84-годишният Харисън Форд отново ще бъде Индиана Джоунс (ВИДЕО)

Холивудският актьор Харисън Форд отново ще влезе в образа на Индиана Джоунс, макар и по необичаен начин. 84-годишната звезда ще бъде моделът за нова механична фигура Инди в предстоящата атракция „Indiana Jones and the Myth of the Jade Serpent“ в Disney’s Animal Kingdom във Walt Disney World.

Новината беше обявена по време на D23, където Харисън Форд се включи с предварително записано видеопослание. Актьорът потвърди, че за първи път неговият реален външен вид ще бъде използван като основа за аниматронна фигура на Индиана Джоунс в парк на Disney.

„Благодаря, че бяхте част от всички приключения на Инди. Скоро ще бъде време за следващото му пътуване“, заяви Харисън Форд. Той се пошегува и с прочутия страх на героя от змии, който също ще бъде част от новото преживяване.

Атракцията ще бъде разположена в новата зона Tropical Americas в Animal Kingdom и ще предложи напълно оригинална история, вдъхновена от културата и митологията на древните маи. Посетителите ще последват археолога Индиана Джоунс в храм, построен край древен сенот, където според легендата се намира проход към подземния свят. Disney работи с археолози, антрополози и специалисти по културата на маите, за да изгради по-автентична среда.

Централно място в сюжета ще има митичното змиевидно същество Цукан, което ще се появява в различни части от приключението. Компанията обещава ново поколение Audio-Animatronics технологии, включително огромна фигура на създанието и дигитално моделиран образ на Харисън Форд като Индиана Джоунс.

За Харисън Форд това е поредно продължение на връзката му с персонажа, когото играе повече от четири десетилетия. Актьорът влиза за първи път в ролята през 1981 г. в „Похитителите на изчезналия кивот“ на режисьора Стивън Спилбърг и продуцента Джордж Лукас. Следват „Индиана Джоунс и храмът на обречените“ през 1984 г., „Индиана Джоунс и последният кръстоносен поход“ през 1989 г. и „Индиана Джоунс и кралството на кристалния череп“ през 2008 г.

През 2023 г. Харисън Форд се завърна за пети път като археолога авантюрист в „Индиана Джоунс и реликвата на съдбата, режисиран от Джеймс Манголд. Петте филма от поредицата са донесли общо над 2,3 млрд. долара приходи в световния боксофис. Последната част реализира около 384 млн. долара при отчетен производствен бюджет от приблизително 300 млн. долара и се представи значително под очакванията на Disney.

Въпреки възрастта си Харисън Форд продължава активно да работи. Освен Индиана Джоунс и Хан Соло от „Междузвездни войни“, той отново привлече внимание с телевизионните си роли в „Shrinking“ и „1923“. През 2025 г. се присъедини и към Киновселената на Marvel като президента Тадеус Рос в „Капитан Америка: Нов свят“.

Актьорът беше избран и за носител на SAG Life Achievement Award за цялостния си принос към киното и телевизията. Отличието отбелязва кариера, започнала през 60-те години и включваща филми като „Blade Runner“, „Witness“, „The Fugitive“ и „Air Force One“. За ролята си във „Свидетелят“ Харисън Форд получава и единствената си досега номинация за „Оскар“ за най-добър актьор.

При получаването на отличието Форд се пошегува, че наградата за цялостен принос идва „малко рано“, защото все още се смята за работещ актьор. Той подчерта и че успехът му не е бил моментален, а е дошъл след години на малки роли и професионална несигурност.

Сега един от най-разпознаваемите му образи ще получи своеобразно продължение извън киното. Новата роботизирана фигура ще запази лицето на Харисън Форд като Индиана Джоунс за бъдещите поколения посетители на Walt Disney World, дори след като актьорът вече обяви петия филм за последното си пълноценно екранно приключение с камшика и шапката.