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Яна Маринова празнува 48-ми рожден ден

Яна Маринова празнува 48-ми рожден ден

17 Август, 2026 08:18 903 9

  • яна маринова-
  • рожден ден-
  • актриса

Популярната българска актриса продължава активно да работи в киното и театъра, като през 2026 г. насочи вниманието си към проекти с по-силни социални послания

Яна Маринова празнува 48-ми рожден ден - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Яна Маринова празнува своя 48-ми рожден ден днес, 17 август. Актрисата и продуцент е родена през 1978 г. в София и през годините се утвърди като едно от разпознаваемите лица на българското кино, телевизия и театър.

Преди да избере актьорската професия, Яна Маринова преминава през съвсем различен път. Тя завършва спортното училище „Славия“ и около десет години тренира лека атлетика. По-късно получава икономическо образование в УНСС, а професионалното си развитие като актриса допълва с обучение в Lee Strasberg Theatre and Film Institute в Лос Анджелис и магистратура „Театър и общество“ в Нов български университет.

От спорта до киното

Маринова започва актьорската си кариера сравнително късно и сама признава, че не е преминала по традиционния път към сцената. Преди първите си роли тя работи и извън артистичните среди, а впоследствие постепенно натрупва опит в телевизията, киното и театъра.

Публиката я познава от редица български сериали и филми, сред които „Стъклен дом“, „Диви и щастливи“ и „Игра на доверие“. Освен като актриса, Яна Маринова работи и като продуцент и участва активно в създаването и развитието на собствени проекти.

Яна Маринова през 2026 г.

Един от основните ѝ проекти през тази година е театралният спектакъл „Формата на нещата“ по пиесата на Нийл Лабют, режисиран от Кристиана Бояджиева. В постановката участват още Йордан Ръсин, Яна Кузова и Теодор Папазов. Спектакълът беше представен пред публика в редица български градове и в Германия, а софийската му премиера за широката публика се състоя на 16 април.

Проектът разглежда теми като зависимостта от външния образ, желанието за одобрение и компромисите, които хората са готови да направят, за да бъдат приети. Самата Маринова определя работата си по спектакъла като особено важна заради срещите с младата публика и разговорите след представленията.

През 2026 г. актрисата говори открито и за промяната в собственото си отношение към професията. Тя признава, че вече не преследва успеха на всяка цена и предпочита роли и проекти, които я развиват и ѝ носят лично удовлетворение. „Интересува ме какво ще ме направи щастлива“, обяснява Маринова в интервю през април.

На 48 години Яна Маринова продължава да съчетава киното, театъра и продуцентската работа, като остава сред най-активните и популярни български актриси от своето поколение.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кънчо

    3 2 Отговор
    Хубав човек.

    08:24 17.08.2026

  • 2 Да й

    6 0 Отговор
    Пожелаем да е жива и здрава, и да има сили да издуха всички 48 свещи за празника!

    Коментиран от #3

    08:24 17.08.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да й":

    Стига с това мръсно подсъзнание, де!🤣

    Коментиран от #6

    08:26 17.08.2026

  • 4 Гуньо Простиа

    5 1 Отговор
    Тя е издухала много повече от 48 свещички

    08:28 17.08.2026

  • 5 в кратце

    0 0 Отговор
    Искам журналистката Мия да я измия! После ще я обърша с кърпа.И ще я одухам. Със сушоар.

    08:35 17.08.2026

  • 6 Ааа...

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Евгени от Алфапласт":

    Това си е твоя работа и твое подсъзнание! Какво мръсно има в това, хубавата жена да издуха 48 свещи за 48я си рожден ден? Нали трябва да празнува!?

    08:38 17.08.2026

  • 7 бушприт

    1 0 Отговор
    Актрисата и продуцентка е родена през 1978-ма г. в София...

    08:40 17.08.2026

  • 8 ннннннннн

    0 0 Отговор
    Йордан ИзРъсин, Яна Кукурузова и Теодор Опазов.

    08:48 17.08.2026

  • 9 Доко

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