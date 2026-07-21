21 юли – черната дата за фамилията Живкови

Три тежки годишнини събира датата 21 юли за една от най-известните фамилии в българската история. На този ден през 1981 г. умира Людмила Живкова, през 2021 г. си отива брат ѝ Владимир Живков, а през 2025 г. – нейният син Тодор Славков.
Днес се навършва една година от смъртта на Тодор Славков, известен и като Малък Тошко. Синът на Людмила Живкова и Иван Славков бе открит мъртъв на 21 юли 2025 г. в къща за гости в старозагорското село Асен. Той беше на 54 години. Първоначално полицията съобщи, че няма данни за чужда намеса, а впоследствие прокуратурата потвърди, че Славков се е прострелял със законно притежаван револвер.
Тодор Славков бе един от най-разпознаваемите наследници на фамилията Живкови. Роден е на 18 май 1971 г. в София. Майка му умира, когато той е едва на 10 години, а през следващите десетилетия името му често присъства в светските хроники. Участва и в телевизионни риалити формати, където печели популярност с откровеното си поведение и самоирония.
На същата дата през 2021 г. умира и неговият вуйчо Владимир Живков – синът на Тодор Живков и по-малкият брат на Людмила Живкова. Той си отива на 69-годишна възраст. За разлика от сестра си, която заема ключови позиции в държавното и културното управление, Владимир Живков остава значително по-встрани от публичния живот.
Най-отдалечената, но и най-значима историческа годишнина е свързана с Людмила Живкова. Тя умира на 21 юли 1981 г., само пет дни преди да навърши 39 години. Официалното медицинско съобщение посочва внезапен мозъчен кръвоизлив и последвали необратими нарушения на дишането и кръвообращението. Смъртта ѝ обаче и до днес е обект на множество версии и спекулации.
Людмила Живкова е сред най-влиятелните фигури в културната политика на България през 70-те години. Като председател на Комитета за култура тя подкрепя мащабни международни инициативи, сред които Детската асамблея „Знаме на мира“, и работи за по-широкото представяне на българското културно наследство зад граница.
Съвпадението на трите смъртни дати превърна 21 юли в символично натоварен ден за фамилията. Людмила Живкова, брат ѝ Владимир и синът ѝ Тодор си отиват през различни десетилетия, но на една и съща дата – необичайно стечение на обстоятелствата, което неизбежно поражда обществени коментари.
Зад историческите и светските разкази обаче остават три човешки съдби и три поколения от едно семейство, белязало политическия, културния и обществен живот на България през втората половина на XX и началото на XXI век.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пиленце
Коментиран от #5, #11
09:47 21.07.2026
2 Звездоброец
09:52 21.07.2026
3 сенки от миналото
09:56 21.07.2026
4 Без име
Коментиран от #6, #9, #10
10:03 21.07.2026
5 Без име
До коментар #1 от "пиленце":А руският идва от старобългарския.
10:06 21.07.2026
6 Ами,
До коментар #4 от "Без име":Тя нямаше да просъществува в сегашните времена. Тогава въпреки,че имаше гръб намериха начин да я отстранят. Освен това Людмила се интересуваше само културата и окултното, не държавността.Въпреки това тя е единствената от това семейство която заслужава уважение.Брат и, и сина и бяха пияндета,за бай Тошо всичко е казано и е обобощено с две думи-правешки хитрец.
10:14 21.07.2026
7 смях в залата
Коментиран от #13, #14
10:16 21.07.2026
8 смях в залата
10:18 21.07.2026
9 007 лиценз ту кил
До коментар #4 от "Без име":Уви, смачкаха ни другарю.
10:18 21.07.2026
10 смях в залата
До коментар #4 от "Без име":Кой я уби
10:18 21.07.2026
11 Тодор Правешки
До коментар #1 от "пиленце":Ако обичат, хората от ромски произход да не коментират и да не дават акъли. Има си достатъчно цигански сайтове.
10:29 21.07.2026
12 Бай Тошо
10:29 21.07.2026
13 ......па
До коментар #7 от "смях в залата":Ходила е в Индия да търси корените на баба си Маруца.
10:30 21.07.2026
14 Ацтека
До коментар #7 от "смях в залата":След екскурзия в Мексико започват "инцидентите".
10:30 21.07.2026
15 АНТИ-КОМУНИ$Т
БЯХА ИСТИНСКИ ПАТРИОТИ, СВЕТЛА ИМ ПАМЕТ!
ДО 10-НОЕМВРИ 1989г. МНОЗИНСТВОТО БЪЛГАРИ НЕ ПРАВИХА РАЗЛИКА МЕЖДУ ОТЕЧЕСТВО И ДЪРЖАВА!
ДН€$ ,КОГАТО НЕ ОТ ХУБАВО СМЕ ПО-МАЛКО С НАД 2МЛН. ВСЕ ПОВЕЧЕ БЪЛГАРИ КАТО МЕН КАЗВАТ: ОБИЧАМ ОТЕЧЕСТВОТО , МРАЗЯ "държавата"!
"държавата" НА ЗАДКУЛИ$И€ТО (БКП и КД$) НА Мут рит€ И П€ д . ли т€, НА Б€ЗРОДНИТ€ розови рожби -Н€О-Партийцит€ ( "д€мократи", либ€рали, €вро-атлантици-Гран таджий$ки Ру$офоби)!
Коментиран от #16
10:58 21.07.2026
16 АНТИ-КОМУНИ$Т
До коментар #15 от "АНТИ-КОМУНИ$Т":ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
Ч€РВ€НИТ€ К . п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ БО(га)ТАШ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
82г. Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
ГОСПОД , ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!
11:00 21.07.2026