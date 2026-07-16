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43-годишната Ан Хатауей и съпругът ѝ били шокирани от бременността ѝ (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

43-годишната Ан Хатауей и съпругът ѝ били шокирани от бременността ѝ (ВИДЕО)

16 Юли, 2026 18:59 887 1

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Семейството искало още едно дете, но въпреки това се изненадали от успеха

43-годишната Ан Хатауей и съпругът ѝ били шокирани от бременността ѝ (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ан Хатауей разкри, че тя и съпругът ѝ Адам Шулман са били изненадани, че опитът им за трето дете е завършил успешно.

43-годишната актриса коментира бременността си по време на участие в предаването „Late Night with Seth Meyers“ в понеделник. Тя уточни, че двамата съзнателно са планирали да разширят семейството си, но въпреки това резултатът ги е изненадал.

„Знаехме какво правим, но бяхме шокирани, че се получи“, каза звездата от „Одисея“.

Ан Хатауей определи предстоящото раждане като „кош в последната секунда“. Водещият Сет Майърс, който има три деца, се пошегува, че двамата са успели „точно преди края“.

Майърс ѝ даде и съвет за живота с по-голямо семейство, като отбеляза, че с времето родителството преминава от постоянна тревога към по-спокойно наблюдение на развитието на децата. Звездата от "Дяволът носи Прада" отговори, че приема идеята с ентусиазъм и очаква появата на „нов член на актьорския състав“ в семейството.

Новината за бременността стана публична миналия месец, когато носителката на награда „Еми“ беше заснета с видимо заоблен корем по време на почивка в Сен Тропе. По-късно тя публикува видео в Instagram с посланието: „Бебе, твоя съм.“

По време на промоционалната кампания за „Дяволът носи Прада 2“ през юни актрисата се опитваше да прикрива бременността си. При последните си публични изяви, свързани с новия ѝ филм "Одисея", тя вече не я скрива.

Във вечерното шоу Ан Хатауей се появи в изцяло бял тоалет, а водещият отбеляза, че изглежда сияеща.

Актрисата и 45-годишният дизайнер на бижута Адам Шулман са заедно от 2008 г. и са женени от 2012 г. Двамата вече имат двама синове – 10-годишния Джонатан и 6-годишния Джак.

През 2019 г. актрисата говори открито за трудностите, свързани със забременяването, и определи преживяното като болезнено, изолиращо и съпроводено със сериозни съмнения. Тогава тя заяви пред Асошиейтед прес, че създаването на семейство е било много по-сложно от представата, че човек просто „размахва вълшебна пръчица“.

„За много хора бременността е щастлив период, но за онези, които се опитват да заченат, това често е само част от много по-трудна история“, каза Ан Хатауей.


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  • 1 Жорко

    3 0 Отговор
    Ахам,който спи без гащички така става:)))Поне си хубава мадама!Здраво да ти е семейството!

    19:55 16.07.2026