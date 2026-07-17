Светлинен меч от „Междузвездни войни“ беше продаден на търг за рекордните 3,75 милиона долара

Оригиналният светлинен меч на Люк Скайуокър от култовата фантастична сага „Междузвездни войни“ влезе в историята, след като бе продаден на търг за зашеметяващата сума от 3,75 милиона долара. Историческата продажба бе официално потвърдена от аукционната къща Heritage Auctions по време на мащабното събитие Hollywood & Entertainment Signature Auction, провеждащо се в САЩ.

Постигнатата цена надмина първоначалните очаквания на експертите. Прогнозите сочеха сума между 1 и 2 милиона долара, но ожесточеното наддаване между колекционери катапултира финалната стойност до исторически връх. С това оръжието на джедая официално се превърна в най-скъпия екранен реквизит от „Междузвездни войни“, продаван някога на публичен търг. Той подобри досегашния рекорд, държан от светлинния меч на Дарт Вейдър, продаден през 2025 г. за 3,65 милиона долара.

Реквизит с легендарна история и отрязана ръка

Продаденият артефакт носи огромна колекционерска стойност, тъй като е използван лично от актьора Марк Хамил (Люк Скайуокър) по време на емблематичния дуел с Дарт Вейдър в Облачния град. Сцената е от филма „Междузвездни войни: Епизод V – Империята отвръща на удара“ (1980 г.) – моментът, в който се разкрива истината за произхода на Люк и който промени историята на киното завинаги.

Уникалното в този аукционен лот е, че лазерният меч бе продаден в комплект с оригиналната протезна ръка, използвана за заснемането на момента, в който Вейдър отсича ръката на Люк. Реквизитът е конструиран по модел на ръката на самия Марк Хамил от легендарния гримьор и майстор на специални ефекти Стюарт Фрийборн (създател на образите на Йода, Чубака и Джаба Хътянина). Цялата конструкция е направена на базата на модифицирана светкавица от ретро камера Graflex. Самият предмет никога преди това не е бил предлаган на свободния пазар, тъй като е бил част от личната колекция на починалия през 2013 г. Фрийборн.