Слънчев бряг ще осигури над 100 000 легла за Евровизия през май 2027 г. в Бургас, с което ще спаси региона от спекулативно вдигане на цените. Новината, че морският град спечели домакинството на 71-вото издание на най-големия песенен конкурс в света, предизвика истински бум. Докато текат трескавите огледи в зала „Арена Бургас“, а летището се подготвя за капацитет от 50 000 пътници дневно, историческата памет ни връща назад във времето. Оказва се, че българското Черноморие вече има перфектно отработен модел за посрещане на световния музикален елит от времето на легендарния фестивал „Златният Орфей“.

Как се грижеше държавната машина на „Балкантурист“ за международните звезди, журналистическите екипи и претенциозната публика по време на социализма? Любопитните детайли от архивите разкриват неподозиран за епохата лукс, но и сурови изисквания.

„Вариете-бар“ и петзвезден разкош за западните гости

През 60-те и 70-те години на миналия век Слънчев бряг е витрината на социалистическия туризъм. Когато през 1965 г. стартира първото издание на фестивала (тогава под името „Песни за българското Черноморие“), основна локация е емблематичният „Бар-вариете“ на комплекса. По-късно събитието се мести в новопостроения Летен театър.

Настаняването на чуждестранните делегации и звезди е било поверено на най-луксозните тогава хотели – „Глобус“, „Европа“ и „Кубан“. За разлика от обикновените български туристи, които трудно са се добирали до резервация, за гостите на „Златният Орфей“ са се пазели най-добрите апартаменти с изглед към морето.

Менюто: Хайвер, марков алкохол и дефицитни стоки

Храненето на делегациите е било въпрос на държавен престиж. В ресторантите на Слънчев бряг за участниците се е осигурявало специално снабдяване. Докато в магазините в страната много стоки са дефицитни, в Южния плаж за чужденците има изобилие от:

Черен и червен хайвер;

Качествено българско вино и отлежала ракия;

Вносно уиски, швейцарски шоколади и цигари (достъпни само в „Кореком“).

Забавленията след концертите са продължавали до зори в баровете на комплекса, където държавата си е затваряла очите за „западното влияние“ и буржоазния начин на забавление.

Железни изисквания, тайни служби и шпионски скандали

Зад блясъка обаче са стояли строги изисквания и засилен контрол от страна на Държавна сигурност. Всеки чуждестранен журналистически екип е имал зачислен „водач“ (често щатен или нещатен сътрудник на службите). Публиката е трябвало да спазва строг етикет на обличане – мъжете задължително с костюми, а дамите с официални рокли.

Историята помни и големи трагедии зад кулисите. Създателят и първи директор на фестивала – Генко Генов, който превръща „Златният Орфей“ в марка, призната от Международната организация на музикалните фестивали (FIDOF), през 1974 г. е показно арестуван. Той бива несправедливо обвинен в злоупотреби и шпионаж, след което е осъден на 20 години затвор – ярък пример за тоталитарния натиск върху културата по онова време.

Публиката и световните звезди

Фестивалът успява да доведе у нас изпълнители от ранга на Хулио Иглесиас, Аманда Лиър, Ал Бано и Ромина Пауър, както и френската легенда Жозефин Бекер. Родната публика буквално е обсаждала Летния театър. Билетите са се „намирали“ само с връзки, а хората са нощували по плажа или в колите си, само и само да зърнат западните звезди. По регламент всеки чужд изпълнител е бил длъжен да изпее и една българска песен, което популяризира родната естрада в чужбина.

Как социалистическият опит помага на „Евровизия 2027“?

Паралелът с днешния ден е поразителен. През май 2027 г. Бургас ще се превърне в епицентър на Европа, но логистичното спасение отново се крие в легловата база на Слънчев бряг. Точно както през социализма комплексът е поемал огромния поток от гости за „Орфея“, сега неговите над 100 000 легла ще балансират пазара на имоти и ще предотвратят спекулата с наемите в Бургас.

Колелото на историята се върти: Южното Черноморие отново се подготвя да докаже, че гостоприемството и добрата организация са в кръвта на този регион – от златните години на естрадата до модерния блясък на Евровизия.