Хутите изстреляха пет балистични ракети към позиции край Баб ел-Мандеб

Подкрепяните от Иран хути в Йемен са изстреляли пет балистични ракети по позиции в близост до стратегическия проток Баб ел-Мандеб, съобщава ДПА, предава News.bg.

Йеменски военен източник, пожелал анонимност, заяви, че ракетите са били изстреляни от южната провинция Иб и от района Ал-Хаубан, източно от провинция Таиз. Те са били насочени към позиции в близост до Баб ел-Мандеб.

Правителствените сили все още установяват дали ракетните удари са причинили жертви или материални щети.

Атаката е извършена ден след като правителствените сили съобщиха, че хутите са атакували с балистични ракети и дронове град Моха, разположен в близост до Баб ел-Мандеб.

Протокът има стратегическо значение, тъй като свързва Червено море с Аденския залив и Индийския океан. Той е част от един от най-важните морски маршрути между Азия и Европа, преминаващ през Суецкия канал.

Продължаващите атаки на хутите през последните дни са довели до спиране на работата на пристанището Моха и са причинили значителни материални щети. По предварителни оценки загубите възлизат на около 16 милиона долара.

Междувременно йеменските въоръжени сили заявиха, че вчера са извършили 181 военни операции срещу хутите, включително атаки с дронове и ракетни удари по множество техни позиции.

Според информацията при операциите са били убити или ранени десетки бойци на хутите, а десетки техни превозни средства са били унищожени в няколко провинции.

Последното развитие идва на фона на продължаващата военна ескалация между правителствените сили и хутите, започнала в началото на юли. Сблъсъците през последните седмици доведоха до множество загинали и ранени и от двете страни.