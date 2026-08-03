Новини
Любопитно »
Гуинет Полтроу дебютира в TikTok с голо ВИДЕО от Европа

Гуинет Полтроу дебютира в TikTok с голо ВИДЕО от Европа

3 Август, 2026 16:58 1 756 15

  • гуинет полтроу-
  • актриса-
  • тикток-
  • tiktok

Актрисата показа провокативни кадри от Париж и Италия

Гуинет Полтроу дебютира в TikTok с голо ВИДЕО от Европа - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Актрисата Гуинет Полтроу официално се присъедини към TikTok, като направи запомнящ се дебют с иронично видео, заснето на различни места в Европа.

53-годишната носителка на „Оскар“ публикува първия клип в личния си профил на 31 юли Вижте го ТУК. Монтажът включва кадри от Париж и Италия, както и сцени от музей, лодка, хеликоптер и самолет. В кратък момент Гуинет Полтроу се появява привидно без горнище в леглото, а в друг позира във вана.

Звездата от „Влюбеният Шекспир“ сменя няколко тоалета и говори на английски, френски и италиански, докато се опитва да заснеме идеалното си представяне за платформата. В края на видеото тя демонстративно губи търпение и пита дали най-накрая може да направи своя TikTok.

Към публикацията Гуинет Полтроу написа с характерна самоирония: „Очевидно вече съм в TikTok“. Макар това да е първото видео в личния ѝ профил, актрисата вече се е появявала в съдържание на официалната страница на своята лайфстайл компания Goop.

Дебютът в TikTok идва малко след друга дръзка реклама на Гуинет Полтроу за Goop Beauty. В промоклип актрисата сваля хавлия насред поле с диви цветя, преди на екрана да се появи логото на козметичната линия.

Полтроу представи и новия унисекс душ гел Black Pepper + Ginger Grounding Body Wash. По думите ѝ продуктът е създаден така, че да бъде подходящ както за жени, така и за мъже, след като съпругът ѝ, телевизионният продуцент Брад Фалчък, поискал душ гел, който не изсушава кожата.

Гуинет Полтроу основава Goop през 2008 г. като електронен бюлетин. Впоследствие проектът се разраства в лайфстайл компания с продукти и съдържание в областта на красотата, модата, дома и храненето.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    Никое видео НЕ може да е ГОЛО❗

    17:01 03.08.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор
    Когато се снима БРЕМЕННА-
    това БРЕМЕННА СНИМКА ли ще бъде🤔❗

    17:03 03.08.2026

  • 3 Читател

    7 0 Отговор
    Заприличала е на чирос сушен чирос

    Коментиран от #6

    17:22 03.08.2026

  • 4 между другото

    7 0 Отговор
    Гуини в никакъв случай не е на 53 години.

    17:24 03.08.2026

  • 5 амче елке де го тва голо ВИДЕО

    6 0 Отговор
    дет не го показваш
    покажи тогава с теб голо ВИДЕО

    Коментиран от #9

    17:29 03.08.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Читател":

    Какво е чироС🤔❓

    Коментиран от #11

    17:31 03.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 дядото

    6 0 Отговор
    гледам снимката и не виждам нито хубава жена,нито дама

    17:42 03.08.2026

  • 9 кво голо ВИДЕО

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "амче елке де го тва голо ВИДЕО":

    кат бишоните са малки
    то и други неща пак малки
    колкото и да се гордее с карантиите

    17:44 03.08.2026

  • 10 пенсионер от Варна

    2 0 Отговор
    наборката можеше да пусне деколтето поне с педя и половина надолу !

    18:21 03.08.2026

  • 11 Читател

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Сушена опушена риба.

    Коментиран от #13, #14

    18:34 03.08.2026

  • 12 Ако

    0 0 Отговор
    Си плати добре, ще получи добре.

    18:45 03.08.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Читател":

    Да, ама НЕ❗

    18:46 03.08.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Читател":

    Сушена опушена риба е чироЗ❗
    Чирос или чУрос е нещо съвсем различно❗

    18:49 03.08.2026

  • 15 хихи

    0 0 Отговор
    дайте видеото

    19:02 03.08.2026