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Легендата Кет Стивънс навършва 78 години

Легендата Кет Стивънс навършва 78 години

21 Юли, 2026 15:13 494 1

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  • рожден ден

От поп идол до духовен търсач – музикантът, който промени поколения

Легендата Кет Стивънс навършва 78 години - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес, 21 юли 2026 г., музикалният свят отбелязва 78-годишнината на един от най-обичаните британски изпълнители – легендарният Кет Стивънс. Роден като Стивън Димитрий Георгиу, той оставя незаличима следа в историята на поп и рок музиката със своите интроспективни текстове, завладяващи фолк мелодии и вечни послания за хуманизъм.

Звездният път на музиканта

През 70-те години на миналия век Кет Стивънс доминира световните класации с емблематични албуми като Tea for the Tillerman и Teaser and the Firecat. Музиката му се превръща в саундтрак на едно цяло поколение, търсещо смисъл и промяна.

В златния фонд на световното творчество остава следният задължителен плейлист с най-великeте му хитове:

  • "Wild World" – Горчиво-сладък шедьовър за раздялата, написан за актрисата Пати Д'Арбанвил.

  • "Father and Son" – Дълбок вокален диалог, отразяващ вечния сблъсък на поколенията.
  • "Morning Has Broken" – Традиционен християнски химн, превърнат в глобален поп триумф.
  • "Peace Train" – Мощен антивоенен химн, който остава актуален и в днешните бурни времена.

Духовното преобразяване и философията за живота

През 1977 г., след като оцелява след тежко боледуване от туберкулоза и преживяване близо до смъртта при плуване в океана, Стивънс приема исляма. Той променя името си на Юсуф Ислям, оттегля се от музикалната сцена за десетилетия и посвещава живота си на филантропия.

„Музиката е начин да изразим това, което е вътре в нас, но тя трябва да служи на по-висша цел“, споделя той в свое емблематично интервю за духовния си път Rolling Stone. През 2006 г. артистът триумфално се завръща към светската сцена с албума An Other Cup, доказвайки, че изкуството и вярата могат да съществуват в перфектна хармония AllMusic.

Любопитни факти

  • Първата китара: Закупена е на старо, когато той е на 15 години, само за 8 брутално спестени тогава лири.
  • Художествен талант: Преди да пробие в музиката, Кет Стивънс искал да стане карикатурист. Той сам рисува обложките на някои от най-известните си албуми.
  • Кавър версии: Неговият ранен хит "First Cut is the Deepest" е записан от множество други изпълнители, включително Шерил Кроу и Род Стюарт, превръщайки се в международен успех в съвсем различни жанрове Songfacts.

Днес Кет Стивънс остава символ на мир, хуманизъм и вечна музика, която продължава да вдъхновява нови поколения слушатели.


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  • 1 Цели поколения

    2 0 Отговор
    израснаха с неговите песни!
    Това бяха най хубавите времена за Западния свят - свобода, демокрация, любов, музика, антивоенни движения, животът бе евтин, всичко беше позволено.

    15:29 21.07.2026