Екскурзия на спортна журналистка до Етна разгневи милиони

Екскурзия и снимки край изригналия вулкан Етна на Дилета Леота разгневиха милиони.

Докато на туристическия сектор в Сицилия бяха нанесени щети за около 24 млн. евро заради нарушение въздушен трафик, италианската спортна журналистка се показа широко усмихната на фона на природния феномен.

„Етна в пламъци“, написа Леота, която е майка на две дъщери от вратаря Лорис Кариус. Постът ѝ обаче имаше обратен ефект и предизвика вълна от осъждащи коментари.

„Да бъдеш известен е отговорност. Лошият пример бие още повече на очи, когато идва от популярна личност“, написа в Инстаграм последовател на красавицата.

„Сега ти отприщи желанието на десетки безразсъдни хора, които ще искат да те имитират, поемайки ненужни рискове“, разсъждава друг.

Някои от феновете пък се запитаха колко близо всъщност е била Дилета и дали това е станало с разрешението на властите.