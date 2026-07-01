Режисьорът на филма „47 ронини“ беше осъден на 2,5 години затвор и 11 милиона долара обезщетение

Режисьорът Карл Ерик Ринш, познат с филма „47 ронини“, беше осъден на 30 месеца затвор по дело за измама с 11 млн. долара, отпуснати от Netflix за недовършен научнофантастичен сериал.

Присъдата беше произнесена в понеделник от федералния съдия Джед С. Ракоф в Южния окръг на Ню Йорк. Освен ефективното наказание 48-годишният режисьор получи и три години надзор след освобождаването си. Съдът постанови още конфискация на 11 млн. долара и специални такси в размер на 700 долара.

Ринш беше признат за виновен през декември 2025 г. след едноседмичен процес по обвинения в електронна измама, пране на пари и извършване на финансови операции със средства, придобити от незаконна дейност. Делото е свързано с проекта „White Horse“ – научнофантастичен сериал, който по-късно е преименуван на „Conquest“, но така и не достига до екран.

Carl Rinsch was sentenced to 30 months in prison after defrauding Netflix out of roughly $11 million during production of the never-completed sci-fi series “White Horse”:



• Rinsch received half of the government’s recommended sentence after the judge considered evidence of his… pic.twitter.com/UO3ta96wJ1 — Variety (@Variety) June 29, 2026

Според прокуратурата Netflix първоначално е отпуснал около 44 млн. долара за проекта между 2018 и 2019 г. В края на 2019 г. и началото на 2020 г. Ринш поискал допълнително финансиране, като заявил, че са му нужни още средства, за да завърши продукцията. Компанията превела още 11 млн. долара на контролирана от него фирма, като сумата трябвало да бъде използвана изцяло за довършване на сериала.

Разследването обаче установява, че вместо да вложи парите в продукцията, Карл Ерик Ринш ги прехвърлил през различни банкови сметки, а след това ги насочил към лична брокерска сметка. Част от средствата били използвани за спекулативни инвестиции в акции и криптовалути. Само за по-малко от два месеца той загубил над половината от сумата.

Останалата част от парите също не била използвана за сериала. Според американското правосъдно министерство Ринш похарчил милиони долари за лични разходи и луксозни вещи, сред които пет автомобила Rolls-Royce, Ferrari, мебели, антики, матраци, дрехи, часовници и погасяване на кредитни карти.

По време на заседанието режисьорът се извинил пред съда и приел отговорност за действията си. Защитата му настояваше за по-леко наказание, като се позова на психичното му състояние и личните му проблеми.

Сред хората, които се застъпиха за Ринш преди произнасянето на присъдата, беше Киану Рийвс. Актьорът, който работи с него по „47 ронини“ през 2013 г. и е бил свързан с ранния етап на проекта „White Horse“, изпрати писмо до съдията с молба за снизходителност. Рийвс описва Ринш като талантлив, но проблемен творец, без да оправдава действията му.

Прокуратурата настояваше за по-тежка присъда, като представи схемата като умишлена измама, извършена чрез заблуждаващи уверения, че продукцията напредва. Според обвинението Ринш е продължил да създава впечатление, че сериалът се развива, докато вече е използвал средствата за лични инвестиции и разходи.

Случаят привлече сериозно внимание в Холивуд, защото показва рисковете от надпреварата на стрийминг платформите за оригинално съдържание през годините на бърза експанзия. Проектът „White Horse“ е разработван като амбициозен научнофантастичен сериал, но въпреки десетки милиони долари финансиране не е завършен и не е излъчен.

Адвокат на Ринш е отказал коментар след произнасянето на присъдата.