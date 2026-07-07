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Ужасът на ужасите: Как да оцелеем, ако се събудим погребани живи

Ужасът на ужасите: Как да оцелеем, ако се събудим погребани живи

7 Юли, 2026 12:45 900 12

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  • ковчег-
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  • как да оцелеем

Пет златни правила за действие, ако се свестите в ковчег, и какво казва науката за този кошмар

Ужасът на ужасите: Как да оцелеем, ако се събудим погребани живи - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Шансовете да бъдете погребани живи в наши дни са нищожни благодарение на модерната медицина. Въпреки това, тафофобията – ирационалният страх от преждевременно погребение – остава един от най-дълбоките човешки кошмари. Ако най-ужасното се случи и се събудите под земята, паниката е сигурна смърт. Ключът към теоретичното оцеляване се крие в хладнокръвието и физиката.

Ето 5-те най-важни правила за оцеляване, обобщени от експерти:

1. Не се паникьосвайте и пестете кислорода

В стандартен ковчег има въздух за около час до максимум два часа. Всеки вик, плач или учестено дишане изразходва жизненоважния кислород светкавично. Поемете дълбоко въздух и издишайте бавно. Спрете да крещите – звукът така или иначе трудно пробива метри пръст.

2. Използвайте дреха за защита на лицето

Ако имате горна дреха, тениска или риза, съблечете я или я издърпайте нагоре. Вържете я около главата си като маска. Това ще предпази устата и носа ви от задушаване, когато пръстта и прахта започнат да се изсипват върху вас при пробиването на ковчега.

3. Счупете капака с крака

Вместо да удряте с ръце нагоре, използвайте силата на краката си. Пространството е тясно, но съвременните евтини ковчези често се изработват от ПДЧ или тънка дървесина, която лесно се пука под силен натиск. Ритнете капака или го натиснете с колене, докато усетите, че поддава.

4. Насочвайте пръстта под себе си

Когато капакът се счупи, пръстта веднага ще започне да пада отгоре ви. Използвайте ръцете си, за да насочвате падащата земя към краката си и встрани от торса си. Опитвайте се непрекъснато да я Тъпчете под тялото си, за да заемете по-висока позиция в гроба.

5. Пълзете нагоре като червей

Земята над пресните гробове обикновено е рохкава и не е уплътнена. След като направите място за главата си, започнете да се придвижвате нагоре с вълнообразни движения на тялото. Изправянето в цял ръст е невъзможно, затова пълзете вертикално, докато достигнете повърхността.

Източници: The Lancet – Исторически медицински архиви за случаи на каталепсия, Popular Science – Изчисления за обема на въздуха и нивата на CO2 в затворени пространства., MythBusters (Разбивачи на митове) – Експерименти, свързани с безопасността на ковчезите и налягането на почвата


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Ще се обадя на 112.

    12:48 07.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 1488

    16 1 Отговор
    рядко тъп сайт

    12:48 07.07.2026

  • 4 анадъмо

    17 1 Отговор
    стоянова ли си ква си не те знам, но знам че си за психиатрия - как са ви сбрали в този тиняв сайт не знам

    Коментиран от #8

    12:51 07.07.2026

  • 5 редник

    12 0 Отговор
    Мда-а, интересни съвети, но не обясняват какво да правим, ако се събудим от жегата в крематорума? 😁

    Коментиран от #11

    12:53 07.07.2026

  • 6 Без име

    6 0 Отговор
    Тежък климактериум.

    12:56 07.07.2026

  • 7 Механик

    2 0 Отговор
    Абе, аз не съм се съмнявал, че "бутате масълце" ама вие направо го горите, че и не доливате. бе.
    Тия от намсикоеси дали са съгласни да заровим жив някой от тях и да провреим тая работа с фланелката на очите, краката дето пробиват капака и прочее, дали са верни?
    Щом източник на сигурна информация за вас са " MythBusters" направо сте ми ясни отвсекъде.
    Пфу!

    13:26 07.07.2026

  • 8 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "анадъмо":

    В тая редакция има само един човек, който пише под различни псевдоними. Човекът в тежък алокохолик и в последно време съвсем е изльоскал лигеня.

    13:28 07.07.2026

  • 9 бай Онзи

    2 0 Отговор
    Ели, ти по-добре напиши статия как да оцелееш, като се събудиш с всички дупки затапени с кожени тапи.

    13:33 07.07.2026

  • 10 За жалост

    1 0 Отговор
    Нищо не можете да направите. Над ковчега има толкова много пръст, че няма как да я съберете в ковчега, дори да я мачкате. Само по филмите се измъкват.

    13:44 07.07.2026

  • 11 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "редник":

    Нема да имаш време да се "събудиш " ....вече ще си " smoke on the water " 💨✌🏻

    13:46 07.07.2026

  • 12 Мдаа

    0 0 Отговор
    Статията, базирана на реални случки ясно говори за събуждане, а не за някакво отделяне на душата от тялото, което пък е в съгласие със Светото Писание, Дан.гл.12"И спящите в пръстта на земята ще се събудят, едни за вечен живот, други за вечен срам".

    13:50 07.07.2026