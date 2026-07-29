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Рецепта на деня: Печено картофено пюре с бекон и зелен лук
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Печено картофено пюре с бекон и зелен лук

29 Юли, 2026 10:05 635 2

  • картофено пюре-
  • бекон-
  • зелен лук-
  • какво да сготвя

Този тип печено картофено пюре е вдъхновено от популярните loaded mashed potatoes

Рецепта на деня: Печено картофено пюре с бекон и зелен лук - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • картофи - 1.2 кг;
  • бекон - 180 г;
  • настърган кашкавал или чедър - 180 г;
  • прясно мляко - 180 мл;
  • краве масло - 60 г;
  • заквасена сметана - 120 г;
  • зелен лук - 4 стръка;
  • сол - 1 ч.л.;
  • черен пипер - 1/2 ч.л.;
  • олио - 1 ч.л.

Начин на приготвяне:

Картофите се обелват, измиват се и се нарязват на приблизително еднакви кубчета, за да се сварят равномерно. Слагат се в тенджера със студена подсолена вода и се варят 20-25 минути след завиране, докато омекнат напълно и се разпадат лесно при набождане с вилица.

През това време беконът се нарязва на дребни парченца. Запича се в сух тиган или с 1 ч.л. олио за 6-8 минути на умерен огън, докато стане златист и хрупкав. Отцежда се върху кухненска хартия, за да не омазни прекалено печеното картофено пюре.

Сварените картофи се отцеждат добре и се връщат за кратко в топлата тенджера, за да се изпари излишната влага. Намачкват се с преса за картофи.

Добавят се маслото, топлото прясно мляко, заквасената сметана, солта и черният пипер. Разбърква се до пухкаво и кремообразно картофено пюре. Ако сместа изглежда прекалено гъста, може да се добавят още 2-3 с.л. топло мляко.

Фурната се загрява на 190 градуса. Огнеупорна тава се намазва леко с масло или олио. Картофеното пюре се разпределя в съда и се заглажда, без да се притиска прекалено, за да остане въздушно. Отгоре се поръсва с по-голямата част от настъргания кашкавал и хрупкавия бекон.

Ястието се пече 18-22 минути, докато сиренето се разтопи, краищата леко се зачервят, а повърхността стане апетитно златиста.

В последните 2-3 минути може да се включи горен реотан, ако се търси по-запечена коричка.

След изваждане от фурната печеното картофено пюре с бекон се оставя да почине 5 минути. Поръсва се с нарязан зелен лук и останалия кашкавал. Сервира се топло като богата гарнитура към месо или като самостоятелно ястие, пише gotvach.bg.


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