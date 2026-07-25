Натали от "Ергенът: Любов в рая" с емоционална изповед: Бях анорексичка (СНИМКА)

Участничката от първия сезон на любовното риалити шоу „Ергенът: Любов в рая" Натали Стойчева призна нещо изключително лично пред последователите си в социалните мрежи. Красавицата разкри, че в миналото се е борила с анорексия, но е успяла да пребори заболяването и да се грижи много по-здравословно за тялото си.

„Преди години бях анорексичка. След като успях да преодолея това, започнах малко по малко да изграждам ново отношение към тялото си", пише риалити героинята към снимка от фитнеса, който сега посещава редовно. Не само това, но изглежда, че там е срещнала и новата си любов - бодибилдър и фитнес инструктор.

Натали разказва, че първоначално започнала да прави стречинг, а след това се насочила към по-сериозните силови тренировки.

По думите ѝ в началото обръщала внимание основно на упражненията за корем и горна част на тялото, но с времето променила подхода си.

„Най-смешното е, че първите ми тренировки бяха... корем и горна част. Повечето момичета започват с крака и дупе, а аз бях точно обратното", пише още Натали, която вдъхновява последователите си да не се увличат по изтощителните диети.