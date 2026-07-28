Рецепта на деня: Риба с билково масло

Необходими продукти:

филета от хек - 400 г;

краве масло (меко) - 1 с.л.;

чесън - 2 скилидки;

пресен девесил - 1 стрък;

пресен копър - 2 - 3 стръка;

мащерка - 1 ч.л. (по желание);

лайм - 1 бр.;

зехтин - 2 с.л.;

сол - на вкус;

прясно смлян черен пипер - на вкус.

Начин на приготвяне:

Фурната се загрява предварително на 200°C с включени горен и долен реотан.

Мекото краве масло се поставя в малка купа. Към него се добавят пресованият чесън, ситно нарязаният девесил, копърът и по желание малко мащерка.

Кората на лайма се настъргва на ситно и също се прибавя към маслото. Всички продукти се разбъркват добре до получаването на ароматно билково масло.

Филетата от хек се подсушават внимателно с кухненска хартия. Намазват се със зехтина от двете страни и се овкусяват със сол и прясно смлян черен пипер.

Тава се намазва леко със зехтин или се покрива с хартия за печене. По желание на дъното се подреждат няколко тънки резена лайм.

Филетата се поставят върху тях. Върху всяко филе се разпределя от приготвеното билково масло.

Лаймът се разрязва и сокът му се изстисква равномерно върху рибата.

Хекът се пече 15-20 минути според дебелината на филетата. Готов е, когато месото стане снежнобяло, лесно се разделя с вилица и краищата леко се зачервят.

Рибата се сервира веднага, докато маслото е разтопено и ароматно.

Рибата с билково масло се поднася с варени картофи, картофено пюре, ориз, задушени зеленчуци или свежа зелена салата. Допълнително може да се сервира с резени лайм или лимон, пише gotvach.bg.