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21 юли – черната дата за фамилията Живкови

21 юли – черната дата за фамилията Живкови

21 Юли, 2026 09:41 1 597 16

  • годишнина от смъртта-
  • тодор славков-
  • людмила живкова-
  • владимир живков

Днес се навършват една година от смъртта на Тодор Славков, пет години без Владимир Живков и 45 години от кончината на Людмила Живкова

21 юли – черната дата за фамилията Живкови - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Три тежки годишнини събира датата 21 юли за една от най-известните фамилии в българската история. На този ден през 1981 г. умира Людмила Живкова, през 2021 г. си отива брат ѝ Владимир Живков, а през 2025 г. – нейният син Тодор Славков.

Днес се навършва една година от смъртта на Тодор Славков, известен и като Малък Тошко. Синът на Людмила Живкова и Иван Славков бе открит мъртъв на 21 юли 2025 г. в къща за гости в старозагорското село Асен. Той беше на 54 години. Първоначално полицията съобщи, че няма данни за чужда намеса, а впоследствие прокуратурата потвърди, че Славков се е прострелял със законно притежаван револвер.

21 юли – черната дата за фамилията Живкови

Тодор Славков бе един от най-разпознаваемите наследници на фамилията Живкови. Роден е на 18 май 1971 г. в София. Майка му умира, когато той е едва на 10 години, а през следващите десетилетия името му често присъства в светските хроники. Участва и в телевизионни риалити формати, където печели популярност с откровеното си поведение и самоирония.

На същата дата през 2021 г. умира и неговият вуйчо Владимир Живков – синът на Тодор Живков и по-малкият брат на Людмила Живкова. Той си отива на 69-годишна възраст. За разлика от сестра си, която заема ключови позиции в държавното и културното управление, Владимир Живков остава значително по-встрани от публичния живот.

21 юли – черната дата за фамилията Живкови

Най-отдалечената, но и най-значима историческа годишнина е свързана с Людмила Живкова. Тя умира на 21 юли 1981 г., само пет дни преди да навърши 39 години. Официалното медицинско съобщение посочва внезапен мозъчен кръвоизлив и последвали необратими нарушения на дишането и кръвообращението. Смъртта ѝ обаче и до днес е обект на множество версии и спекулации.

21 юли – черната дата за фамилията Живкови

Людмила Живкова е сред най-влиятелните фигури в културната политика на България през 70-те години. Като председател на Комитета за култура тя подкрепя мащабни международни инициативи, сред които Детската асамблея „Знаме на мира“, и работи за по-широкото представяне на българското културно наследство зад граница.

Съвпадението на трите смъртни дати превърна 21 юли в символично натоварен ден за фамилията. Людмила Живкова, брат ѝ Владимир и синът ѝ Тодор си отиват през различни десетилетия, но на една и съща дата – необичайно стечение на обстоятелствата, което неизбежно поражда обществени коментари.

Зад историческите и светските разкази обаче остават три човешки съдби и три поколения от едно семейство, белязало политическия, културния и обществен живот на България през втората половина на XX и началото на XXI век.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пиленце

    8 2 Отговор
    Името Людмила е руско. Мила людям-означава мила/любима на хората.

    Коментиран от #5, #11

    09:47 21.07.2026

  • 2 Звездоброец

    8 9 Отговор
    С това съвпадение нищо случайно няма в тази семейна драма,защото внучето и децата "изкупиха греховете на бащата и дедата" !

    09:52 21.07.2026

  • 3 сенки от миналото

    1 5 Отговор
    При презрялото социалистическо общество информираността ставала предимно със слухове (пускани целенасочено от партийните активисти), понеже доверието в официалната информация на социалистическото управление е било "пълно" и "безсъмненно".

    09:56 21.07.2026

  • 4 Без име

    12 6 Отговор
    Ако Людмила беше жива, нямаше да се докараме дотук. Не знам кога българският народ ще роди духовен лидер като нея. Затова я убиха. Но нека не забравяме думите й:

    Коментиран от #6, #9, #10

    10:03 21.07.2026

  • 5 Без име

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "пиленце":

    А руският идва от старобългарския.

    10:06 21.07.2026

  • 6 Ами,

    3 8 Отговор

    До коментар #4 от "Без име":

    Тя нямаше да просъществува в сегашните времена. Тогава въпреки,че имаше гръб намериха начин да я отстранят. Освен това Людмила се интересуваше само културата и окултното, не държавността.Въпреки това тя е единствената от това семейство която заслужава уважение.Брат и, и сина и бяха пияндета,за бай Тошо всичко е казано и е обобощено с две думи-правешки хитрец.

    10:14 21.07.2026

  • 7 смях в залата

    2 4 Отговор
    Бива ,бива случайност но пък чак такава. На една и съща дата... Прилича ми на сектантски ритуал. Людмила често ходеше до Индия а и визията и беше някак си тамошна

    Коментиран от #13, #14

    10:16 21.07.2026

  • 8 смях в залата

    0 3 Отговор
    Бива ,бива случайност но пък чак такава. На една и съща дата... Прилича ми на сектантски ритуал. Людмила често ходеше до Индия а и визията и беше някак си тамошна

    10:18 21.07.2026

  • 9 007 лиценз ту кил

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Без име":

    Уви, смачкаха ни другарю.

    10:18 21.07.2026

  • 10 смях в залата

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Без име":

    Кой я уби

    10:18 21.07.2026

  • 11 Тодор Правешки

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "пиленце":

    Ако обичат, хората от ромски произход да не коментират и да не дават акъли. Има си достатъчно цигански сайтове.

    10:29 21.07.2026

  • 12 Бай Тошо

    4 2 Отговор
    Съсипаха ти държавата демократичните боклуци.

    10:29 21.07.2026

  • 13 ......па

    1 5 Отговор

    До коментар #7 от "смях в залата":

    Ходила е в Индия да търси корените на баба си Маруца.

    10:30 21.07.2026

  • 14 Ацтека

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "смях в залата":

    След екскурзия в Мексико започват "инцидентите".

    10:30 21.07.2026

  • 15 АНТИ-КОМУНИ$Т

    1 0 Отговор
    БАЙ ТОШО -ЧОВЕК ОТ НАРОДА (В КАЗАРМАТА Е БИЛ ТРУДОВАК) И ДЪЩЕРЯ МУ ЛЮДМИЛА
    БЯХА ИСТИНСКИ ПАТРИОТИ, СВЕТЛА ИМ ПАМЕТ!
    ДО 10-НОЕМВРИ 1989г. МНОЗИНСТВОТО БЪЛГАРИ НЕ ПРАВИХА РАЗЛИКА МЕЖДУ ОТЕЧЕСТВО И ДЪРЖАВА!
    ДН€$ ,КОГАТО НЕ ОТ ХУБАВО СМЕ ПО-МАЛКО С НАД 2МЛН. ВСЕ ПОВЕЧЕ БЪЛГАРИ КАТО МЕН КАЗВАТ: ОБИЧАМ ОТЕЧЕСТВОТО , МРАЗЯ "държавата"!
    "държавата" НА ЗАДКУЛИ$И€ТО (БКП и КД$) НА Мут рит€ И П€ д . ли т€, НА Б€ЗРОДНИТ€ розови рожби -Н€О-Партийцит€ ( "д€мократи", либ€рали, €вро-атлантици-Гран таджий$ки Ру$офоби)!

    Коментиран от #16

    10:58 21.07.2026

  • 16 АНТИ-КОМУНИ$Т

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "АНТИ-КОМУНИ$Т":

    ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
    Ч€РВ€НИТ€ К . п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ БО(га)ТАШ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
    82г. Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    ГОСПОД , ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!

    11:00 21.07.2026