Александра Богданска ли е новата водеща на "Гласът на България"? (ВИДЕО)

Александра Богданска ли е новата водеща на „Гласът на България“? Моделът и инфлуенсър накара мнозина да се чудят дали се е присъединила към екипа на предаването, след като се появи в рекламно видео за предстоящия сезон с призив към талантите да се явят на кастинг.

Артистичната ѝ поява във видеото веднага породи десетки коментари, че именно тя ще заеме мястото на досегашните водещи Боряна Братоева и Владо Зомбори за новия сезон. От bTV обаче не са потвърдили подобна информация. Напротив - преди два месеца беше обявено, че те ще влязат отново в ролите си на водещи тази есен.

Това не е първата поява на Богданска в предаването. В рамките на два сезона тя беше водеща на "Глас зад кадър" - специален сегмент за онлайн аудиторията на шоуто. Тя поясни, че няма да се завръща като водещ на рубриката.

Във видеото Алекс хумористично заявява, че иска да е ментор, като дори се готви да запее като захвърля сакото си с готовност, но спира в последната секунда опита си и призовава зрителите да покажат певческите си способности на кастингите за шоуто.

Ако подозренията на зрителите се окажат верни, това ще бъде поредният голям телевизионен проект за Александра Богданска. През последните години тя беше водеща на възродения „Биг Брадър“, а преди това натрупа солиден опит пред камера и на сцена като водеща на събития.

Нейните фенове вече изразяват одобрението си в коментарите към видеото, а някои стигат до там да ѝ пожелаят да води и Евровизия догодина.