Легендата Кет Стивънс навършва 78 години

Днес, 21 юли 2026 г., музикалният свят отбелязва 78-годишнината на един от най-обичаните британски изпълнители – легендарният Кет Стивънс. Роден като Стивън Димитрий Георгиу, той оставя незаличима следа в историята на поп и рок музиката със своите интроспективни текстове, завладяващи фолк мелодии и вечни послания за хуманизъм.

Звездният път на музиканта

През 70-те години на миналия век Кет Стивънс доминира световните класации с емблематични албуми като Tea for the Tillerman и Teaser and the Firecat. Музиката му се превръща в саундтрак на едно цяло поколение, търсещо смисъл и промяна.

В златния фонд на световното творчество остава следният задължителен плейлист с най-великeте му хитове:

"Wild World" – Горчиво-сладък шедьовър за раздялата, написан за актрисата Пати Д'Арбанвил.

"Father and Son" – Дълбок вокален диалог, отразяващ вечния сблъсък на поколенията.

"Morning Has Broken" – Традиционен християнски химн, превърнат в глобален поп триумф.

"Peace Train" – Мощен антивоенен химн, който остава актуален и в днешните бурни времена.

Духовното преобразяване и философията за живота

През 1977 г., след като оцелява след тежко боледуване от туберкулоза и преживяване близо до смъртта при плуване в океана, Стивънс приема исляма. Той променя името си на Юсуф Ислям, оттегля се от музикалната сцена за десетилетия и посвещава живота си на филантропия.

„Музиката е начин да изразим това, което е вътре в нас, но тя трябва да служи на по-висша цел“, споделя той в свое емблематично интервю за духовния си път Rolling Stone. През 2006 г. артистът триумфално се завръща към светската сцена с албума An Other Cup, доказвайки, че изкуството и вярата могат да съществуват в перфектна хармония AllMusic.

Любопитни факти

Първата китара: Закупена е на старо, когато той е на 15 години, само за 8 брутално спестени тогава лири.

Закупена е на старо, когато той е на 15 години, само за 8 брутално спестени тогава лири. Художествен талант: Преди да пробие в музиката, Кет Стивънс искал да стане карикатурист. Той сам рисува обложките на някои от най-известните си албуми.

Преди да пробие в музиката, Кет Стивънс искал да стане карикатурист. Той сам рисува обложките на някои от най-известните си албуми. Кавър версии: Неговият ранен хит "First Cut is the Deepest" е записан от множество други изпълнители, включително Шерил Кроу и Род Стюарт, превръщайки се в международен успех в съвсем различни жанрове Songfacts.

Днес Кет Стивънс остава символ на мир, хуманизъм и вечна музика, която продължава да вдъхновява нови поколения слушатели.