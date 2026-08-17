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Таря Турунен и Белинда Карлайл празнуват рожден ден днес

Таря Турунен и Белинда Карлайл празнуват рожден ден днес

17 Август, 2026 12:14 671 1

  • таря турунен-
  • белинда бенчич-
  • рожден ден

И двете дами оставиха незаличима следа в историята, променяйки правилата на играта за жените в музикалната индустрия

Таря Турунен и Белинда Карлайл празнуват рожден ден днес - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днешният 17 август е специална дата за световната музикална сцена, защото два емблематични гласа от различни жанрове и поколения празнуват своя рожден ден. Финландската рок богиня Таря Турунен и американската поп-рок легенда Белинда Карлайл са доказателство, че истинският талант няма възраст и стилови ограничения. И двете дами оставиха незаличима следа в историята, променяйки правилата на играта за жените в музикалната индустрия.

Световният феномен Таря Турунен: Симфоничният глас на метала

Родената през 1977 г. Таря Турунен днес навършва 49 години. Тя спечели световна слава като първия и най-разпознаваем вокал на финландската симфонична рок/метъл група Nightwish. Със своя уникален триоктавен сопран Таря буквално създаде нов поджанр в тежката музика, съчетавайки класическото оперно пеене с мощни метъл рифове.

След раздялата си с групата, Турунен изгради изключително успешна солова кариера. Тя редовно радва и българските си фенове с мащабни концерти у нас.

Белинда Карлайл: От бунтарския пънк до върховете на поп класациите

Американската поп и рок певица Белинда Карлай лпразнува своя 68-и рожден ден, родена през 1958 г. Карлайл стартира кариерата си като вокалистка на The Go-Go's – една от най-успешните изцяло женски групи в историята, която сама пише песните си и свири на собствените си инструменти. Групата проправи път за поколения дами в рокендрола.

След шеметния успех с бандата, Белинда Карлайл направи супер успешна солова кариера. Нейният хит "Heaven Is a Place on Earth" се превърна в абсолютна класика и оглави класациите по целия свят.

Днес целият музикален свят се прекланя пред таланта на тези две невероятни жени, които продължават да вдъхновяват милиони фенове по земното кълбо.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дааа

    1 0 Отговор
    Белинда много я харесвам, но соловата й кариера е изцяло с чужди песни, тя е само изпълнител. А таря е много противна, взеха я като заместваща певица в Nightwish, а тя ги предаде и им обяви война.

    13:27 17.08.2026