Гуинет Полтроу дебютира в TikTok с голо ВИДЕО от Европа

Актрисата Гуинет Полтроу официално се присъедини към TikTok, като направи запомнящ се дебют с иронично видео, заснето на различни места в Европа.

53-годишната носителка на „Оскар“ публикува първия клип в личния си профил на 31 юли Вижте го ТУК. Монтажът включва кадри от Париж и Италия, както и сцени от музей, лодка, хеликоптер и самолет. В кратък момент Гуинет Полтроу се появява привидно без горнище в леглото, а в друг позира във вана.

Звездата от „Влюбеният Шекспир“ сменя няколко тоалета и говори на английски, френски и италиански, докато се опитва да заснеме идеалното си представяне за платформата. В края на видеото тя демонстративно губи търпение и пита дали най-накрая може да направи своя TikTok.

Към публикацията Гуинет Полтроу написа с характерна самоирония: „Очевидно вече съм в TikTok“. Макар това да е първото видео в личния ѝ профил, актрисата вече се е появявала в съдържание на официалната страница на своята лайфстайл компания Goop.

Дебютът в TikTok идва малко след друга дръзка реклама на Гуинет Полтроу за Goop Beauty. В промоклип актрисата сваля хавлия насред поле с диви цветя, преди на екрана да се появи логото на козметичната линия.

Полтроу представи и новия унисекс душ гел Black Pepper + Ginger Grounding Body Wash. По думите ѝ продуктът е създаден така, че да бъде подходящ както за жени, така и за мъже, след като съпругът ѝ, телевизионният продуцент Брад Фалчък, поискал душ гел, който не изсушава кожата.

Гуинет Полтроу основава Goop през 2008 г. като електронен бюлетин. Впоследствие проектът се разраства в лайфстайл компания с продукти и съдържание в областта на красотата, модата, дома и храненето.