Една година без Ози Озбърн

На 22 юли се навършва една година от смъртта на Ози Озбърн – емблематичния вокалист на Black Sabbath, превърнал се в една от най-разпознаваемите и влиятелни фигури в историята на хеви метъла. Британският музикант почина на 22 юли 2025 г. на 76-годишна възраст.

Смъртта му настъпи в дома му в Бъкингамшър, Англия. В издадения по-късно смъртен акт като основни причини бяха посочени сърдечен арест извън болнично заведение и остър инфаркт на миокарда. Коронарната болест и болестта на Паркинсон са отбелязани като съпътстващи състояния.

Ози си отиде само 17 дни след грандиозния прощален концерт „Back to the Beginning“ на стадион „Вила Парк“ в Бирмингам. На 5 юли 2025 г. той се качи на сцената за последен път и се събра с оригиналния състав на Black Sabbath – Тони Айоми, Гийзър Бътлър и Бил Уорд. Заради тежките си здравословни проблеми певецът изпълни песните седнал на специално изработен трон.

Роденият като Джон Майкъл Озбърн музикант започва пътя си към световната слава в края на 60-те години. С Black Sabbath той участва в създаването на мрачния и тежък звук, който полага основите на хеви метъла. Албуми като „Black Sabbath“, „Paranoid“ и „Master of Reality“ се превръщат в ключови заглавия за развитието на жанра.

След раздялата си с групата в края на 70-те години Озбърн изгражда успешна самостоятелна кариера. Дебютният му солов албум „Blizzard of Ozz“ включва песента „Crazy Train“, която остава сред най-известните му записи. Следват хитове като „Mama, I’m Coming Home“, „No More Tears“ и „Mr. Crowley“.

Сценичният образ на „Принца на мрака“, ексцентричното му поведение и широко отразяваните проблеми с алкохола и наркотиците често засенчват музикалните му постижения. Въпреки това влиянието му върху поколения рок и метъл изпълнители остава безспорно. Озбърн беше приет в Залата на славата на рокендрола както като член на Black Sabbath, така и заради самостоятелната си кариера.

В началото на новия век музикантът придоби популярност и сред публика извън тежката музика благодарение на риалити предаването „Семейство Озбърн“. Поредицата показа ежедневието му със съпругата му Шарън и част от децата им и се превърна в един от ранните световни телевизионни хитове в жанра.

Последните години от живота му бяха белязани от тежки здравословни проблеми. Озбърн претърпя няколко операции на гръбначния стълб, а през 2020 г. публично разкри, че е диагностициран с форма на болестта на Паркинсон. До 2025 г. той вече не можеше да ходи самостоятелно, но продължаваше да се подготвя за последната си сценична поява.

След смъртта му бяха издадени мемоарната книга „Last Rites“ и документалният филм „Ozzy Osbourne: No Escape From Now“, проследяващ здравословните му битки и усилията му да се завърне на сцената. През 2026 г. музикантът получи и посмъртни отличия и музикални почести, включително награда за цялостен принос на наградите BRIT.

Година след смъртта му музиката на Ози Озбърн остава неразделна част от историята на рока. Неговото наследство надхвърля скандалния сценичен образ – то включва повече от пет десетилетия музика и решаващ принос за превръщането на хеви метъла в световен културен феномен.