Дженифър Лопес празнува 57-и рожден ден

Дженифър Лопес навършва 57 години днес, 24 юли. Родената през 1969 г. в нюйоркския квартал Бронкс певица, актриса, танцьорка и продуцент продължава да бъде сред най-разпознаваемите звезди в световния шоубизнес повече от три десетилетия след началото на кариерата си.

Тази година Лопес започна празненствата по-рано с пътуване из Европа заедно със сестра си Линда. Двете посетиха Парижката седмица на висшата мода, турнира „Уимбълдън“ и събитие на „Долче и Габана“ в Италия. Певицата публикува снимки от ваканцията, включително кадри от вечеря с торта и семейни моменти, като определи пътуването като двойно празнуване на рождените им дни.

От Бронкс до световната сцена

Дженифър Лин Лопес е израснала в семейство от пуерторикански произход. Още като дете започва да се занимава с танци и музика, а първият голям пробив в кариерата ѝ идва като танцьорка в телевизионното комедийно предаване „In Living Color“.

Истинската ѝ слава като актриса настъпва през 1997 г., когато изпълнява главната роля в биографичния филм „Селена“. Превъплъщението ѝ в покойната латиноамериканска певица Селена Кинтаниля я превръща в една от водещите латиноамерикански звезди на Холивуд.

Две години по-късно Лопес издава дебютния си албум „On the 6“, в който са включени хитовете „If You Had My Love“ и „Waiting for Tonight“. Следват песни като „Love Don’t Cost a Thing“, „Jenny from the Block“, „Get Right“ и „On the Floor“, които затвърждават позициите ѝ на международната музикална сцена.

Сред любопитните моменти в кариерата ѝ е фактът, че през 2001 г. тя става първата жена, която едновременно оглавява американските класации за филми и музикални албуми. Тогава романтичната комедия „Сватбеният агент“ е начело на боксофиса, докато албумът ѝ „J.Lo“ заема първото място в класацията „Билборд 200“.

Успех с новата романтична комедия

Една от големите актуални новини около Дженифър Лопес е успехът на филма „Office Romance“, в който тя си партнира с британския актьор Брет Голдстийн. Продукцията разказва за тайна връзка между двама отдадени на работата си професионалисти, които попадат в поредица от лични и служебни усложнения.

След премиерата си романтичната комедия достигна първото място сред англоезичните филми на Netflix като събра 20,9 млн. гледания за една седмица. Успехът потвърди способността на Лопес да привлича публика както с музикалните си проекти, така и с по-леки романтични продукции.

Филмографията ѝ включва още заглавия като „Извън контрол“, „Сватбеният агент“, „Петзвезден романс“, „Да танцуваме“, „Да свалиш Уолстрийт“, „Омъжи се за мен“ и „Атлас“. За ролята си в „Да свалиш Уолстрийт“ тя получи едни от най-силните отзиви в кариерата си и номинация за награда „Златен глобус“.

Завръщане в Лас Вегас

През 2026 г. Дженифър Лопес се завърна и на сцената в Лас Вегас с новата си концертна резиденция „Jennifer Lopez: Up All Night Live“. Спектакълът в „Колизеума“ на „Сизърс Палас“ включва най-големите ѝ хитове, мащабна хореография и нови песни. Резиденцията започна в края на декември 2025 г., а концертите продължиха през първите месеци на настоящата година.

През януари звездата се появи и на церемонията „Златен глобус“, където връчи наградата за най-добър актьор в комедия или мюзикъл.

Майка на близнаци и успешен продуцент

Зад бляскавата публична кариера Лопес е майка на близнаците Макс и Еме, родени през 2008 г. от брака ѝ с певеца Марк Антъни. Звездата многократно е споделяла, че децата ѝ са основният ѝ приоритет и че се стреми да съчетава професионалните ангажименти с възможно най-нормална семейна среда.

Освен изпълнител и актриса, тя развива собствена продуцентска компания – „Nuyorican Productions“, която стои зад редица филми и телевизионни проекти. Лопес има успешни бизнес начинания и в областта на козметиката, парфюмерията и модата.

На 57 години Дженифър Лопес остава активна едновременно в киното и музиката. Успехът на новия ѝ филм, концертите в Лас Вегас и силното ѝ присъствие на световните модни събития показват, че една от най-влиятелните латиноамерикански звезди в развлекателната индустрия няма намерение да намалява темпото.