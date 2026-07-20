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Милиарди за ФИФА: паузите за хидратация се превърнаха в златна мина

Милиарди за ФИФА: паузите за хидратация се превърнаха в златна мина

20 Юли, 2026 15:15 979 6

  • фифа-
  • футбол-
  • приходи

Според прогнози рекордните 1,8 милиарда души са гледали финала на Мондиала

Милиарди за ФИФА: паузите за хидратация се превърнаха в златна мина - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Световното първенство по футбол остави след себе си не само зрелищни мачове и нов шампион, но и редица теми, които излязоха далеч извън рамките на спорта. Освен за футболните емоции, форумът ще бъде запомнен с икономическия ефект, туристическия поток, политическите дебати и срещите между хора от различни култури.

Според прогнози рекордните 1,8 милиарда души са гледали финала на Мондиала. По думите на самия президент на ФИФА Джани Инфантино то е „счупило всички рекорди”, съобщава NOVA. 6 811 000 фенове са посетили на живо общо всички мачове в страните домакини, а 80 000 души гледаха финала на живо от стадиона „МетЛайф Стейдиъм“ в Ийст Ръдърфорд.

Шампионатът е донесъл значителни приходи както за ФИФА - над 9 милиарда долара, така и за градовете домакини в Съединените щати. Само от въведените паузи за хидратация световната футболна централа е реализирала допълнителни приходи от около 250 милиона долара.

Първенството се нарежда сред най-скъпите в историята, но същевременно генерира сериозни приходи за местния бизнес. По оценки, над 15 милиона туристи са посетили страната по време на турнира, което се е отразило положително на хотелиерството, ресторантьорството и търговията.


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  • 1 !!!?

    7 0 Отговор
    На следващото световно първенство по футбол по две паузи на полувреме за хидратация...като при Холивудските екшън филми...!

    15:27 20.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Следващото Световно първенство по футбол в София, Бургас и Варна.

    15:27 20.07.2026

  • 3 Фхкллнб

    5 0 Отговор
    Хидратация!
    Демек водопой!

    15:29 20.07.2026

  • 4 ккк

    2 0 Отговор
    Аз се чудя на мабуните , които платиха по 5 хиляди хиляди долара и нагоре за да гледат един мач. А тия на финала слънцето ги опече като наденици там, а аз на плазмата и климатика с бири и мезета...американщината е една позьорщина.

    15:53 20.07.2026

  • 5 СЗО

    1 0 Отговор
    Направете още едно световно с такива цени на билетите, и ще видите кон боб яде ли.

    15:59 20.07.2026

  • 6 шаа

    0 0 Отговор
    следващия път при всеки тъч, корнер, фал или гол футболистите ще са длъжни да изгледат 30-секундна реклама, без опция "скип"; а съдията - при всяко ползване на вар да изчака да мине рекламата и тогава да гледа каквото ще гледа

    16:13 20.07.2026

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