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Натали от "Ергенът" се разяри на цените на нощувките в Бургас за Евровизия: Вие сте болни! (СНИМКИ)

Натали от "Ергенът" се разяри на цените на нощувките в Бургас за Евровизия: Вие сте болни! (СНИМКИ)

15 Август, 2026 12:50 410 5

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  • бургас-
  • нощувка

Натали е поредният инфлуенсър, който споделя абсурдните цени за нощувки в Бургас и призова собствениците на имоти да проявят здрав разум

Натали от "Ергенът" се разяри на цените на нощувките в Бургас за Евровизия: Вие сте болни! (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Риалити героинята от „Ергенът: Любов в рая“ Натали Стойчева се включи в масовото недоволство от абсурдно високите цени на местата за настаняване в Бургас през май догодина, след като стана ясно, че градът ще бъде домакин на „Евровизия 2027“.

В социалните мрежи тя показа оферти за апартаменти, при които цената за шест нощувки в двустаен апартамент достига безумните 16 471 евро.

„Разбирам, че ден година храни, ама нормални ли сте? Вие сте болни“, написа възмутената Натали към скрийншот от популярно приложение за отсядане.

Натали от "Ергенът" се разяри на цените на нощувките в Бургас за Евровизия: Вие сте болни! (СНИМКИ)

Сред показаните от нея обяви има и оферти за 4504 и 9000 евро за шест нощувки. Според риалити героинята подобно рязко поскъпване може да има обратен ефект и вместо да привлече туристи за голямото музикално събитие, да ги откаже.

„Градът не ни е проблемът... нито еврото ни е проблемът. Ние самите сме си проблемът, както винаги“, коментира тя и призова хората, които отдават подобни имоти на такива цени да се вразумят. Натали отправи и зов към онези, които познават подобни хора да ги засрамят за алчността.

"Няма кой да дойде на такива цени в Бургас и накрая ще си ядат л*ната! Едно хубаво нещо ще се случи и сами ще го прецакаме..", завършва възмутителния си пост Натали.

Нейната реакция идва на фона на десетки други подобни, според които надутите цени ще принудят феновете на Евровизия или да бойкотират морския град и да търсят нощувки другаде, или да не присъстват на Евровизия като цяло. Трябва да се има предвид, че обявените цени в хиляди са за частни апартаменти, като все още може да се потърси настаняване и в хотели, които не са променили цените си. Дали те ще предложат по-изгодни и атрактивни оферти за туристите, предстои да разберем.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мда

    3 1 Отговор
    по-изгодно е да си наемеш в Истанбул квартира за нощувка хаха

    12:55 15.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Спокойно! Нищо няма да вземат в Бургас.Гостите ще кацат и спят в Истанбул за 15 евро на вечер.

    12:59 15.08.2026

  • 4 Макс украинеца

    0 0 Отговор
    Някакъв мъж от кения като хвана жената и боядиса косата червена и я место от баир на баир 5 дена мандръсане без спирачки 🐐🤣🥳

    13:01 15.08.2026

  • 5 Факти

    0 0 Отговор
    Защо да са болни? Все ще се намери някой засукан евроджендър да ги даде тия пари. Това се нарича свободен пазар. Болни сте вие дето ревете.

    13:04 15.08.2026