичен образ на интелектуален лидер, който разчита повече на убеждение, етика и контрол, отколкото на физическа сила. Партньорството му с Иън Маккелън като Магнито се превръща в една от най-запомнящите се актьорски оси в супергеройското кино.

Кариерата му не се изчерпва с двете големи фантастични вселени. Патрик Стюарт има роли в телевизионни адаптации като „Моби Дик“, „Коледна песен“ и „Лъвът през зимата“, както и множество театрални изяви във Великобритания и САЩ. През 2008 г. печели втора награда „Оливие“ за ролята на Клавдий в „Хамлет“, а за същата постановка на Бродуей получава и номинация за „Тони“.

През 2010 г. актьорът е удостоен с рицарско звание от кралица Елизабет II за заслуги към драматичното изкуство. Отличието идва след десетилетия работа в театъра, телевизията и киното, но и след все по-активното му присъствие като публична фигура, която говори за домашното насилие, травмата от детството и социалната отговорност на популярните личности.

Тези теми присъстват и в мемоарите му „Making It So“, публикувани през 2023 г. В книгата британската звезда разказва за бедното си детство в Северна Англия, насилието в семейството, първите си стъпки в театъра и постепенния преход към световна известност. Associated Press отбелязва, че мемоарите представят не само звездата от „Стар Трек“, а и човек, който осмисля личните си слабости, провалени връзки и дългата терапевтична стойност на писането.

Въпреки възрастта си Патрик Стюарт не говори за окончателно оттегляне. В последни интервюта той признава, че ролите стават по-малко, но подчертава, че няма намерение формално да се пенсионира. Сред предстоящите му ангажименти се посочва и участие във филма „Avengers: Doomsday“, което би върнало професор Екзевиър в голямата супергеройска сцена.

На 86 години Патрик Стюарт остава рядък пример за актьор, който преминава от Шекспир към попкултурна икона, без да изгуби тежестта на класическата си подготовка. Наследството му е в образи, които превърнаха интелекта, гласа и моралното присъствие в истинска форма на екранна сила.