Яна Маринова празнува 48-ми рожден ден

Яна Маринова празнува своя 48-ми рожден ден днес, 17 август. Актрисата и продуцент е родена през 1978 г. в София и през годините се утвърди като едно от разпознаваемите лица на българското кино, телевизия и театър.

Преди да избере актьорската професия, Яна Маринова преминава през съвсем различен път. Тя завършва спортното училище „Славия“ и около десет години тренира лека атлетика. По-късно получава икономическо образование в УНСС, а професионалното си развитие като актриса допълва с обучение в Lee Strasberg Theatre and Film Institute в Лос Анджелис и магистратура „Театър и общество“ в Нов български университет.

От спорта до киното

Маринова започва актьорската си кариера сравнително късно и сама признава, че не е преминала по традиционния път към сцената. Преди първите си роли тя работи и извън артистичните среди, а впоследствие постепенно натрупва опит в телевизията, киното и театъра.

Публиката я познава от редица български сериали и филми, сред които „Стъклен дом“, „Диви и щастливи“ и „Игра на доверие“. Освен като актриса, Яна Маринова работи и като продуцент и участва активно в създаването и развитието на собствени проекти.

Яна Маринова през 2026 г.

Един от основните ѝ проекти през тази година е театралният спектакъл „Формата на нещата“ по пиесата на Нийл Лабют, режисиран от Кристиана Бояджиева. В постановката участват още Йордан Ръсин, Яна Кузова и Теодор Папазов. Спектакълът беше представен пред публика в редица български градове и в Германия, а софийската му премиера за широката публика се състоя на 16 април.

Проектът разглежда теми като зависимостта от външния образ, желанието за одобрение и компромисите, които хората са готови да направят, за да бъдат приети. Самата Маринова определя работата си по спектакъла като особено важна заради срещите с младата публика и разговорите след представленията.

През 2026 г. актрисата говори открито и за промяната в собственото си отношение към професията. Тя признава, че вече не преследва успеха на всяка цена и предпочита роли и проекти, които я развиват и ѝ носят лично удовлетворение. „Интересува ме какво ще ме направи щастлива“, обяснява Маринова в интервю през април.

На 48 години Яна Маринова продължава да съчетава киното, театъра и продуцентската работа, като остава сред най-активните и популярни български актриси от своето поколение.