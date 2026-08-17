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Латвия разследва ново навлизане на дрон във въздушното ѝ пространство

Латвия разследва ново навлизане на дрон във въздушното ѝ пространство

17 Август, 2026 14:53 404 9

  • латвия-
  • дрон-
  • въздушно пространство

Италиански изтребители „Юрофайтър“ свалиха безпилотника, а Рига допуска, че той може да е бил отклонен от курса си заради руско заглушаване

Латвия разследва ново навлизане на дрон във въздушното ѝ пространство - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Италиански изтребители „Юрофайтър“ свалиха в петък дрон над района на Балви в североизточна Латвия, на около 20 километра от едноименния град. Латвийските военни претърсиха мястото на падането и безопасно обезвредиха опасните отломки, предава News.bg.

Латвийският министър на отбраната Андрис Мелнис заяви, че части от дрона все още се изследват от експерти, за да бъде установен произходът и точният маршрут на безпилотния апарат.

Според латвийската армия дронът е навлязъл във въздушното пространство на страната вследствие на руско заглушаване на сигналите. Това породи предположения, че безпилотникът може да е бил украински и да е отклонен от първоначалния си курс.

Латвия граничи с Русия на изток, а от началото на войната в Украйна в балтийската държава са регистрирани няколко подобни инцидента с дронове.

Отклонени от курса си безпилотни летателни апарати многократно са навлизали във въздушното пространство на Латвия и са се разбивали, след като са били отклонени от първоначалните си цели в Северозападна Русия.

В началото на юни изтребители на НАТО свалиха над Латвия друг дрон, който също е бил отклонен от курса си.

Мелнис подчерта, че дронове, навлизащи на територията на Латвия, ще продължат да бъдат сваляни, за да бъде гарантирана безопасността на населението и неговото имущество. По думите му рискът от нови подобни инциденти остава.

„Украйна се защитава и продължава да атакува руска територия с дронове, докато Русия предприема ответни мерки“, заяви министърът на отбраната.


Латвия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    Не е НАВЛЯЗЪЛ, а НЕ Е ИЗЛЯЗЪЛ в следствие на заглушаването🤔❗
    Всички знаят откъде и с каква цел е НАВЛЯЗЪЛ🤔❗

    14:55 17.08.2026

  • 2 ФАКТ

    1 8 Отговор
    Единственото достойно наказание за многоходовия бакшиш Псулер е да бъде мобилизиран и командирован на фронта да спира дроновете на западните си партньори. Знаете ли, че след украинските удари по Москва, Пусин е избягал отвъд Урал и се уккрива в Сибир?

    Коментиран от #3, #4, #8

    14:57 17.08.2026

  • 3 ФАКТ

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    Където и да се скрие, и в Камчатка дори, телефонът на бакшиша е вин аги с него и винаги вдига и козирува като му звъннат от Вашингтон. Малкия бакшиш с токчетата

    15:02 17.08.2026

  • 4 Не не знаем!

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    Да не е ходил на Курилите?

    Коментиран от #5

    15:03 17.08.2026

  • 5 Зеленски

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Не не знаем!":

    Там избяга от ракетните удари смелия бакшиш Пусин.

    15:04 17.08.2026

  • 6 Луганск

    2 0 Отговор
    Латвия, иди ти в жопу! Фашист! Дебил!

    ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!

    15:12 17.08.2026

  • 7 Кравария убер алес

    1 0 Отговор
    Розовата воня, т.е тролската ферма на Мирчев от ПП Де Би ли вече е стартирана...

    15:13 17.08.2026

  • 8 Фактите говорят

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    Скрил се е под леглото ти. ФАКТ! Сложи памперс.

    15:14 17.08.2026

  • 9 Боко

    0 0 Отговор
    Духли латвийски 💣🔥🪦💩💩💩💩

    15:24 17.08.2026

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