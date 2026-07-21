21 юли – черната дата за фамилията Живкови

Три тежки годишнини събира датата 21 юли за една от най-известните фамилии в българската история. На този ден през 1981 г. умира Людмила Живкова, през 2021 г. си отива брат ѝ Владимир Живков, а през 2025 г. – нейният син Тодор Славков.

Днес се навършва една година от смъртта на Тодор Славков, известен и като Малък Тошко. Синът на Людмила Живкова и Иван Славков бе открит мъртъв на 21 юли 2025 г. в къща за гости в старозагорското село Асен. Той беше на 54 години. Първоначално полицията съобщи, че няма данни за чужда намеса, а впоследствие прокуратурата потвърди, че Славков се е прострелял със законно притежаван револвер.

Тодор Славков бе един от най-разпознаваемите наследници на фамилията Живкови. Роден е на 18 май 1971 г. в София. Майка му умира, когато той е едва на 10 години, а през следващите десетилетия името му често присъства в светските хроники. Участва и в телевизионни риалити формати, където печели популярност с откровеното си поведение и самоирония.

На същата дата през 2021 г. умира и неговият вуйчо Владимир Живков – синът на Тодор Живков и по-малкият брат на Людмила Живкова. Той си отива на 69-годишна възраст. За разлика от сестра си, която заема ключови позиции в държавното и културното управление, Владимир Живков остава значително по-встрани от публичния живот.

Най-отдалечената, но и най-значима историческа годишнина е свързана с Людмила Живкова. Тя умира на 21 юли 1981 г., само пет дни преди да навърши 39 години. Официалното медицинско съобщение посочва внезапен мозъчен кръвоизлив и последвали необратими нарушения на дишането и кръвообращението. Смъртта ѝ обаче и до днес е обект на множество версии и спекулации.

Людмила Живкова е сред най-влиятелните фигури в културната политика на България през 70-те години. Като председател на Комитета за култура тя подкрепя мащабни международни инициативи, сред които Детската асамблея „Знаме на мира“, и работи за по-широкото представяне на българското културно наследство зад граница.

Съвпадението на трите смъртни дати превърна 21 юли в символично натоварен ден за фамилията. Людмила Живкова, брат ѝ Владимир и синът ѝ Тодор си отиват през различни десетилетия, но на една и съща дата – необичайно стечение на обстоятелствата, което неизбежно поражда обществени коментари.

Зад историческите и светските разкази обаче остават три човешки съдби и три поколения от едно семейство, белязало политическия, културния и обществен живот на България през втората половина на XX и началото на XXI век.