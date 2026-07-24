Бен Афлек загуби майка си след тежка битка с рак на панкреаса

Крис Ан Афлек, майка на актьорите Бен и Кейси Афлек, е починала на 83-годишна възраст след заболяване от рак на панкреаса.

Семейството съобщи за смъртта ѝ чрез некролог, публикуван в The Boston Globe. Тя е починала в съня си на 2 юни, два дни след като е присъствала на завършването на свой внук. След поставената през декември 2025 г. диагноза лекарите ѝ дали прогноза от около шест месеца живот, а нейното основно желание било да бъде на церемонията.

Крис Ан Афлек оставя двамата си синове и петима внуци: Индиана, Вайълет, Атикус, Фин и Сам. В некролога те са описани като най-важната част от последните две десетилетия от живота ѝ.

Майката на актьора е родена като Кристофър Ан Болдт през 1942 г. в Ню Йорк. Завършва Харвардския университет и работи като учител в държавни училища в продължение на 35 години, преди да се пенсионира през 2008 г.

Още в младежките си години тя се включва в инициативи за граждански права. През 1964 г. преподава грамотност в Мисисипи по време на кампанията Freedom Summer, участва в протести срещу войната във Виетнам и запазва активната си обществена позиция през целия си живот.

След пенсионирането си Крис Ан Афлек продължава да работи по обществени каузи. Участва в президентската кампания на Барак Обама, подпомага организацията Alliance for Water Justice in Palestine и е сред основателите на проекта Sustainable Cape в Масачузетс.

Тя и бившият ѝ съпруг Тимъти Афлек стават родители на Бен през 1972 г. и на Кейси през 1975 г. След развода им Крис Ан отглежда двамата си синове основно сама в Кеймбридж, Масачузетс. Кейси Афлек по-късно я определя като човека, запазил усещането за стабилност и семейна традиция в труден период.

Крис Ан подкрепя интереса на Бен към актьорството още в детството му. Чрез своя приятелка, работеща като кастинг директор, тя му помага да получи първите си прослушвания за реклами и телевизионни продукции.

През 1998 г. Бен Афлек я придружава на церемонията по връчването на наградите „Оскар“, където той и Мат Деймън печелят отличието за оригинален сценарий за „Добрият Уил Хънтинг“. По-късно актьорът разказва, че за него е било естествено именно майка му да бъде до него в този момент.

В некролога семейството отбелязва, че Крис Ан Афлек се е гордеела с постиженията на своите деца и внуци, но най-силно е ценяла готовността им да поставят под въпрос авторитетите и да отстояват собствената си позиция.