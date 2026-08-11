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Новата спасителка на плажа Брукс Нейдър захвърли горнището на банския на семейна ваканция в Сицилия (СНИМКИ)

Новата спасителка на плажа Брукс Нейдър захвърли горнището на банския на семейна ваканция в Сицилия (СНИМКИ)

11 Август, 2026 14:31 2 837 17

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  • спасители на плажа-
  • бански

Моделът, който вече облече култовия червен бански, сега реши да свали всичко, докато е на лодка със семейството си

Новата спасителка на плажа Брукс Нейдър захвърли горнището на банския на семейна ваканция в Сицилия (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Американският модел Брукс Нейдър прикова погледите по време на семейна почивка в Сардиния, Италия, след като беше заснета без горнище на борда на луксозна яхта.

29-годишната звезда от Sports Illustrated е била разголена в компанията на родителите си Холанд Нейдър и Бро Нейдър, както и на по-малката си сестра Сара Джейн Нейдър. На кадрите, публикувани от Page Six, семейството се весели, докато прекарва деня край италианското крайбрежие.

Кадрите разпалиха интригуващи дискусии онлайн за това колко редно е блондинката да се развява по голи гърди пред баща си и останалите членове на семейството.

По време на разходката Брукс Нейдър е влязла и в морето, облечена единствено в бяло плетено долнище на бански. По-късно моделът е сменила визията си с дълга бяла рокля с открит гръб за обяд в луксозен ресторант край Ла Мадалена.

Двете други сестри на Брукс Нейдър, Мери Холанд Нейдър и Грейс Ан Нейдър, не са били забелязани по време на семейното пътуване.

Почивката идва малко след края на снимките на новата версия на култовия сериал „Спасители на плажа“, в която Брукс Нейдър се появява в емблематичния червен цял бански. В продукцията участват още инфлуенсърът Ноа Бек и гимнастичката и интернет звезда Оливия „Ливи“ Дън. Премиерата на сериала е планирана за януари 2027 г.

Оригиналният „Спасители на плажа“ се излъчва между 1989 и 1999 г. и превръща в световни знаменитости актьори като Дейвид Хаселхоф, Памела Андерсън, Кармен Електра и Никол Егърт.

Любопитно е, че въпреки сегашния си имидж на изкусителка Брукс Нейдър разкри по-рано тази година, че като дете не ѝ е било позволено да носи бански от две части. В интервю за Fox News Digital моделът разказа, че родителите ѝ приемат с чувство за хумор участието ѝ в „Спасители на плажа“, тъй като характерният червен костюм е цял бански и формално отговаря на правилата, с които е израснала.

Брукс Нейдър посочи актрисата и модел Памела Андерсън като едно от най-големите си вдъхновения и заяви, че екипът на новия сериал ще се опита да отдаде почит на звездите, превърнали оригиналния сериал в световен феномен.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А на дедо Хоф

    9 1 Отговор
    пак не му става бyя.

    14:34 11.08.2026

  • 2 а ти тихчо кога ще

    3 5 Отговор
    захвърлиш горнището на банския

    14:38 11.08.2026

  • 3 456

    13 0 Отговор
    По цеци пред баща си?!!😬😲егати падението. И това е ценност?

    Коментиран от #4

    14:43 11.08.2026

  • 4 Едва ли

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "456":

    Вероятно играе спасителка на нечие положение :) обаче ценност няма и да бъде.

    14:51 11.08.2026

  • 5 Грета Тунберг

    6 2 Отговор
    Тая по кльощава и от мен.

    Коментиран от #8

    14:59 11.08.2026

  • 6 турист

    5 1 Отговор
    Това не е новина .Преди години това беше нормално за плажа , както сега е нормална прашката . Даже не ми се вярва ,че в момента жените ходят по облечени по плажовете отколкото преди

    15:03 11.08.2026

  • 7 Не се и съмнявам

    4 1 Отговор
    Че педистът авторчето пишещо от Германия пак е задушил мишока си и му е изпраскал няколко шамара с нежните си пръстчета...Ей така...тихо и мирно... шумното е у ФаТките...

    15:03 11.08.2026

  • 8 Гретиния

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Грета Тунберг":

    И въобще не е толкова красива и желана!

    Коментиран от #12, #16

    15:06 11.08.2026

  • 9 Хм.....

    4 0 Отговор
    Мисля, че чичака на снимката лошо си е ударил коленото в дървото...

    15:07 11.08.2026

  • 10 Мич Бюкянън

    4 0 Отговор
    Нова Памела няма да станеш, колкото и да се напъваш духалчице

    15:14 11.08.2026

  • 11 глоги

    0 0 Отговор
    МоделКАТА, коЯто вече облече култовия, червен бански, сега реши да свали всичко, докато е на лодка със семейството си.

    15:19 11.08.2026

  • 12 Амиии

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гретиния":

    За тихият мирен но шумен автор пишещщ от Германия е нещо...
    Там е фул от ...педисти...

    Коментиран от #13

    15:28 11.08.2026

  • 13 Вероятно

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Амиии":

    И там има жени, които човек би могъл да обича...

    15:39 11.08.2026

  • 14 Донал Тръмп

    6 0 Отговор
    Добре де що и скривате циците.То цял свят оди по плажовете по цицони.Голема новина пак .

    15:40 11.08.2026

  • 15 ристю

    4 0 Отговор
    Ха,баща й,като че ли не знае,дъщеря му какви прелести има?! Човекът просто й се радва.

    16:00 11.08.2026

  • 16 Грета Тунберг

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Гретиния":

    Тесльо,нещо ми се подмазваш!

    Коментиран от #17

    16:17 11.08.2026

  • 17 Гретиния

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Грета Тунберг":

    Винаги съм ти казвал, че си красива и обичана, но щом не ти харесва - няма повече!
    Всеки има право на личен избор и лична глупост - ти също!

    16:25 11.08.2026