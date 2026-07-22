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Рок легендата Дон Хенли от Eagles празнува 79-и рожден ден

Рок легендата Дон Хенли от Eagles празнува 79-и рожден ден

22 Юли, 2026 14:43 455 3

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Гласовитият барабанист и съавтор на вечния хит Hotel California отбелязва личен празник днес

Рок легендата Дон Хенли от Eagles празнува 79-и рожден ден - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Легендарният американски музикант, композитор и съосновател на култовата рок група Eagles, Дон Хенли, празнува своя 79-и рожден ден днес, 22 юли 2026 г. Роденият в Тексас изпълнител остава в историята като един от най-влиятелните гласове в рок музиката, съчетавайки уникалната способност да бъде едновременно водещ вокалист и барабанист на една от най-продаваните групи на всички времена.

Като двигател и единствен постоянен оригинален член на Eagles през десетилетията, Хенли стои зад създаването и изпълнението на емблематични класики като Hotel California, Desperado, Witchy Woman и One of These Nights. Неговият специфичен, леко дрезгав вокален стил и дълбоки текстове дефинираха звученето на калифорнийския кънтри рок през 70-те години на миналия век. След разпадането на бандата през 1980 г., той изгради и изключително успешна солова кариера с вечни сингли като The Boys of Summer и Dirty Laundry.

Хенли е носител на шест награди „Грами“ с Eagles и две като самостоятелен артист. Извън сцената, той е известен като отдаден екологичен активист и защитник на авторските права. Днешният му празник идва в ключов момент за феновете, тъй като през настоящата година се очаква финализирането на прощалното турне на бандата, бележейки края на една велика музикална ера.


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