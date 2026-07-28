Рецепта на деня: Риба с билково масло

Необходими продукти:
- филета от хек - 400 г;
- краве масло (меко) - 1 с.л.;
- чесън - 2 скилидки;
- пресен девесил - 1 стрък;
- пресен копър - 2 - 3 стръка;
- мащерка - 1 ч.л. (по желание);
- лайм - 1 бр.;
- зехтин - 2 с.л.;
- сол - на вкус;
- прясно смлян черен пипер - на вкус.
Начин на приготвяне:
Фурната се загрява предварително на 200°C с включени горен и долен реотан.
Мекото краве масло се поставя в малка купа. Към него се добавят пресованият чесън, ситно нарязаният девесил, копърът и по желание малко мащерка.
Кората на лайма се настъргва на ситно и също се прибавя към маслото. Всички продукти се разбъркват добре до получаването на ароматно билково масло.
Филетата от хек се подсушават внимателно с кухненска хартия. Намазват се със зехтина от двете страни и се овкусяват със сол и прясно смлян черен пипер.
Тава се намазва леко със зехтин или се покрива с хартия за печене. По желание на дъното се подреждат няколко тънки резена лайм.
Филетата се поставят върху тях. Върху всяко филе се разпределя от приготвеното билково масло.
Лаймът се разрязва и сокът му се изстисква равномерно върху рибата.
Хекът се пече 15-20 минути според дебелината на филетата. Готов е, когато месото стане снежнобяло, лесно се разделя с вилица и краищата леко се зачервят.
Рибата се сервира веднага, докато маслото е разтопено и ароматно.
Рибата с билково масло се поднася с варени картофи, картофено пюре, ориз, задушени зеленчуци или свежа зелена салата. Допълнително може да се сервира с резени лайм или лимон, пише gotvach.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Клаудия
10:14 28.07.2026
2 рибата съдържа мастни киселини и е
10:43 28.07.2026