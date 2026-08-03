Гуинет Полтроу дебютира в TikTok с голо ВИДЕО от Европа

Актрисата Гуинет Полтроу официално се присъедини към TikTok, като направи запомнящ се дебют с иронично видео, заснето на различни места в Европа.
53-годишната носителка на „Оскар“ публикува първия клип в личния си профил на 31 юли Вижте го ТУК. Монтажът включва кадри от Париж и Италия, както и сцени от музей, лодка, хеликоптер и самолет. В кратък момент Гуинет Полтроу се появява привидно без горнище в леглото, а в друг позира във вана.
Звездата от „Влюбеният Шекспир“ сменя няколко тоалета и говори на английски, френски и италиански, докато се опитва да заснеме идеалното си представяне за платформата. В края на видеото тя демонстративно губи търпение и пита дали най-накрая може да направи своя TikTok.
Към публикацията Гуинет Полтроу написа с характерна самоирония: „Очевидно вече съм в TikTok“. Макар това да е първото видео в личния ѝ профил, актрисата вече се е появявала в съдържание на официалната страница на своята лайфстайл компания Goop.
Дебютът в TikTok идва малко след друга дръзка реклама на Гуинет Полтроу за Goop Beauty. В промоклип актрисата сваля хавлия насред поле с диви цветя, преди на екрана да се появи логото на козметичната линия.
Полтроу представи и новия унисекс душ гел Black Pepper + Ginger Grounding Body Wash. По думите ѝ продуктът е създаден така, че да бъде подходящ както за жени, така и за мъже, след като съпругът ѝ, телевизионният продуцент Брад Фалчък, поискал душ гел, който не изсушава кожата.
Гуинет Полтроу основава Goop през 2008 г. като електронен бюлетин. Впоследствие проектът се разраства в лайфстайл компания с продукти и съдържание в областта на красотата, модата, дома и храненето.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
17:01 03.08.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
това БРЕМЕННА СНИМКА ли ще бъде🤔❗
17:03 03.08.2026
3 Читател
Коментиран от #6
17:22 03.08.2026
4 между другото
17:24 03.08.2026
5 амче елке де го тва голо ВИДЕО
покажи тогава с теб голо ВИДЕО
Коментиран от #9
17:29 03.08.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "Читател":Какво е чироС🤔❓
Коментиран от #11
17:31 03.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 дядото
17:42 03.08.2026
9 кво голо ВИДЕО
До коментар #5 от "амче елке де го тва голо ВИДЕО":кат бишоните са малки
то и други неща пак малки
колкото и да се гордее с карантиите
17:44 03.08.2026
10 пенсионер от Варна
18:21 03.08.2026
11 Читател
До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Сушена опушена риба.
Коментиран от #13, #14
18:34 03.08.2026
12 Ако
18:45 03.08.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "Читател":Да, ама НЕ❗
18:46 03.08.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "Читател":Сушена опушена риба е чироЗ❗
Чирос или чУрос е нещо съвсем различно❗
18:49 03.08.2026
15 хихи
19:02 03.08.2026