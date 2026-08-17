Новини
Свят »
Йемен »
Хутите изстреляха пет балистични ракети към позиции край Баб ел-Мандеб

Хутите изстреляха пет балистични ракети към позиции край Баб ел-Мандеб

17 Август, 2026 14:47 579 5

  • хути-
  • балистични ракети-
  • ракети-
  • позиции-
  • изстреляха

Атаката е поредната ескалация около стратегическия морски проток, свързващ Червено море с Аденския залив

Хутите изстреляха пет балистични ракети към позиции край Баб ел-Мандеб - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Подкрепяните от Иран хути в Йемен са изстреляли пет балистични ракети по позиции в близост до стратегическия проток Баб ел-Мандеб, съобщава ДПА, предава News.bg.

Йеменски военен източник, пожелал анонимност, заяви, че ракетите са били изстреляни от южната провинция Иб и от района Ал-Хаубан, източно от провинция Таиз. Те са били насочени към позиции в близост до Баб ел-Мандеб.

Правителствените сили все още установяват дали ракетните удари са причинили жертви или материални щети.

Атаката е извършена ден след като правителствените сили съобщиха, че хутите са атакували с балистични ракети и дронове град Моха, разположен в близост до Баб ел-Мандеб.

Протокът има стратегическо значение, тъй като свързва Червено море с Аденския залив и Индийския океан. Той е част от един от най-важните морски маршрути между Азия и Европа, преминаващ през Суецкия канал.

Продължаващите атаки на хутите през последните дни са довели до спиране на работата на пристанището Моха и са причинили значителни материални щети. По предварителни оценки загубите възлизат на около 16 милиона долара.

Междувременно йеменските въоръжени сили заявиха, че вчера са извършили 181 военни операции срещу хутите, включително атаки с дронове и ракетни удари по множество техни позиции.

Според информацията при операциите са били убити или ранени десетки бойци на хутите, а десетки техни превозни средства са били унищожени в няколко провинции.

Последното развитие идва на фона на продължаващата военна ескалация между правителствените сили и хутите, започнала в началото на юли. Сблъсъците през последните седмици доведоха до множество загинали и ранени и от двете страни.


Йемен
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    8 0 Отговор
    Е нали казахте, че живеят в пещери и яздят камили, откъде имат и знаят как се ползват балистични ракети?

    14:48 17.08.2026

  • 2 Салам ал Хут

    5 0 Отговор
    Ракетчик Хасан, туряи бурето у катапулто, и пали фитило! Да нарешиме на Нетаняху аламбросо...

    14:51 17.08.2026

  • 3 Анонимен

    2 0 Отговор
    Хутите са пичове!

    15:03 17.08.2026

  • 4 Янко

    0 0 Отговор
    Спрете се бе хути.Маи искате всички моряци на самолетоносача да скочат зад борд.

    15:08 17.08.2026

  • 5 1133

    0 0 Отговор
    Хутите са най-напредналото технологично племе във военно отношение ..

    15:27 17.08.2026