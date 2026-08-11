Новата спасителка на плажа Брукс Нейдър захвърли горнището на банския на семейна ваканция в Сицилия (СНИМКИ)

Американският модел Брукс Нейдър прикова погледите по време на семейна почивка в Сардиния, Италия, след като беше заснета без горнище на борда на луксозна яхта.

29-годишната звезда от Sports Illustrated е била разголена в компанията на родителите си Холанд Нейдър и Бро Нейдър, както и на по-малката си сестра Сара Джейн Нейдър. На кадрите, публикувани от Page Six, семейството се весели, докато прекарва деня край италианското крайбрежие.

Кадрите разпалиха интригуващи дискусии онлайн за това колко редно е блондинката да се развява по голи гърди пред баща си и останалите членове на семейството.

Brooks Nader went topless during a family yacht day in Sardinia — with both her mom Holland and dad Breaux right there. 👀



The 29-year-old model ditched her bikini top while relaxing aboard the yacht, wearing only skimpy white crochet bottoms as her family appeared completely… pic.twitter.com/jC2KQpVZ4q — HouseOfVanity (@HouseOfVanity88) August 11, 2026

По време на разходката Брукс Нейдър е влязла и в морето, облечена единствено в бяло плетено долнище на бански. По-късно моделът е сменила визията си с дълга бяла рокля с открит гръб за обяд в луксозен ресторант край Ла Мадалена.

Двете други сестри на Брукс Нейдър, Мери Холанд Нейдър и Грейс Ан Нейдър, не са били забелязани по време на семейното пътуване.

Baywatch reboot actress Brooks Nader goes topless in front of her father while vacationing. pic.twitter.com/m8SFRdrpvS — Janky Entertainment News (@trustmysauce) August 11, 2026

Почивката идва малко след края на снимките на новата версия на култовия сериал „Спасители на плажа“, в която Брукс Нейдър се появява в емблематичния червен цял бански. В продукцията участват още инфлуенсърът Ноа Бек и гимнастичката и интернет звезда Оливия „Ливи“ Дън. Премиерата на сериала е планирана за януари 2027 г.

Оригиналният „Спасители на плажа“ се излъчва между 1989 и 1999 г. и превръща в световни знаменитости актьори като Дейвид Хаселхоф, Памела Андерсън, Кармен Електра и Никол Егърт.

Brooks Nadar just gave the internet a new definition of 'iconic pose.' pic.twitter.com/4IefeE6j1G — 𝐔𝐧𝐜𝐞𝐧𝐬𝐨𝐫𝐞𝐝 𝐗 (@TheSarcasmHQ) August 6, 2026

Любопитно е, че въпреки сегашния си имидж на изкусителка Брукс Нейдър разкри по-рано тази година, че като дете не ѝ е било позволено да носи бански от две части. В интервю за Fox News Digital моделът разказа, че родителите ѝ приемат с чувство за хумор участието ѝ в „Спасители на плажа“, тъй като характерният червен костюм е цял бански и формално отговаря на правилата, с които е израснала.

Брукс Нейдър посочи актрисата и модел Памела Андерсън като едно от най-големите си вдъхновения и заяви, че екипът на новия сериал ще се опита да отдаде почит на звездите, превърнали оригиналния сериал в световен феномен.