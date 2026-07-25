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Натали от "Ергенът: Любов в рая" с емоционална изповед: Бях анорексичка (СНИМКА)

Натали от "Ергенът: Любов в рая" с емоционална изповед: Бях анорексичка (СНИМКА)

25 Юли, 2026 14:51 782 10

  • натали стойчева-
  • риалити-
  • анорексия-
  • тренировки-
  • спорт-
  • грижа

Риалити героинята разказа как е преборила анорексията и е започнала да тренира активно

Натали от "Ергенът: Любов в рая" с емоционална изповед: Бях анорексичка (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Участничката от първия сезон на любовното риалити шоу „Ергенът: Любов в рая" Натали Стойчева призна нещо изключително лично пред последователите си в социалните мрежи. Красавицата разкри, че в миналото се е борила с анорексия, но е успяла да пребори заболяването и да се грижи много по-здравословно за тялото си.

„Преди години бях анорексичка. След като успях да преодолея това, започнах малко по малко да изграждам ново отношение към тялото си", пише риалити героинята към снимка от фитнеса, който сега посещава редовно. Не само това, но изглежда, че там е срещнала и новата си любов - бодибилдър и фитнес инструктор.

Натали от "Ергенът: Любов в рая" с емоционална изповед: Бях анорексичка (СНИМКА)

Натали разказва, че първоначално започнала да прави стречинг, а след това се насочила към по-сериозните силови тренировки.

По думите ѝ в началото обръщала внимание основно на упражненията за корем и горна част на тялото, но с времето променила подхода си.

„Най-смешното е, че първите ми тренировки бяха... корем и горна част. Повечето момичета започват с крака и дупе, а аз бях точно обратното", пише още Натали, която вдъхновява последователите си да не се увличат по изтощителните диети.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    5 1 Отговор
    На повечето момичета започвам цункането на краката и дупето.

    14:56 25.07.2026

  • 2 в кратце

    3 2 Отговор
    Сега вече Митето Бербатовия е анорексик.

    14:58 25.07.2026

  • 3 Малииии

    5 0 Отговор
    Много ще пищи

    15:00 25.07.2026

  • 4 Ох аман от

    10 0 Отговор
    Драми - сирачета, деца от разбити семейства, анорексички и какви ли не още странни птички - и всичко това, за да оправдаят факта, че в крайна сметка са си едни долни ……!
    Не вярвам някой да не разбра, какво имам пред вид - а, защо ли, ами щото е вярно!

    15:04 25.07.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 0 Отговор
    Анорексията нее причина за олигофренията

    15:30 25.07.2026

  • 6 Анонимен

    2 0 Отговор
    Чувал съм за тази дискотечна танцьорка. Като влезе в заведение и половината мъже й казват здрасти, всеки я е познавал за кратко.

    Коментиран от #7

    15:44 25.07.2026

  • 7 Лионел Андерс Меси 🇦🇷

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Анонимен":

    Как е ставала свръзката - директно в чалготека я питат за цена или чрез посредник?

    Коментиран от #9

    15:50 25.07.2026

  • 8 Бааа

    1 0 Отговор
    ...тази световно неизвестната за пръв път я чувам.

    16:04 25.07.2026

  • 9 Нама шанс

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Лионел Андерс Меси 🇦🇷":

    Кой ще я остави да "бръмчи" самаюв дискотека. Или бачка за някой, или се отчита на някой, който и намира клиентела ;)

    Коментиран от #10

    16:07 25.07.2026

  • 10 Лионел Андерс Меси 🇦🇷

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Нама шанс":

    Точно така! И аз мисля така. Защото такива като колегата се изказват все едно е много лесно да стане срещата и едва ли не всички са я пробвали.

    16:16 25.07.2026