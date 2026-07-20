Милиарди за ФИФА: паузите за хидратация се превърнаха в златна мина

Световното първенство по футбол остави след себе си не само зрелищни мачове и нов шампион, но и редица теми, които излязоха далеч извън рамките на спорта. Освен за футболните емоции, форумът ще бъде запомнен с икономическия ефект, туристическия поток, политическите дебати и срещите между хора от различни култури.

Според прогнози рекордните 1,8 милиарда души са гледали финала на Мондиала. По думите на самия президент на ФИФА Джани Инфантино то е „счупило всички рекорди”, съобщава NOVA. 6 811 000 фенове са посетили на живо общо всички мачове в страните домакини, а 80 000 души гледаха финала на живо от стадиона „МетЛайф Стейдиъм“ в Ийст Ръдърфорд.

Шампионатът е донесъл значителни приходи както за ФИФА - над 9 милиарда долара, така и за градовете домакини в Съединените щати. Само от въведените паузи за хидратация световната футболна централа е реализирала допълнителни приходи от около 250 милиона долара.

Първенството се нарежда сред най-скъпите в историята, но същевременно генерира сериозни приходи за местния бизнес. По оценки, над 15 милиона туристи са посетили страната по време на турнира, което се е отразило положително на хотелиерството, ресторантьорството и търговията.