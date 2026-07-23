Кели и Шарън Озбърн почетоха паметта на Ози година след смъртта му

Кели и Шарън Озбърн отбелязаха първата годишнина от смъртта на Ози Озбърн с лични послания, посветени на загубата и наследството на легендарния фронтмен на Black Sabbath.

Кели Озбърн публикува емоционален текст в социалните мрежи, в който призна, че животът без баща ѝ остава най-тежкото изпитание, през което е преминавала. „Преди една година на този ден светът се промени завинаги“, написа тя. По думите ѝ присъствието на Ози продължава да се усеща в тишината, в музиката, във вятъра и в познатия аромат на неговия одеколон. „Липсваш ми с всяка частица от душата ми“, добави Кели.

Тя посочи, че сега разполага преди всичко със спомените от общия им живот, които определи като красиви въпреки хаоса и трудните периоди, през които семейството е преминало.

Кели разказа още, че открива черти на баща си в своя син Сидни. Според нея детето е наследило усмивката, духа и част от характерните жестове на музиканта.

„Понякога това ме кара да спра на място, защото изглежда, сякаш си намерил начин да ми напомниш, че любовта никога не си отива напълно“, написа тя.

В посланието си Кели подчерта и влиянието на Ози Озбърн върху музиката и милионите му почитатели по света. Тя го определи като искрен, лоялен и неподправен човек, който въпреки огромната си слава никога не е забравил произхода си от работническо семейство в Бирмингам.

„Никога няма да има друг като теб“, заяви Кели, като благодари на баща си, че е оформил човека, който е днес.

Шарън Озбърн също почете съпруга си и призова феновете да го помнят не само като една от най-влиятелните фигури в хеви метъла, но и като човек с изключително чувство за хумор.

„Искам хората да помнят колко забавен беше – забавен, харизматичен и истински“, каза тя пред BBC Radio West Midlands.

По думите ѝ Ози никога не се е опитвал да изглежда различен от това, което е.

„Той беше автентичен. Винаги казваше истината и човек знаеше точно къде се намира с него“, допълни Шарън.

Ози Озбърн почина на 22 юли 2025 г. на 76-годишна възраст. Смъртта му настъпи само няколко седмици след последния му концерт „Back to the Beginning“ на стадион „Вила Парк“ в Бирмингам, където се събра отново с останалите членове на Black Sabbath.