Ерлинг Холанд най-накрая отговори на Том Холанд и му обеща да се срещнат

Норвежкият футболист Ерлинг Холанд, който стана сензация след представянето си на Световното първенство по футбол, отговори на Том Холанд, след като актьорът разказа, че личните му съобщения към национала са останали без отговор.

Поводът беше видео от участието на звездата от „Одисея“ в предаването „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“. В него Том Холанд обясни, че е писал на нападателя с предложение да се срещнат, но не е получил реакция.

След публикуването на откъса футболистът се включи в коментарите и отправи покана към актьора.

„Приемам поканата за вечеря. Малко закъснях. Само кажи мястото“, написа Ерлинг Холанд към екранния Спайдърмен.

Erling Haaland now says he’s down to hang out with Tom Holland



“A little late 😅 just name the place!” pic.twitter.com/srBRKl5d1f — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) July 15, 2026

29-годишният Том Холанд заяви в предаването, че норвежкият национал вероятно не е знаел кой му пише и е приел съобщението за контакт от непознат човек.

„Това е точно онзи отрезвяващ момент, който е полезен за актьорите“, пошегува се той.

Британският актьор решил да се свърже с футболиста, след като го видял в ложа по време на Гран при на Монако във Формула 1 миналия месец.

„Реших просто да опитам и да му изпратя съобщение. Не съм си представял, че ще говоря за това по телевизията“, каза Том Холанд.

Въпреки липсата на първоначален отговор той похвали 25-годишния нападател и го определи като изключителен футболист и „абсолютна легенда“.

Ерлинг Холанд продължава да привлича внимание и извън терена след отпадането на Норвегия от Световното първенство през 2026 г. Освен с представянето си във футбола, той често става тема в социалните мрежи заради колекцията си от чанти Birkin и характерната си прическа, популярна като „Viking Flow“.

Наскоро футболистът предизвика реакции и със снимка, на която се прибира в Норвегия с препариран енот държащ бутилка алкохол след загубата на националния отбор от Англия.