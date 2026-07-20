Мадона и Джъстин Бийбър влезли в напрегнат конфликт преди шоуто на Световното по футбол (ВИДЕО)

Зад блясъка на първото музикално шоу в почивката на финал на световно първенство се е разиграла тиха битка за надмощие между две от най-разпознаваемите имена в поп музиката.

Мадона и Джъстин Бийбър са имали сериозни разногласия за посоката на спектакъла, твърдят източници на британски медии. В центъра на напрежението се е оказал фронтменът на Coldplay Крис Мартин, натоварен със задачата да събере различните характери и творчески амбиции в едно 11-минутно представление.

Напрежението между двете поп звезди произтекло от напълно противоположните им представи за това как трябва да изглежда шоу пред публика от стотици милиони зрители.

Джъстин Бийбър е предпочитал изчистено и контролирано изпълнение без сложни каскади и провокативни моменти. Според приближени певецът е искал музиката да остане на преден план и да избегне ситуация, при която поведението му на сцената да засенчи самото представяне.

Тази предпазливост има обяснение. През април 2026 г. Бийбър получи противоречиви оценки за минималистичния си концерт на фестивала „Коачела“. Той се появи без традиционна група и мащабна сценография, а част от програмата включваше изпълнения върху стари видеоклипове и записи. Някои зрители определиха шоуто като лишено от енергия, докато близки до певеца заявиха, че нестандартният формат е бил съзнателен творчески избор.

За Бийбър сцената на световното първенство е представлявала възможност да възстанови позициите си след смесените реакции. Затова той не е искал да поема излишни рискове.

Мадона, от друга страна, никога не е изграждала кариерата си върху безопасни решения. В продължение на повече от четири десетилетия тя превръща концертите си в театрални спектакли, често съпроводени от провокации и скандали. От целувката с Бритни Спиърс на наградите на MTV през 2003 г. до демонстративната ѝ близост с Дрейк на „Коачела“ през 2015 г., певицата рядко приема ролята на дискретен участник в обща продукция.

Според източниците тя е настоявала представянето на Мондиала да съдържа момент, който да бъде коментиран години наред. Мадона не е искала участието ѝ да бъде сведено до кратко гостуване, нито шоуто да изглежда като концерт на Бийбър с няколко известни подгряващи имена.

„Никой от двамата не искаше да си тръгне с усещането, че е бил на втори план“, твърди източник, цитиран от „Дейли мейл“. Представители на звездите не са потвърдили публично съществуването на конфликт.

Задачата да помири двете визии е останала за Крис Мартин. Той е бил официален куратор на програмата, продуцирана от Global Citizen в партньорство с Live Nation и Done + Dusted. ФИФА потвърди предварително участието на Мадона, Бийбър, Шакира и BTS, както и благотворителната насоченост на инициативата.

Шоуто се състоя снощи на 19 юли 2026 г. на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси. Мадона откри музикалната част, докато Бийбър заложи на по-интимно и забавено изпълнение. Така двамата на практика получиха възможност да представят коренно различните си сценични образи, без единият изцяло да подчини програмата на собствената си концепция.

Спектакълът продължи 11 минути, но цялата пауза достигна около 27 минути заради изграждането и демонтирането на сцената. Освен Мадона и Бийбър в програмата участваха BTS, Шакира, Бърна Бой, диригентът Густаво Дудамел и герои от „Мъпетите“.

Реакциите останаха разделени. Част от публиката приветства необичайното съчетание между футбол и световен шоубизнес, докато други зрители определиха продукцията като претрупана и лишена от единна посока. Но независимо от оценките, едно стана ясно: дори когато на сцената има място за най-големите звезди, прожекторите невинаги са достатъчни за всички.