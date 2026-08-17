Латвия разследва ново навлизане на дрон във въздушното ѝ пространство

Италиански изтребители „Юрофайтър“ свалиха в петък дрон над района на Балви в североизточна Латвия, на около 20 километра от едноименния град. Латвийските военни претърсиха мястото на падането и безопасно обезвредиха опасните отломки, предава News.bg.
Латвийският министър на отбраната Андрис Мелнис заяви, че части от дрона все още се изследват от експерти, за да бъде установен произходът и точният маршрут на безпилотния апарат.
Според латвийската армия дронът е навлязъл във въздушното пространство на страната вследствие на руско заглушаване на сигналите. Това породи предположения, че безпилотникът може да е бил украински и да е отклонен от първоначалния си курс.
Латвия граничи с Русия на изток, а от началото на войната в Украйна в балтийската държава са регистрирани няколко подобни инцидента с дронове.
Отклонени от курса си безпилотни летателни апарати многократно са навлизали във въздушното пространство на Латвия и са се разбивали, след като са били отклонени от първоначалните си цели в Северозападна Русия.
В началото на юни изтребители на НАТО свалиха над Латвия друг дрон, който също е бил отклонен от курса си.
Мелнис подчерта, че дронове, навлизащи на територията на Латвия, ще продължат да бъдат сваляни, за да бъде гарантирана безопасността на населението и неговото имущество. По думите му рискът от нови подобни инциденти остава.
„Украйна се защитава и продължава да атакува руска територия с дронове, докато Русия предприема ответни мерки“, заяви министърът на отбраната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Всички знаят откъде и с каква цел е НАВЛЯЗЪЛ🤔❗
14:55 17.08.2026
2 ФАКТ
Коментиран от #3, #4, #8
14:57 17.08.2026
3 ФАКТ
До коментар #2 от "ФАКТ":Където и да се скрие, и в Камчатка дори, телефонът на бакшиша е вин аги с него и винаги вдига и козирува като му звъннат от Вашингтон. Малкия бакшиш с токчетата
15:02 17.08.2026
4 Не не знаем!
До коментар #2 от "ФАКТ":Да не е ходил на Курилите?
Коментиран от #5
15:03 17.08.2026
5 Зеленски
До коментар #4 от "Не не знаем!":Там избяга от ракетните удари смелия бакшиш Пусин.
15:04 17.08.2026
6 Луганск
ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!
15:12 17.08.2026
7 Кравария убер алес
15:13 17.08.2026
8 Фактите говорят
До коментар #2 от "ФАКТ":Скрил се е под леглото ти. ФАКТ! Сложи памперс.
15:14 17.08.2026
9 Боко
15:24 17.08.2026