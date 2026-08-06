Новини
Любопитно »
Телескоп засне най-подробните досега СНИМКИ на повърхността на Слънцето

Телескоп засне най-подробните досега СНИМКИ на повърхността на Слънцето

6 Август, 2026 14:31 1 333 2

  • слънце-
  • повърхност-
  • телескоп-
  • изображение-
  • детайл-
  • подробности

Изображенията показват непрекъснато променящи се вихри от гореща плазма

Телескоп засне най-подробните досега СНИМКИ на повърхността на Слънцето - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Астрономи получиха най-детайлните изображения досега на видимата повърхност на Слънцето, разкривайки структури, наподобяващи на тези от картината „Звездна нощ“ на Винсент ван Гог, предаде Ройтерс.

Наблюденията са направени с помощта на телескопа „Даниел Иноуе“ на Националната научна фондация на САЩ, разположен на Хаваите. Учените са изследвали фотосферата - сравнително тънкия видим слой на Слънцето, чиято дебелина е около 100 километра при диаметър от близо 1,4 милиона километра.

Получените изображения и видеозаписи с ускорен кадър показват непрекъснато променящи се вихри от гореща плазма - газ, нагрят до толкова високи температури, че атомите губят електроните си и се превръщат в смес от заредени частици.

Телескоп засне най-подробните досега СНИМКИ на повърхността на Слънцето

Наблюдаваните структури са малки в сравнение с мащабите на Слънцето, но огромни спрямо човешките размери. Диаметрите им варират от около 19 до 170 километра, като най-малките са на границата на възможностите на телескопа, отбелязва Ройтерс.

Според учените откритието може да помогне за по-доброто разбиране на процесите, които определят активността на Слънцето и на други звезди. Това включва и явления като слънчевите изригвания и изхвърлянията на коронална маса - събития, които могат да нарушат работата на спътници, навигационни системи, електрически мрежи и комуникационни технологии на Земята.

Освен значението им за науката, изследователите подчертават и визуалната красота на изображенията. Според тях завихрянията на слънчевата повърхност напомнят на динамичните форми в „Звездна нощ“ на Ван Гог, както и на прочутата японска гравюра „Голямата вълна край Канагава“ на Кацушика Хокусай, отбелязва Ройтерс.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    1 2 Отговор
    Слънцето е плоско.

    14:53 06.08.2026

  • 2 тесла

    3 0 Отговор
    и слънцето ми пречи 🚀

    15:13 06.08.2026