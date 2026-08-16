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Анелия направи абсурден гаф по време на концерт без да се усети (ВИДЕО)

Анелия направи абсурден гаф по време на концерт без да се усети (ВИДЕО)

16 Август, 2026 16:13 2 270 19

  • анелия-
  • поп фолк-
  • гаф-
  • концерт-
  • участие

Поп фолк звездата забрави, че не е в Разград, а в Рудозем

Анелия направи абсурден гаф по време на концерт без да се усети (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поп фолк певицата Анелия сътвори забавен гаф по време на свое участие в Рудозем. Изпълнителката бе поканена да пее на Деня на миньора в града, но още с излизането си на сцената обърка града и се обърна към публиката така, сякаш се намира в Разград.

„Разград, не ви чувам. Много сте тихички и спокойнички. Има ли празнуващи тази вечер или сте срамежливи. Я да чуя най-добрата публика“, призова Анелия от сцената, става ясно от видеа от празника в мрежата.

Да, обаче концертът всъщност се провеждал в Рудозем. Според очевидци част от хората пред сцената опитали да ѝ подскажат грешката, подвиквайки името на града, но певицата така и не се усетила веднага какво се е случило.

Вместо обида, ситуацията предизвикала смях сред присъстващите, още повече че Рудозем и Разград са в съвсем различни части на страната и ги дели сериозно разстояние.

Подобни сценични гафове обаче далеч не са прецедент сред поп фолк звездите, които през активния летен сезон често имат участия в различни градове почти всяка вечер. През годините и други популярни певици са обърквали имената на населените места, в които пеят, а мрежата искрено се забавлява на грешката на изпълнителката.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да питам

    10 1 Отговор
    Пак ли ?! Или ви свърши водката ... 😁

    16:15 16.08.2026

  • 2 Как

    20 2 Отговор
    да го запомни с такъв интелект ?

    16:16 16.08.2026

  • 3 Дуньо простия

    10 2 Отговор
    Анелия, е хванала дебелия.... хонорар.

    16:17 16.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пич

    5 1 Отговор
    Ревем, пием, и пак ревем! И пак пием.....
    Каква трагедия.......
    Ев рип иде......!!!

    16:20 16.08.2026

  • 6 Ще се

    11 1 Отговор
    наложи за кратко време да научи имената на малките градове, защото други опции няма. В по-големите градове вече не ги искат, има къде,къде по-млади кифли.

    16:23 16.08.2026

  • 7 Пустиня(к)

    3 0 Отговор
    Къв гаф, Разград нема ка да са чуват у Рудозем!😂 Бая километри ги делат тия, двата щата...🤣

    16:23 16.08.2026

  • 8 Анемия

    4 0 Отговор
    А презентация на Самцунг, не направи ли?

    16:26 16.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 тука е така

    6 1 Отговор
    Те отдавна не знаят на кой свят се намират и всичко е благодарение на такива като нас.

    16:29 16.08.2026

  • 11 Здрасти

    3 1 Отговор
    Да не прънна?

    16:30 16.08.2026

  • 12 Цъцъ

    0 0 Отговор
    Връх Мола😂

    16:35 16.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Капут

    7 1 Отговор
    Ох, слава богу, в началото си помислих че се е наcpалa на сцената

    16:45 16.08.2026

  • 15 Да, да

    1 0 Отговор
    Платете и в лири, не в евро и бързо ще се усети.

    16:45 16.08.2026

  • 16 Смотаняху

    6 0 Отговор
    Новини за полуумните фенове на попфолка.Ако успеят да разберат новината, де

    16:46 16.08.2026

  • 17 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 0 Отговор
    Чалга певците трябва да минават през дрегер преди концерта..

    16:49 16.08.2026

  • 18 Вие пък...?!

    1 0 Отговор
    Объркала града...слаба ракия...?!
    А какво да кажем,че Байдън обърка вицепрезидента си с...Тръмп...?!

    17:01 16.08.2026

  • 19 шаа

    0 0 Отговор
    присмял се хърбел на щърбел

    17:38 16.08.2026