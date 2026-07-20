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Изхвърлиха Травис Скот от луксозен клуб заради побой и хвърлена бутилка

Изхвърлиха Травис Скот от луксозен клуб заради побой и хвърлена бутилка

20 Юли, 2026 19:31 622 6

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Рапърът се ядосал, че някой в клуба го снима, докато той се забавлявал

Изхвърлиха Травис Скот от луксозен клуб заради побой и хвърлена бутилка - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Рапърът Травис Скот е бил замесен в конфликт в частния клуб Zero Bond в Ню Йорк, при който са били хвърляни бутилки, съобщиха американски медии, позовавайки се на очевидци.

Инцидентът е станал в събота вечерта по време на частно събитие, на което 50 Cent е изнесъл концерт. Според източници напрежението възникнало, след като 35-годишният Скот решил, че друг посетител го снима без негово разрешение.

Изпълнителят, чието истинско име е Жак Уебстър, се приближил до хората, за които смятал, че го записват. Последвал спор, а малко по-късно във въздуха били хвърлени бутилки.

„Всичко стана много бързо. Започна внезапно и приключи почти веднага“, заяви източник пред Page Six.

На този етап не е установено дали самият Травис Скот е хвърлял предмети. Според TMZ бутилките са били хвърлени от хора от обкръжението му, а рапърът в крайна сметка е бил изхвърлен от заведението.

Баскетболистът Джордан Кларксън, който също присъствал на събитието, се опитал да успокои участниците и да ги раздели. По-късно той бил изведен от клуба. Не се съобщава за пострадали, а медицински екипи не са били викани на място.

Охраната прекратила конфликта, след което концертът на 50 Cent продължил. Събитието било организирано от веригата ресторанти Raising Cane’s, а ръководството на Zero Bond не отговаряло пряко за програмата.

Сред гостите са били още Логан Пол, Джейк Пол, Тейт Макрей и Аликс Ърл.


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  • 1 Kaлпазанин

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    А днес се отели кравата на баба Гинка ,ако някой го интересува ,женско е

    19:45 20.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Коста

    4 0 Отговор
    Грозен негър!

    19:59 20.07.2026

  • 4 Д-р Менгеме

    3 0 Отговор
    Май.мун.ата дори на кораб си е м-айм--уна

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  • 5 Голям

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