Шон „Диди“ Комбс се сби с друг затворник, пратиха го в изолация

Американският рапър и музикален продуцент Шон „Диди“ Комбс е бил преместен в дисциплинарна изолация след физически сблъсък с друг затворник във федералния затвор „Форт Дикс“ в Ню Джърси, съобщиха американски медии, позовавайки се на запознати източници.

Според първоначалната информация конфликтът започнал, след като друг лишен от свобода отправил обида към 56-годишния основател на Bad Boy Records. Последвала размяна на остри реплики, която прераснала в блъскане и удари. Служители на затвора се намесили и разделили двамата мъже.

След инцидента Шон Комбс reportedly бил отведен в специално жилищно отделение, използвано за временно отделяне на затворници по дисциплинарни или защитни причини. Не е потвърдено колко време е останал там и дали срещу него е започнало официално дисциплинарно производство.

Федералното бюро по затворите отказа да коментира конкретния случай. Институцията посочи, че не предоставя публично информация за условията на задържане, дисциплинарните процедури или мерките за сигурност, свързани с отделни затворници.

Към момента не са публикувани данни за сериозни наранявания. Представителите на Шон „Диди“ Комбс също не са направили подробно изявление за предполагаемото сбиване.

Инцидентът може да повлияе на режима и датата на освобождаване

Дисциплинарно нарушение във федерален затвор може да доведе до загуба на привилегии, ограничаване на контактите, преместване в друго отделение или отнемане на част от натрупаните дни за добро поведение. Не е ясно дали подобна санкция ще бъде наложена на Комбс.

Последната публично съобщена прогнозна дата за освобождаването му е 23 февруари 2028 г. Тя вече беше променяна няколко пъти в зависимост от изчисляването на излежания срок, доброто поведение и участието му в затворнически програми.

През 2025 г. датата временно беше изместена назад след твърдения за други нарушения на правилника, сред които неразрешен телефонен разговор и употреба на домашно приготвен алкохол. Представителите на музикалния продуцент тогава отрекоха той да е нарушавал правилата.

Шон „Диди“ Комбс излежава присъда от 50 месеца затвор, наложена през октомври 2025 г. Той беше признат за виновен по две обвинения за транспортиране на лица между отделни щати с цел проституция. Към присъдата бяха добавени глоба от 500 000 долара и пет години контролирано освобождаване след затвора.

Съдебните заседатели го оправдаха по по-тежките обвинения в трафик с цел сексуална експлоатация и участие в престъпна организация. Правният му екип обжалва както осъдителната присъда, така и продължителността на наказанието.

Шон Комбс беше преместен във „Форт Дикс“ след престой в следствения арест в Бруклин. Затворът е с ниско ниво на сигурност и предлага програма за лечение на зависимости, чието успешно завършване при определени условия може да доведе до по-ранно освобождаване.