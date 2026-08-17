Латвия разследва ново навлизане на дрон във въздушното ѝ пространство

Италиански изтребители „Юрофайтър“ свалиха в петък дрон над района на Балви в североизточна Латвия, на около 20 километра от едноименния град. Латвийските военни претърсиха мястото на падането и безопасно обезвредиха опасните отломки, предава News.bg.

Латвийският министър на отбраната Андрис Мелнис заяви, че части от дрона все още се изследват от експерти, за да бъде установен произходът и точният маршрут на безпилотния апарат.

Според латвийската армия дронът е навлязъл във въздушното пространство на страната вследствие на руско заглушаване на сигналите. Това породи предположения, че безпилотникът може да е бил украински и да е отклонен от първоначалния си курс.

Латвия граничи с Русия на изток, а от началото на войната в Украйна в балтийската държава са регистрирани няколко подобни инцидента с дронове.

Отклонени от курса си безпилотни летателни апарати многократно са навлизали във въздушното пространство на Латвия и са се разбивали, след като са били отклонени от първоначалните си цели в Северозападна Русия.

В началото на юни изтребители на НАТО свалиха над Латвия друг дрон, който също е бил отклонен от курса си.

Мелнис подчерта, че дронове, навлизащи на територията на Латвия, ще продължат да бъдат сваляни, за да бъде гарантирана безопасността на населението и неговото имущество. По думите му рискът от нови подобни инциденти остава.

„Украйна се защитава и продължава да атакува руска територия с дронове, докато Русия предприема ответни мерки“, заяви министърът на отбраната.