Рецепта на деня: Бял амур на скара във фолио

Необходими продукти:

риба амур - 4 парчета (около 1 - 1.2 кг общо);

лимони - 3 - 4 бр.;

кисели краставички - 4 - 5 бр.;

кисели моркови - 2 бр.;

краве масло - 80 г;

подправка за риба - 2 ч.л.;

риган - 1 ч.л.;

чубрица - 1 ч.л.;

сол - на вкус (ако подправката за риба не е солена).

Начин на приготвяне:

Парчетата амур се измиват добре под течаща студена вода и се подсушават с кухненска хартия.

Лимоните се измиват добре и се нарязват на тънки кръгчета. Киселите краставички и киселите моркови се нарязват на тънки ленти.

Приготвят се четири достатъчно големи листа алуминиево фолио. В средата на всяко парче фолио се намазва обилно с краве масло.

Върху маслото се подреждат няколко резена лимон, които ще служат като ароматна основа за рибата.

Парчетата амур се овкусяват от двете страни с подправката за риба, риган, чубрица и при необходимост със сол. Всяко парче риба се поставя върху лимоновите резени.

Отгоре се разпределят нарязаните кисели краставички и кисели моркови.

Добавят се още няколко резена лимон и по желание малко парченце масло за още по-сочен вкус.

Фолиото се затваря плътно от всички страни, така че да не излиза парата по време на печенето.

Скарата се загрява предварително до умерено силна температура. Пакетите се поставят върху горещата скара и се пекат около 20 минути от едната страна. След това внимателно се обръщат и се допичат още около 15 минути.

Готовите пакети се свалят от скарата и се оставят да починат 3-5 минути, преди да се отворят. Рибата се сервира веднага, докато е още топла и сочна.

Печеният амур се поднася с печени картофи, картофи соте, свежа зелена салата или доматена салата. Допълнително може да се сервира с резени пресен лимон, пише gotvach.bg.