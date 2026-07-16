Шон "Диди" Комбс сключи сделка от затвора: Продаде имението си в Маями за 55 милиона долара

Американският рапър, продуцент и предприемач Шон „Диди“ Комбс е продал едно от именията си на престижния остров Стар Айлънд в Маями Бийч за 55 млн. долара, докато изтърпява присъда във федерален затвор, съобщиха американски медии.

Сделката за крайбрежния имот на адрес 1 Star Island Drive е била сключена извън публичния пазар, според TMZ и издания, специализирани в недвижимите имоти. Купувачът е финансирал част от придобиването с ипотечен кредит за около 18,5 млн. долара.

Комбс придоби имението през 2021 г. за 35 млн. долара от музикалното семейство Глория и Емилио Естефан. Продажната цена е с 20 млн. долара по-висока от платената тогава сума, без да се отчитат разходите за последвалите ремонти, данъци и поддръжка.

Имотът е разположен върху терен от около 1,3 акра с приблизително 73 метра излаз на вода. Комплексът включва основна двуетажна къща и отделна постройка за гости, общо шест спални и осем бани и половина, басейн, спа зона, частен кей, баскетболно игрище и пространства за събития на открито. Сградата е построена през 1940 г. и разширена през 90-те години.

Продажбата обхваща само единия от двата съседни имота на Пи Диди на Стар Айлънд. Той продължава да притежава друга резиденция на острова, придобита години по-рано. Стар Айлънд е изкуствен остров с ограничен брой крайбрежни имоти и е сред най-скъпите и охранявани жилищни зони в района на Маями.

Малко преди ареста си през септември 2024 г. Шон Комбс е погасил оставаща ипотека за близо 19 млн. долара върху продадения имот. По време на производството за освобождаването му под гаранция защитата предложи недвижимата собственост да бъде използвана като част от обезпечение на стойност 50 млн. долара, но съдът отказа да го освободи.

56-годишният основател на Bad Boy Records беше осъден през октомври 2025 г. на 50 месеца, или четири години и два месеца, федерален затвор. Съдът му наложи и глоба от 500 000 долара. В присъдата беше отчетено времето, което той вече беше прекарал в ареста след задържането си на 16 септември 2024 г.

Комбс беше признат за виновен по две обвинения за организиране на пътувания на мъже ескорт между различни американски щати с цел участие в платени сексуални срещи. Престъпленията попадат под разпоредбите на федералния закон „Ман“, забраняващ транспортирането на лица с цел проституция или друга незаконна сексуална дейност.

Съдебните заседатели го оправдаха по по-тежките обвинения за трафик на хора с цел сексуална експлоатация и участие в престъпен сговор, по които при осъдителна присъда можеше да получи доживотен затвор. Следователно определянето му като осъден за „трафик на хора с цел проституция“ не отразява точно съдебното решение.

Прокуратурата поиска присъда от 11 години и три месеца, като настоя съдът да вземе предвид свидетелските показания за физическо насилие над бившите партньорки на Диди. Защитата предложи срок от 14 месеца, който би позволил почти незабавното му освобождаване заради вече излежаното време. Федералният съдия Арун Субраманиан определи присъда между двете предложения.

По време на заседанието съдията отхвърли опита на защитата да представи случилото се единствено като доброволни интимни отношения. Комбс се извини на бившите си партньорки Касандра Вентура и жена, идентифицирана в процеса с псевдонима Джейн. Адвокатите му обявиха, че ще обжалват присъдата.

Освен наказателното дело музикалният продуцент продължава да е ответник по множество граждански искове, съдържащи твърдения за физическо и сексуално насилие. Диди отрича голяма част от обвиненията срещу него. Делото, заведено през 2023 г. от Вентура, беше уредено извънсъдебно ден след подаването му срещу 20 млн. долара, стана ясно по време на наказателния процес.