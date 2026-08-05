Глория изненада с откровение за Илия Загоров: „Където е текло, пак ще тече“ (ВИДЕО)

Изненадващата среща между Глория и бившия ѝ съпруг Илия Загоров в заведение в Кърджали продължава да вълнува почитателите им. След години, в които двамата бяха разделени и лично, и професионално, те отново запяха в дует и предизвикаха бурни реакции сред присъстващите.

Малко след паметната вечер Глория публикува видео от общото им изпълнение и написа: „Където е текло, пак ще тече! Беше невероятно.“ По-късно примата на попфолка остави още по-любопитен коментар, с който загатна, че нов музикален проект с бащата на дъщеря ѝ Симона Загорова не е изключен.

„Неведоми са пътищата Господни! Симона подготвя изненади с баща си, но аз и Илия Загоров отново в дует?! Защо не, ако имаме хубава песен. А и от коментарите ви четем, че ще бъдете много щастливи от един нов музикален проект! Ех, тази съдба — пак ме изненада в гръб!“, написа певицата.

Коментарите ѝ силно разбуниха духовете сред феновете ѝ, че двамата отново ще застанат рамо до рамо в студиото, както в най-добрите им дни. Част от последователите им отидоха и по-далеч, като започнаха да се питат дали затоплянето на отношенията няма да прерасне и в нещо повече.

Засега нито Глория, нито Илия Загоров са потвърждавали, че между тях отново са се разпалили любовни искри, но думите на Глория определено накараха феновете ѝ да спекулират, че нищо не е невъзможно.

Още по-интересен е коментарът, който Глория написа във Фейсбук в отговор на пожеланията на потребителите да се съберат. Тя изпадна в лични обяснения за любовната им история - признания, които поп фолк звездата прави изключително рядко. Изводите оставяме на вас:

"Вероятнооо значи , просто трябва да забравя …, когато вече имах първите си два издадени албума “ Щастието е магия “ и “ За добро или зло “ той се сети за мен - въпреки , че беше женен за жена 120 кг , по неговите думи за документи и гражданство в Германия ! Влюбена , млада , бременна ! Видях потенциала му за песни и започнах да го насърчавам ! Той не вярваше в силата на музиката ....! Искаше бърза печалба , някъде си от нещо си , покрай някой …! После си тръгна , когато Симона беше на 10 г ! Бягаше винаги , когато стане трудно ! Изучих я , дадох и образование и хляб в ръцете ! Бях зарязала за кратко моята кариера , за да и помагам ! Отиде в Швеция , при по - голяма жена с дете ! Гледал е чуждото момиче , но не и своето ! Сега отново се появи ,дано този път е разбрал каква сила е музиката и да помогне на дъщеря си с хубави мелодии ! Обичала съм го и винаги съм го защитавала ! Аз продължих да живея в България разпъвана на кръст и пея за вас !

Талантът му е безспорен ! Успех Илия Загоров !"