81-годишният Род Стюарт стана дядо за шести път

Британският рок певец Род Стюарт стана дядо за шести път, след като 39-годишната му дъщеря Руби Стюарт роди второто си дете от своя годеник Джейк Калик.

Руби Стюарт, която е певица и бивш модел, съобщи в Instagram, че момченцето се е родило на 4 август в 18:58 ч. Новороденият носи името Ливай Роудс Калик, тежи около 4,08 килограма и е с дължина приблизително 51 сантиметра.

„Посрещнахме нашия малък, но всъщност голям Ливай Роудс Калик“, написа Руби Стюарт. Тя обясни, че за семейството името Ливай носи значението „моето сърце“ и добави, че появата му е увеличила любовта им „десетократно“.

Особено емоционален за нея бил моментът, в който тригодишният ѝ син Отис се запознал с новородения си брат.

„Да видя Отис и Ливай заедно за първи път може би беше най-прекрасното преживяване в живота ми досега. Отис вече е най-добрият голям брат, а ние сме толкова влюбени в това сладко момче“, написа дъщерята на Род Стюарт.

Сред публикуваните семейни снимки се виждат Руби Стюарт с двете си деца, Джейк Калик със синовете им и майката на Руби, бившият модел Кели Ембърг, която държи новородения си внук. Поздравления отправиха и други членове на голямото семейство на Род Стюарт, включително дъщерите му Рене и Кимбърли, както и настоящата му съпруга Пени Ланкастър.

Руби Стюарт и Джейк Калик са сгодени от началото на 2023 г. През май същата година се ражда първият им син Отис. Втората бременност беше обявена през май 2026 г., когато Руби публикува снимка на Отис с ехографско изображение и се пошегува, че двамата не могли да решат какъв подарък да му направят за третия рожден ден и затова избрали „братче или сестриче“.

Руби Стюарт е единственото дете на Род Стюарт от връзката му с американския модел Кели Ембърг, с която музикантът е заедно през 80-те години. Самата Руби развива музикална кариера и преди е била част от кънтри дуото The Sisterhood. Тя неведнъж е излизала на сцена и заедно със своя прочут баща.

81-годишният Род Стюарт има общо осем деца от пет различни връзки. След появата на Ливай Роудс британският изпълнител вече има шест внуци. Освен Отис и Ливай, сред тях са Делайла, дъщеря на Кимбърли Стюарт, както и Луи и Елси, децата на сина му Лиъм Стюарт. Кимбърли има и още едно дете, чието име семейството не е оповестило публично.

Род Стюарт става дядо за първи път през 2011 г., когато Кимбърли Стюарт ражда Делайла. През годините британската рок звезда често е показвала близките си отношения с децата и внуците си, които на семейни снимки го наричат с прякори като „Papa Stew“.