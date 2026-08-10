Хобитите се събраха: Звездите от "Властелинът на пръстените" се срещнаха отново (СНИМКA)

Четиримата актьори, изиграли хобитите в трилогията „Властелинът на пръстените“, отново се събраха извън Средната земя. Илайджа Ууд, Шон Астин, Били Бойд и Доминик Монахан вечеряха заедно в ресторанта La Royal в Кеймбридж, Масачузетс, 23 години след излизането на „Властелинът на пръстените: Завръщането на краля“.

Шон Астин, който играе Сам Гемджи, публикува снимка на четиримата в Instagram с краткия текст: „Цялата банда е тук“. Доминик Монахан, познат като Мери, също сподели кадър от вечерта и описа срещата с думите: „Четири полуръста. Три коктейла. Два десерта. Една страхотна вечер на разговори. Предстои още“.

Срещата бързо предизвика вълна от носталгични реакции сред феновете. Един от най-популярните коментари беше препратка към прочутия апетит на хобитите: „Това е втора закуска!“. Други почитатели отбелязаха колко необичайно е четиримата актьори да поддържат толкова близко приятелство повече от две десетилетия след края на снимките.

Илайджа Ууд играе Фродо Бегинс, Шон Астин е Сам Гемджи, Били Бойд е Пипин, а Доминик Монахан е Мери в трилогията на режисьора Питър Джаксън. Последният филм, „Завръщането на краля“, излиза през 2003 г. и печели всичките 11 награди „Оскар“, за които е номиниран, включително за най-добър филм и най-добър режисьор.

Приятелството между четиримата продължава и извън публичните събирания. Доминик Монахан разказа през 2025 г., че актьорите все още поддържат общ чат, озаглавен „Shire Folk“, в който обсъждат всичко от пътувания и храна до филми и ежедневни занимания.

Събирането в Масачузетс не е било случайно. Четиримата участваха във FAN EXPO Boston между 7 и 9 август 2026 г., където бяха част от специалното събитие „An Evening with the Hobbits: In Celebration of 25 Years“, посветено на 25 години от началото на кинотрилогията.

Феновете ще имат нова възможност да видят четиримата заедно и на FAN EXPO Canada в Торонто в края на август. Организаторите потвърдиха участието на Илайджа Ууд, Шон Астин, Били Бойд и Доминик Монахан, включително общи фотосесии, автографи и тематична „втора закуска“ с актьорите.

Междувременно Средната земя се подготвя и за ново завръщане на голям екран. „Властелинът на пръстените: Ловът на Ам-Гъл“ е режисиран от Анди Съркис, който отново играе Ам-гъл. Илайджа Ууд е сред актьорите, които се завръщат във франчайза като Фродо, заедно с Иън Маккелън като Гандалф и Лий Пейс като Трандуил. Премиерата е планирана за декември 2027 г.