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Какво означава SPF на слънцезащитния крем и как да го изберем правилно

Какво означава SPF на слънцезащитния крем и как да го изберем правилно

19 Юли, 2026 15:07 744 10

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  • слънцезащитен фактор

Всичко за защитния фактор срещу слънчево изгаряне и правилната грижа за кожата през лятото

Какво означава SPF на слънцезащитния крем и как да го изберем правилно - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Изборът на правилния слънцезащитен крем за лице и тяло е най-важната стъпка за здравето на кожата през летния сезон. Много хора обаче купуват лосиони, без да разбират напълно значението на цифрите върху опаковката. Каква е реалната разлика между SPF 30 и SPF 50 и как да се предпазим от вредните UV лъчи?

Какво всъщност е SPF?

Съкращението SPF означава Sun Protection Factor (Слънцезащитен фактор). Той измерва колко добре козметичният продукт предпазва кожата от UVB лъчите – тези, които причиняват зачервяване и слънчево изгаряне.

Противно на масовото мнение, цифрата не показва минути престой на слънце, а е математическо съотношение:

  • SPF 15 блокира около 93% от UVB лъчите.
  • SPF 30 филтрира около 97% от лъчите.
  • SPF 50 улавя близо 98% от опасната радиация.

Нито един продукт не осигурява 100% блокиране, затова разликата между фактор 30 и 50 е малка, но изключително важна за хора със светла и чувствителна кожа.

Какво означава SPF на слънцезащитния крем и как да го изберем правилно
Снимкa: Shutterstock

Правилото за двата пръста

Най-честата грешка при използването на слънцезащитна козметика е нанасянето на твърде малко количество. За да получите реалната защита, изписана на опаковката на крема за лице, трябва да намерите точното количество. Използвайте „правилото на двата пръста“ – изстискайте две успоредни линии от крема по дължината на показалеца и средния си пръст. Това е количеството, необходимо за лицето, шията и ушите ви.

Колко често трябва да се мажем?

Всеки слънцезащитен филтър се разпада под въздействието на светлината, потта и водата. Задължително нанасяйте продукта отново на всеки 2 часа, както и веднага след излизане от морската вода или избърсване с хавлия.

Не забравяйте UVA защитата

Докато SPF пази от изгаряне (UVB), застаряването на кожата и появата на бръчки се причиняват от UVA лъчите. Търсете опаковки, на които има кръгче около надписа UVA или означението PA++++. Това гарантира пълна, широкоспектърна защита за вашата кожа през целия ден.


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    SPF- Сфинктер Протекшън Фалос

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  • 4 Ползвайте МАЗУТ

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    слънцезащитен фактор 250

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  • 6 Ех....

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    15:27 19.07.2026

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  • 9 как да го изберем правилно

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