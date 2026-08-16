Анелия направи абсурден гаф по време на концерт без да се усети (ВИДЕО)

Поп фолк певицата Анелия сътвори забавен гаф по време на свое участие в Рудозем. Изпълнителката бе поканена да пее на Деня на миньора в града, но още с излизането си на сцената обърка града и се обърна към публиката така, сякаш се намира в Разград.
„Разград, не ви чувам. Много сте тихички и спокойнички. Има ли празнуващи тази вечер или сте срамежливи. Я да чуя най-добрата публика“, призова Анелия от сцената, става ясно от видеа от празника в мрежата.
Да, обаче концертът всъщност се провеждал в Рудозем. Според очевидци част от хората пред сцената опитали да ѝ подскажат грешката, подвиквайки името на града, но певицата така и не се усетила веднага какво се е случило.
Вместо обида, ситуацията предизвикала смях сред присъстващите, още повече че Рудозем и Разград са в съвсем различни части на страната и ги дели сериозно разстояние.
Подобни сценични гафове обаче далеч не са прецедент сред поп фолк звездите, които през активния летен сезон често имат участия в различни градове почти всяка вечер. През годините и други популярни певици са обърквали имената на населените места, в които пеят, а мрежата искрено се забавлява на грешката на изпълнителката.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да питам
16:15 16.08.2026
2 Как
16:16 16.08.2026
3 Дуньо простия
16:17 16.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пич
Каква трагедия.......
Ев рип иде......!!!
16:20 16.08.2026
6 Ще се
16:23 16.08.2026
7 Пустиня(к)
16:23 16.08.2026
8 Анемия
16:26 16.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 тука е така
16:29 16.08.2026
11 Здрасти
16:30 16.08.2026
12 Цъцъ
16:35 16.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Капут
16:45 16.08.2026
15 Да, да
16:45 16.08.2026
16 Смотаняху
16:46 16.08.2026
17 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
16:49 16.08.2026
18 Вие пък...?!
А какво да кажем,че Байдън обърка вицепрезидента си с...Тръмп...?!
17:01 16.08.2026
19 шаа
17:38 16.08.2026