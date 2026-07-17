Новини
Любопитно »
Мария се глези с хайвер и скъпи разходки в Холивуд (СНИМКИ)

Мария се глези с хайвер и скъпи разходки в Холивуд (СНИМКИ)

17 Юли, 2026 12:31 1 282 33

  • мария-
  • поп фолк-
  • певица-
  • лос анджелис-
  • холивуд

Певицата е на почивка в Лос Анджелис със съпруга си

Мария се глези с хайвер и скъпи разходки в Холивуд (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Попфолк певицата Мария не спира да споделя моменти от луксозния си престой в САЩ този месец. Фолк миньоьнчето се наслади на изискана вечеря в един от популярните ресторанти в Западен Холивуд, където се поглези със скъп деликатес – хайвер от есетра.

Мария сподели кадри от звездната си вечер, показвайки атмосферата на заведението, както и разходките си от ключови места в Лос Анджелис. Ресторантът е сред местата, посещавани от редица световни знаменитости, което допълнително подсили интереса към публикацията ѝ.

Поп фолк звездата не пропусна да покаже, че се е отдала на марков шопинг, видяла е отблизо знака Холивуд, посетила е и местните тематични паркове на филмовите студиа. От кадрите ѝ става ясно, че с новия ѝ мъж са отседнали в лъскав хотел в Бевърли Хилс, заобиколени от палми и красиви екзотични гледки.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Искрен талмудист

    11 2 Отговор
    Анита и Бети са си едни будали и тва се доказа 🥳🥳🥳🥳🇮🇱🤭🤣

    12:32 17.07.2026

  • 2 АГАТ а Кристи

    31 1 Отговор
    И негрите ще завидят за джуките на тая циганка

    12:35 17.07.2026

  • 3 Гост

    25 0 Отговор
    Всяка кифла държи да покаже на всички други кифли, какво яде на вечеря. По добре да си легне гладна, ако не го направи.

    12:37 17.07.2026

  • 4 Не знам

    30 0 Отговор
    кого е впечатлила Мара с това , с което се е поаФалила ? Толкова евтино ,толкова елементарно , че думите са излишни !

    12:37 17.07.2026

  • 5 Загрижен

    20 0 Отговор
    Отварячке, кое не разбираш от вечната мъдрост:
    По-добре първа на село отколкото последна у градО?!?

    12:39 17.07.2026

  • 6 Милата тя

    22 0 Отговор
    Като не може да се похвали с други, се хвали, че яла хайвер.

    Коментиран от #19

    12:39 17.07.2026

  • 7 Айляк

    15 1 Отговор
    Айде, рапончика гръмна.
    И после кат го тресне фалиментото, туй недоносеното с джуките ще каже - некст.
    Иначе засега идилия отвсякъде, голема либоф пада.

    12:39 17.07.2026

  • 8 Гост

    12 1 Отговор
    Каква любов цвърчи между тия двамцата, не е истина. Това ще една от любовните истории на 21 век

    12:41 17.07.2026

  • 9 Тази колкото хайвер е изгълтала

    25 1 Отговор
    цяла фабрика за хайвер не може да я захрани

    12:41 17.07.2026

  • 10 ха, ха

    22 0 Отговор
    С колкото и пари да разполагат,където и да отидат селяндурщината си не могат да скрият.Също като Тоца Пернишка и мъжО и.Обезобразени лица и тела, първенющина,парадиране с маси с храна и етикети с парцалки.Прости хорица.

    12:43 17.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Че и

    24 0 Отговор
    с плетена торба за около 2000 € се снимала , която е метнала на рамо ! Твърде голяма за метър и половина ръст , но пък яла била хайвер ! С торбата ! Щото ние не сме яли есетров хайвер ?!

    12:45 17.07.2026

  • 13 никогапак

    9 1 Отговор
    Влак сгазил кокошка. Нищо не останало от нея, само главата й се търкаля върху траверсите. Минава след известно време един петел, заглежда се в нея. Гледа я дълго и нежно и накрая казва:
    - Добре, добре, не ме гледай с тези влажни очи. По-добре кажи къде си скрила задника си....

    12:48 17.07.2026

  • 14 Сигурно е

    7 0 Отговор
    На ииута отдавна е пресЪснал големият кладенец

    12:51 17.07.2026

  • 15 Oтвapaчкa-Фaлиpaчкa

    13 0 Отговор
    Тази paзopявa бългaрскитe кaпитaлисти.

    12:54 17.07.2026

  • 16 Мара

    10 1 Отговор
    По Стара традиция подготвя дъщеря си да я изфържа, чрез някой глупак богаташ, както нея я е обучила баба данчи по мотелите

    Коментиран от #33

    13:00 17.07.2026

  • 17 Гоуст

    12 0 Отговор
    С какъв хайвер? От някой шопар ли

    13:04 17.07.2026

  • 18 Име

    7 0 Отговор
    Бял хайвер?!

    13:12 17.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Цъцъ

    8 0 Отговор
    Бял хайвер от черни сьомги😉

    13:13 17.07.2026

  • 21 Сфинкс 🐈

    2 1 Отговор
    Браво! Намерила си е мъж-мечта, а моя вече и спирала не ми дава да си слагам, че ме харесал естествена.

    Коментиран от #25

    13:14 17.07.2026

  • 22 Толкова прозта

    7 1 Отговор
    Колкото е да си глези
    Просто не видяло какво е яло
    Кой Й плаща
    Да види свят и света да види звяр

    13:14 17.07.2026

  • 23 Безспорно това е новината на годината

    6 0 Отговор
    чак го премиестих

    13:17 17.07.2026

  • 24 Мдада...

    5 0 Отговор
    Не забравяйте и бялото сладко.

    13:24 17.07.2026

  • 25 бай Онзи

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Сфинкс 🐈":

    Ааааа, спиралата само отдолу.

    13:25 17.07.2026

  • 26 Тази

    3 0 Отговор
    Стара чанта пррокъсана още ли пее? Или към старата професия пак?

    Коментиран от #31

    13:40 17.07.2026

  • 27 И аз го правим

    3 0 Отговор
    Търсим сянка.

    13:44 17.07.2026

  • 28 Ние сме, оркестъра

    3 0 Отговор
    Ти сега нема се обаждаш.

    13:48 17.07.2026

  • 29 Доктор Манчев

    2 0 Отговор
    По ресторанти ходим всички, а след това отиваме в нужника. Напишете кога тази повлекана е посетила музей!

    13:50 17.07.2026

  • 30 коя е тази?

    0 0 Отговор
    И аз така се глезя, но никой не ме отразява. Всяка втора жена на света се нарича мария. Та и тази. МНОГО ЛИ Е важно, за да ни я показват специално?

    14:05 17.07.2026

  • 31 Нека да пиша

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Тази":

    Към старата професия ,понеже тая и това не го може -да пее. Скоро банкомата ще спре ,тая е на 44 лазарника,ще и пресъхне герана ,ще стане стар ошав ,и то мухлясъл с времето .

    14:07 17.07.2026

  • 32 От хайвера в тая жега

    1 0 Отговор
    Освен да гледаш надписа холивуд от клекбара

    Друго нищо няма да стане
    Хахахаха
    Поредната платена едногънкова новина

    14:08 17.07.2026

  • 33 Нека да пиша

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Мара":

    Като баба Данчи Паловото.

    14:08 17.07.2026