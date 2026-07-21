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"Най-лудото момиче в порното" Лорена Санчес стана на 40 г.

"Най-лудото момиче в порното" Лорена Санчес стана на 40 г.

21 Юли, 2026 11:14 3 869 18

  • лорена санчес-
  • порно актриса

Как американската звезда от мексикански произход извървя пътя от най-горещите филмови площадки до пълната мистерия днес

"Най-лудото момиче в порното" Лорена Санчес стана на 40 г. - 1
Снимка: Интернет
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американската индустрия за възрастни помни много имена, но малко от тях съчетават скандал и бурни професионални успехи така, както Лорена Санчес. Родена в Сакраменто, Калифорния, латино дивата наскоро навърши 40 години. Макар днес да е далеч от светлините на прожекторите, нейната кариера остава една от най-коментираните. Санчес влиза в развлекателната индустрия през 2005–2006 г., когато е едва 20-годишна, и бързо се превръща в сензация.

Номинации за престижни награди и бърз възход

През златните си години в бранша, Лорена Санчес не просто участва в продукции, а привлича вниманието на критиците. Данните в италианската секция на it.wikiwand.com сочат, че тя получава ключови номинации на престижните AVN Awards, включително за "Най-добра изгряваща звезда" (Best New Starlet) през 2008 г., както и за най-добра актриса във видеото „Black Worm“. Същата година тя е номинирана и за приза "Най-лудото момиче в порното" (Freakiest Girl in Porn) на Urban Spice Awards, което затвърждава нейния провокативен имидж.

Мащабите на една скандална кариера

Статистиката зад името на Санчес е впечатляваща. За по-малко от десетилетие тя заснема над 180 филма. В официалния профил на актрисата в платформата imdb.com се посочва, че тя е работила с най-големите имена в бизнеса. По данни на филмовите регистри, Лорена има заснети сцени с близо 80 топ актриси и над 90 мъже, сред които легенди като Алексис Тексас и Джена Хейз.

Лорена Санчес се оттегля официално от активни снимки около 2011 г., оставяйки зад гърба си огромно филмово наследство и милиони фенове, които и до днес вълнуват дигиталното пространство с въпроса какво се случва с нея на 40-годишна възраст.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какво падение

    29 1 Отговор
    А мислех, че по-надолу не може

    Коментиран от #4

    11:15 21.07.2026

  • 2 МииТюю сПитоня

    27 1 Отговор
    И като е на 40 вече счупила ли е 40 000 колеца?

    11:16 21.07.2026

  • 3 от село

    64 2 Отговор
    Ама и ние си имаме едно такова момиче ,но то е конституционен съдия !!!

    Коментиран от #6

    11:16 21.07.2026

  • 4 Матриала попива и подръжава

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "Какво падение":

    значи може и още по-надоле

    11:17 21.07.2026

  • 5 Иронично

    35 2 Отговор
    Поредната образователна, възпитателна и поучителна статия в нашето ежедневие. Бравос.

    Коментиран от #17

    11:19 21.07.2026

  • 6 сел так

    16 2 Отговор

    До коментар #3 от "от село":

    сложи цайсите!вънкашна министерка

    11:19 21.07.2026

  • 7 Езвенете

    20 1 Отговор
    Ну ас къто по недуучил дъ питъм - къкво играй къту актриси ина, дет я лумбарят насекъде? Буксьоръ кът го лумбарят у главъта, актиор ли я?!

    11:20 21.07.2026

  • 8 елке

    3 4 Отговор
    внимавай и ти в картинката
    на нейните години да не я последваш
    то затва цъкате щот ви е любопитно да пробвате
    хем кеф хем парици

    11:20 21.07.2026

  • 9 барем женицата си е правила кефа за пари

    6 7 Отговор
    За по-малко от десетилетие тя заснема над 180 филма

    Коментиран от #12

    11:22 21.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 и до днес вълнуват

    10 2 Отговор
    писарки дет се чудят дали да не се пробват да изкарат бая пари вместо
    да сервират претоплени манджи и пълнежи

    11:24 21.07.2026

  • 12 Бил в жанра

    9 2 Отговор

    До коментар #9 от "барем женицата си е правила кефа за пари":

    Ще ти се. Много погрешно схващане на правилата. Никой не се интересува от кефа на женицата, а от печалбата, която ще му докара. Режисьора ще я спре тъкмо преди оргазма, защото не се интересува от нея по никакъв начин, освен ако ще докара печалба.

    11:29 21.07.2026

  • 13 какъв лицемерен свят

    15 2 Отговор
    Ако мъж загледа дама с най-моралните възможни подбуди, примерно да й предложи един ден брак, веднага ще го изкарат някакъв много лош тип.
    Обаче порнографията виж, при това в най-тежката й форма, била професионални успехи.

    Шизофрения на максимум. Е затова статуквото губи избори на всякъде по света и се чуди от къде му е дошло.

    11:30 21.07.2026

  • 14 гледайте какъв тайминг

    13 1 Отговор
    Оттеглила се вече престаряла от иундустрията н 25 г.
    А кога ли е бил истинския й дебют в платения секс? Само не казвайте, че порнографията не е платен секс. Между другото той в България е забранен. Ама нищо де, закона за нищо не го имате.

    Хероиня на века.

    11:32 21.07.2026

  • 15 Цъцъ

    10 0 Отговор
    Е и какво се случва? Дето е текло пак, ще тече, демек бивши К немА😉

    11:32 21.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Атина не е черна маслина

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Иронично":

    Статията е писана от ИИ - личи си от километър!

    11:39 21.07.2026

  • 18 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор
    ИНТЕРЕСНО
    ДАЛИ ИМА НАГРАДА...ИКАР...🤔

    13:11 21.07.2026