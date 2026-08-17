Новини
Спорт »
Световен футбол »
Екскурзия на спортна журналистка до Етна разгневи милиони

Екскурзия на спортна журналистка до Етна разгневи милиони

17 Август, 2026 15:00 1 958 14

  • етна-
  • дилета леота-
  • сексапил-
  • секси-
  • футбол

Докато на туристическия сектор в Сицилия бяха нанесени щети за около 24 млн. евро заради нарушение въздушен трафик, италианската спортна журналистка се показа широко усмихната на фона на природния феномен

Екскурзия на спортна журналистка до Етна разгневи милиони - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Екскурзия и снимки край изригналия вулкан Етна на Дилета Леота разгневиха милиони.

Докато на туристическия сектор в Сицилия бяха нанесени щети за около 24 млн. евро заради нарушение въздушен трафик, италианската спортна журналистка се показа широко усмихната на фона на природния феномен.

„Етна в пламъци“, написа Леота, която е майка на две дъщери от вратаря Лорис Кариус. Постът ѝ обаче имаше обратен ефект и предизвика вълна от осъждащи коментари.

„Да бъдеш известен е отговорност. Лошият пример бие още повече на очи, когато идва от популярна личност“, написа в Инстаграм последовател на красавицата.

„Сега ти отприщи желанието на десетки безразсъдни хора, които ще искат да те имитират, поемайки ненужни рискове“, разсъждава друг.

Някои от феновете пък се запитаха колко близо всъщност е била Дилета и дали това е станало с разрешението на властите.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бат пав

    13 1 Отговор
    пак ли почна с кифленски пълнежи

    15:04 17.08.2026

  • 2 Кво

    14 1 Отговор
    И е на жената? Взела си е по младо момче, да върти често шомпола и да чисти шишето на вълшебната лампа!
    Завистници...

    15:04 17.08.2026

  • 3 гост

    9 6 Отговор
    бомбите пълни,черепната кутия празна.

    Коментиран от #5

    15:08 17.08.2026

  • 4 Кънчо Пенчев

    11 1 Отговор
    Гърдите й са страхотни, тя е родена за любов.

    15:12 17.08.2026

  • 5 Грета Тунберг

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    Моите бомби са малки,но много ефективни,Тесльо чЕкисте.

    Коментиран от #13

    15:22 17.08.2026

  • 6 Ицо

    5 0 Отговор
    Малко се е изпотила под кълбетата.

    15:22 17.08.2026

  • 7 Тия жабари от южна Италия

    6 1 Отговор
    какво искат - всички да ревем, защото те са рискували като живеят в Неапол. Ами да се преместят другаде. Печалбата и риска вървят ръка за ръка! Не могат от столетия да се отърват от мафията, сега това красиво момиче им пречи!

    15:22 17.08.2026

  • 8 Ван Кломб

    3 0 Отговор
    Грешната Мадона с големите бомби!

    15:42 17.08.2026

  • 9 ристю

    0 0 Отговор
    Дилета си прави реклама.

    15:47 17.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пловдив

    2 0 Отговор
    Спортна журналистика до Етна надърви милиони...

    16:01 17.08.2026

  • 12 Панирано шкембе

    3 0 Отговор
    Момичето усмихнато, стройно с големи ЗиЗи и тия пак недоволни бре....

    16:12 17.08.2026

  • 13 Гретиния

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Грета Тунберг":

    Скъпа, и сестра ти.......... така казва!

    За твоите бе, за твоите, не съм пипАл там!

    16:32 17.08.2026

  • 14 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Вдовицата ще ме води на секскурзия септември в Сицилия. Откачена работа, май ще я навивам да сме си в Аспровалта.

    16:38 17.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове