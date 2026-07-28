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Рецепта на деня: Риба с билково масло
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Риба с билково масло

28 Юли, 2026 10:05 482 2

  • риба-
  • хек-
  • билково масло-
  • какво да сготвя

Билковото масло предпазва филетата от изсушаване по време на печенето и ги прави изключително сочни

Рецепта на деня: Риба с билково масло - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • филета от хек - 400 г;
  • краве масло (меко) - 1 с.л.;
  • чесън - 2 скилидки;
  • пресен девесил - 1 стрък;
  • пресен копър - 2 - 3 стръка;
  • мащерка - 1 ч.л. (по желание);
  • лайм - 1 бр.;
  • зехтин - 2 с.л.;
  • сол - на вкус;
  • прясно смлян черен пипер - на вкус.

Начин на приготвяне:

Фурната се загрява предварително на 200°C с включени горен и долен реотан.

Мекото краве масло се поставя в малка купа. Към него се добавят пресованият чесън, ситно нарязаният девесил, копърът и по желание малко мащерка.

Кората на лайма се настъргва на ситно и също се прибавя към маслото. Всички продукти се разбъркват добре до получаването на ароматно билково масло.

Филетата от хек се подсушават внимателно с кухненска хартия. Намазват се със зехтина от двете страни и се овкусяват със сол и прясно смлян черен пипер.

Тава се намазва леко със зехтин или се покрива с хартия за печене. По желание на дъното се подреждат няколко тънки резена лайм.

Филетата се поставят върху тях. Върху всяко филе се разпределя от приготвеното билково масло.

Лаймът се разрязва и сокът му се изстисква равномерно върху рибата.

Хекът се пече 15-20 минути според дебелината на филетата. Готов е, когато месото стане снежнобяло, лесно се разделя с вилица и краищата леко се зачервят.

Рибата се сервира веднага, докато маслото е разтопено и ароматно.

Рибата с билково масло се поднася с варени картофи, картофено пюре, ориз, задушени зеленчуци или свежа зелена салата. Допълнително може да се сервира с резени лайм или лимон, пише gotvach.bg.


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  • 1 Клаудия

    1 0 Отговор
    Предпочитам рибата сурова. Мадло може.

    10:14 28.07.2026

  • 2 рибата съдържа мастни киселини и е

    0 0 Отговор
    полезна . фурна и риба и е готов обяда . на теория може да се нарежат 10-15 филета надълго и така ще се изпече риба за повече яденета . да се внимава с нашта риба . рибата в морето и реките не струва нищо . рибата в развъдниците струва инвестицията и е по скъпа . бяла риба има много видове . плюса е че е диетична . наместо гарнитура може таратор паница и авокадо на филия пресен хляб . действа обезмазняващо . и вкусно .

    10:43 28.07.2026