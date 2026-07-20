Изхвърлиха Травис Скот от луксозен клуб заради побой и хвърлена бутилка

Рапърът Травис Скот е бил замесен в конфликт в частния клуб Zero Bond в Ню Йорк, при който са били хвърляни бутилки, съобщиха американски медии, позовавайки се на очевидци.

Инцидентът е станал в събота вечерта по време на частно събитие, на което 50 Cent е изнесъл концерт. Според източници напрежението възникнало, след като 35-годишният Скот решил, че друг посетител го снима без негово разрешение.

Изпълнителят, чието истинско име е Жак Уебстър, се приближил до хората, за които смятал, че го записват. Последвал спор, а малко по-късно във въздуха били хвърлени бутилки.

„Всичко стана много бързо. Започна внезапно и приключи почти веднага“, заяви източник пред Page Six.

На този етап не е установено дали самият Травис Скот е хвърлял предмети. Според TMZ бутилките са били хвърлени от хора от обкръжението му, а рапърът в крайна сметка е бил изхвърлен от заведението.

Баскетболистът Джордан Кларксън, който също присъствал на събитието, се опитал да успокои участниците и да ги раздели. По-късно той бил изведен от клуба. Не се съобщава за пострадали, а медицински екипи не са били викани на място.

Охраната прекратила конфликта, след което концертът на 50 Cent продължил. Събитието било организирано от веригата ресторанти Raising Cane’s, а ръководството на Zero Bond не отговаряло пряко за програмата.

Сред гостите са били още Логан Пол, Джейк Пол, Тейт Макрей и Аликс Ърл.