Мария се глези с хайвер и скъпи разходки в Холивуд (СНИМКИ)

Попфолк певицата Мария не спира да споделя моменти от луксозния си престой в САЩ този месец. Фолк миньоьнчето се наслади на изискана вечеря в един от популярните ресторанти в Западен Холивуд, където се поглези със скъп деликатес – хайвер от есетра.
Мария сподели кадри от звездната си вечер, показвайки атмосферата на заведението, както и разходките си от ключови места в Лос Анджелис. Ресторантът е сред местата, посещавани от редица световни знаменитости, което допълнително подсили интереса към публикацията ѝ.
Поп фолк звездата не пропусна да покаже, че се е отдала на марков шопинг, видяла е отблизо знака Холивуд, посетила е и местните тематични паркове на филмовите студиа. От кадрите ѝ става ясно, че с новия ѝ мъж са отседнали в лъскав хотел в Бевърли Хилс, заобиколени от палми и красиви екзотични гледки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Искрен талмудист
12:32 17.07.2026
2 АГАТ а Кристи
12:35 17.07.2026
3 Гост
12:37 17.07.2026
4 Не знам
12:37 17.07.2026
5 Загрижен
По-добре първа на село отколкото последна у градО?!?
12:39 17.07.2026
6 Милата тя
Коментиран от #19
12:39 17.07.2026
7 Айляк
И после кат го тресне фалиментото, туй недоносеното с джуките ще каже - некст.
Иначе засега идилия отвсякъде, голема либоф пада.
12:39 17.07.2026
8 Гост
12:41 17.07.2026
9 Тази колкото хайвер е изгълтала
12:41 17.07.2026
10 ха, ха
12:43 17.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Че и
12:45 17.07.2026
13 никогапак
- Добре, добре, не ме гледай с тези влажни очи. По-добре кажи къде си скрила задника си....
12:48 17.07.2026
14 Сигурно е
12:51 17.07.2026
15 Oтвapaчкa-Фaлиpaчкa
12:54 17.07.2026
16 Мара
Коментиран от #33
13:00 17.07.2026
17 Гоуст
13:04 17.07.2026
18 Име
13:12 17.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Цъцъ
13:13 17.07.2026
21 Сфинкс 🐈
Коментиран от #25
13:14 17.07.2026
22 Толкова прозта
Просто не видяло какво е яло
Кой Й плаща
Да види свят и света да види звяр
13:14 17.07.2026
23 Безспорно това е новината на годината
13:17 17.07.2026
24 Мдада...
13:24 17.07.2026
25 бай Онзи
До коментар #21 от "Сфинкс 🐈":Ааааа, спиралата само отдолу.
13:25 17.07.2026
26 Тази
Коментиран от #31
13:40 17.07.2026
27 И аз го правим
13:44 17.07.2026
28 Ние сме, оркестъра
13:48 17.07.2026
29 Доктор Манчев
13:50 17.07.2026
30 коя е тази?
14:05 17.07.2026
31 Нека да пиша
До коментар #26 от "Тази":Към старата професия ,понеже тая и това не го може -да пее. Скоро банкомата ще спре ,тая е на 44 лазарника,ще и пресъхне герана ,ще стане стар ошав ,и то мухлясъл с времето .
14:07 17.07.2026
32 От хайвера в тая жега
Друго нищо няма да стане
Хахахаха
Поредната платена едногънкова новина
14:08 17.07.2026
33 Нека да пиша
До коментар #16 от "Мара":Като баба Данчи Паловото.
14:08 17.07.2026