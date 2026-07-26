Екшън героят Джейсън Стейтъм става на 59 г.

Британският актьор и филмов продуцент Джейсън Стейтъм навършва 59 години на 26 юли 2026 г. Почти три десетилетия след дебюта си в киното той е изградил репутация на една от най-последователни звезди на съвременния екшън жанр.

От професионалните скокове във вода до високоскоростните преследвания в Холивуд, кариерата на Джейсън Стейтъм се развива по необичаен път. Без традиционно актьорско образование, той превръща спортната си подготовка, сухото британско чувство за хумор и образа на мълчаливия професионалист в своя екранна запазена марка.

От националния отбор по скокове във вода до киното

Джейсън Стейтъм е роден на 26 юли 1967 г. в Шайърбрук, графство Дарбишър, Англия. Израства в Грейт Ярмът и от младежките си години се занимава със спорт, бойни изкуства и скокове във вода.

В продължение на около 12 години бъдещият актьор е част от британския национален състав по скокове във вода. През 1990 г. представя Англия на Игрите на Британската общност в Окланд, където участва в три дисциплини. Най-добрият му резултат е осмо място на еднометров трамплин.

Спортната кариера не му носи олимпийски медал, но изгражда физическата дисциплина, координацията и увереността, които по-късно се превръщат в основна част от екранното му присъствие.

Преди киното Джейсън Стейтъм работи като модел и участва в рекламни кампании. Появява се и в музикални видеоклипове, а известно време продава различни стоки по улични пазари. Именно този опит привлича вниманието на режисьора Гай Ричи.

Гай Ричи открива Джейсън Стейтъм

Големият пробив идва през 1998 г. с криминалната комедия „Две димящи дула“. Гай Ричи вижда в Джейсън Стейтъм подходящ изпълнител за образа на дребен лондонски престъпник, тъй като актьорът познава отблизо средата на уличните търговци.

Филмът се превръща в международен успех и поставя началото на дългогодишното професионално партньорство между двамата. Следва „Гепи“ от 2000 г., в който Джейсън Стейтъм играе турския промоутър на нелегални боксови мачове Търки редом до Брад Пит и Бенисио дел Торо.

По-късно британският актьор и Гай Ричи работят заедно по „Револвер“, „Гневът на човека“ и шпионската комедия „Операция Форчън: Троянски кон“.

„Транспортер“ превръща Джейсън Стейтъм в екшън звезда

Решаващият момент в кариерата на Джейсън Стейтъм идва през 2002 г. с „Транспортер“. В ролята на бившия военен Франк Мартин актьорът изгражда персонаж, който съчетава хладнокръвие, физическа сила, прецизно шофиране и собствен строг морален кодекс.

Успехът на филма води до две продължения и утвърждава Джейсън Стейтъм като водещ екшън актьор. За разлика от много холивудски звезди той изпълнява значителна част от бойните сцени и каскадите си, използвайки подготовката си по кикбокс, карате и други бойни дисциплини.

През следващите години той участва в поредица от успешни продукции, сред които:

„Огън в кръвта“;

„Механикът“;

„Елитни убийци“;

„Непобедимите“;

„Шпионка“;

„Мега звяр“;

поредицата „Бързи и яростни“.

Образът на Декард Шоу във „Бързи и яростни“ разширява международната му популярност. Героят започва като противник на основния екип, но постепенно се превръща в един от централните персонажи на поредицата и получава собствен филм с Дуейн Джонсън.

Екшън герой със самоирония

Макар най-често да играе корави и сдържани мъже, Джейсън Стейтъм показва силно комедийно присъствие в „Шпионка“ от 2015 г. Там той пародира собствения си екранен образ чрез самоуверения, но често нелеп агент Рик Форд.

Тази способност за самоирония отличава британския актьор от част от предшествениците му в жанра. Неговите герои могат да бъдат почти непобедими, но самият Стейтъм рядко се отнася прекалено сериозно към мита за екшън звездата.

Филмите му следват разпознаваема формула: човек с опасно минало е принуден да се върне към насилието, за да защити семейство, дете или невинна жертва. Предвидимостта не отблъсква почитателите му, а се превръща в част от очакваното преживяване.

„Пчеларят“ и новият период в кариерата му

През 2024 г. Джейсън Стейтъм постигна нов самостоятелен успех с екшън трилъра „Пчеларят“ на режисьора Дейвид Ейър. Той изигра бивш служител на тайна организация, който започва лична война срещу мрежа за финансови измами.

Година по-късно актьорът отново работи с Дейвид Ейър в „A Working Man“. Джейсън Стейтъм влиза в ролята на строителен работник и бивш командос, който се изправя срещу престъпна организация след отвличането на дъщерята на своя работодател. Сценарият е разработен с участието на Силвестър Сталоун.

През 2026 г. екшън звездата се появи и в трилъра „Shelter“, където играе изолиран бивш агент, принуден да защити младо момиче и да се изправи срещу собственото си минало.

Сред следващите му големи проекти е „Mutiny“. В продукцията Джейсън Стейтъм изпълнява ролята на Коул Рийд, който става свидетел на убийството на своя работодател, а след това е натопен за престъплението и разкрива международен заговор. Филмът е продукция на Lionsgate и компанията на актьора Punch Palace.

Джейсън Стейтъм и Роузи Хънтингтън-Уайтли

Извън снимачната площадка Джейсън Стейтъм пази личния си живот сравнително далеч от любопитните очи. От 2010 г. той е във връзка с британския модел и предприемач Роузи Хънтингтън-Уайтли. Двойката обяви годежа си през 2016 г., но така и не е сключила брак.

Джейсън Стейтъм и Роузи Хънтингтън-Уайтли имат две деца: син Джак, роден през 2017 г., и дъщеря Изабела, родена през 2022 г. Семейството живее основно във Великобритания и избягва да показва лицата на децата в социалните мрежи.

Макар да са сгодени от десетилетие, двамата не поставят брака сред публично обявените си приоритети. Роузи Хънтингтън-Уайтли е заявявала, че за нея по-важно е усещането за стабилно семейство.

Последна крачка към 60-те

На 59 години Джейсън Стейтъм не показва признаци, че планира да намали темпото. Той продължава да снима по няколко проекта в кратки периоди и все по-често участва и като продуцент чрез собствената си компания.

Успехът му се основава не толкова на постоянна промяна, колкото на внимателно усъвършенстване на един ясно разпознаваем образ. Публиката знае какво предлага филм с Джейсън Стейтъм: директен сюжет, практически каскади, ръкопашни сблъсъци, автомобилни преследвания и герой, който говори малко, но действа решително.

Една година преди да навърши 60, бившият състезател по скокове във вода остава сред малкото актьори, способни самостоятелно да носят на плещите си традиционен екшън филм. В индустрия, доминирана от супергеройски вселени и мащабни франчайзи, Джейсън Стейтъм продължава да разчита на старата холивудска формула: харизма, физическо присъствие и лице, което подсказва, че неприятностите за противниците му тепърва започват.