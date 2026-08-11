Новата спасителка на плажа Брукс Нейдър захвърли горнището на банския на семейна ваканция в Сицилия (СНИМКИ)

Американският модел Брукс Нейдър прикова погледите по време на семейна почивка в Сардиния, Италия, след като беше заснета без горнище на борда на луксозна яхта.
29-годишната звезда от Sports Illustrated е била разголена в компанията на родителите си Холанд Нейдър и Бро Нейдър, както и на по-малката си сестра Сара Джейн Нейдър. На кадрите, публикувани от Page Six, семейството се весели, докато прекарва деня край италианското крайбрежие.
Кадрите разпалиха интригуващи дискусии онлайн за това колко редно е блондинката да се развява по голи гърди пред баща си и останалите членове на семейството.
Brooks Nader went topless during a family yacht day in Sardinia — with both her mom Holland and dad Breaux right there. 👀— HouseOfVanity (@HouseOfVanity88) August 11, 2026
The 29-year-old model ditched her bikini top while relaxing aboard the yacht, wearing only skimpy white crochet bottoms as her family appeared completely… pic.twitter.com/jC2KQpVZ4q
По време на разходката Брукс Нейдър е влязла и в морето, облечена единствено в бяло плетено долнище на бански. По-късно моделът е сменила визията си с дълга бяла рокля с открит гръб за обяд в луксозен ресторант край Ла Мадалена.
Двете други сестри на Брукс Нейдър, Мери Холанд Нейдър и Грейс Ан Нейдър, не са били забелязани по време на семейното пътуване.
Baywatch reboot actress Brooks Nader goes topless in front of her father while vacationing. pic.twitter.com/m8SFRdrpvS— Janky Entertainment News (@trustmysauce) August 11, 2026
Почивката идва малко след края на снимките на новата версия на култовия сериал „Спасители на плажа“, в която Брукс Нейдър се появява в емблематичния червен цял бански. В продукцията участват още инфлуенсърът Ноа Бек и гимнастичката и интернет звезда Оливия „Ливи“ Дън. Премиерата на сериала е планирана за януари 2027 г.
Оригиналният „Спасители на плажа“ се излъчва между 1989 и 1999 г. и превръща в световни знаменитости актьори като Дейвид Хаселхоф, Памела Андерсън, Кармен Електра и Никол Егърт.
Brooks Nadar just gave the internet a new definition of 'iconic pose.' pic.twitter.com/4IefeE6j1G— 𝐔𝐧𝐜𝐞𝐧𝐬𝐨𝐫𝐞𝐝 𝐗 (@TheSarcasmHQ) August 6, 2026
Любопитно е, че въпреки сегашния си имидж на изкусителка Брукс Нейдър разкри по-рано тази година, че като дете не ѝ е било позволено да носи бански от две части. В интервю за Fox News Digital моделът разказа, че родителите ѝ приемат с чувство за хумор участието ѝ в „Спасители на плажа“, тъй като характерният червен костюм е цял бански и формално отговаря на правилата, с които е израснала.
Брукс Нейдър посочи актрисата и модел Памела Андерсън като едно от най-големите си вдъхновения и заяви, че екипът на новия сериал ще се опита да отдаде почит на звездите, превърнали оригиналния сериал в световен феномен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А на дедо Хоф
14:34 11.08.2026
2 а ти тихчо кога ще
14:38 11.08.2026
3 456
Коментиран от #4
14:43 11.08.2026
4 Едва ли
До коментар #3 от "456":Вероятно играе спасителка на нечие положение :) обаче ценност няма и да бъде.
14:51 11.08.2026
5 Грета Тунберг
Коментиран от #8
14:59 11.08.2026
6 турист
15:03 11.08.2026
7 Не се и съмнявам
15:03 11.08.2026
8 Гретиния
До коментар #5 от "Грета Тунберг":И въобще не е толкова красива и желана!
Коментиран от #12, #16
15:06 11.08.2026
9 Хм.....
15:07 11.08.2026
10 Мич Бюкянън
15:14 11.08.2026
11 глоги
15:19 11.08.2026
12 Амиии
До коментар #8 от "Гретиния":За тихият мирен но шумен автор пишещщ от Германия е нещо...
Там е фул от ...педисти...
Коментиран от #13
15:28 11.08.2026
13 Вероятно
До коментар #12 от "Амиии":И там има жени, които човек би могъл да обича...
15:39 11.08.2026
14 Донал Тръмп
15:40 11.08.2026
15 ристю
16:00 11.08.2026
16 Грета Тунберг
До коментар #8 от "Гретиния":Тесльо,нещо ми се подмазваш!
Коментиран от #17
16:17 11.08.2026
17 Гретиния
До коментар #16 от "Грета Тунберг":Винаги съм ти казвал, че си красива и обичана, но щом не ти харесва - няма повече!
Всеки има право на личен избор и лична глупост - ти също!
16:25 11.08.2026