Дженифър Анистън и десетки знаменитости са забъркани в скандал с избирателни списъци в Ел Ей

Десетки известни личности от Холивуд, сред които актрисата Дженифър Анистън, са вписани в избирателните списъци на окръг Лос Анджелис с един и същ адрес в Западен Холивуд. Разкритието породи въпроси относно спазването на правилата за регистрация на гласоподаватели в Калифорния.

Според анализ на данни от избирателните регистри, публикуван от Daily Mail, като адрес на местоживеене на редица актьори, певци и телевизионни звезди е посочен офис на булевард „Сънсет“ в Западен Холивуд. Сред имената, фигуриращи в документите, са още актрисите Джена Дюън, Линда Карделини, Катрин Уиник, Николет Шеридан, както и актьорите Лора Хариър и Мат Чукри.

Съгласно законодателството на Калифорния избирателите трябва да бъдат регистрирани на адреса, който действително представлява тяхно постоянно местоживеене. Бизнес адрес или пощенска кутия могат да бъдат използвани единствено за кореспонденция.

Посоченият адрес обаче е офисът на финансовия консултант на редица знаменитости Майкъл Улман и неговата компания Platinum Financial Management. Според избирателните списъци общо 36 души са регистрирани там като гласоподаватели.

Улман заявява, че офисът му се използва единствено за получаване на поща от неговите известни клиенти и подчертава, че те не живеят на този адрес. По думите му знаменитостите гласуват в районите, в които реално пребивават.

Представители на изборните власти в Лос Анджелис обаче посочват, че въпросният адрес не фигурира в документите като пощенски, а като адрес на местоживеене. Това означава, че при регистрацията съответните лица са декларирали под наказателна отговорност, че именно там се намира техният постоянен адрес.

Експертът по изборно право Амбър Хълс коментира, че известността не освобождава никого от задължението да посочи реалния си адрес на пребиваване. Според нея използването на офис като постоянен адрес, ако лицето не живее там, би могло да представлява нарушение на закона и да попадне в обхвата на лъжесвидетелстването.

Данните показват, че нито един от 36-те регистрирани на този адрес не е получил специален статут за защита на личните данни, който в определени случаи позволява адресът на избирателя да остане конфиденциален.

Сред регистрираните на адреса е и Дженифър Анистън, която според документите е подновила регистрацията си там през януари 2025 г. Данните показват също, че на общите избори през 2024 г. 27 от общо 36-те регистрирани лица са упражнили правото си на глас.

Говорителят на службата за регистрация на избирателите в окръг Лос Анджелис Майкъл Санчес потвърждава, че институцията е започнала проверка по случая. Той уточнява, че регистрациите са били обработени съгласно действащите процедури, тъй като администрацията приема за достоверна информацията, декларирана от гражданите под наказателна отговорност.

Санчес обяснява, че изборните служители нямат правомощия автоматично да отхвърлят заявление само защото даден адрес изглежда като бизнес обект или нетрадиционно жилище. Допълнително усложнение е фактът, че сградата на булевард „Сънсет“ разполага както с офис площи, така и с ограничен брой жилищни помещения.

До момента нито една от споменатите знаменитости не е коментирала публично информацията. Сградата, в която се намира офисът, е известна и с това, че в нея се помещава популярният частен клуб Soho House, често посещаван от представители на развлекателната индустрия.